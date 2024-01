Izrael se připravuje na předběžné rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora o obvinění z genocidy v Gaze

26. 1. 2024

čas čtení 5 minut

Izraelští představitelé se připravují na očekávané prozatímní rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ve věci obvinění Jihoafrické republiky, že válka v Gaze je genocidou Palestinců. Je to mimořádné opatření, které by mohlo vystavit Izrael mezinárodním sankcím.Nejvyšší soud OSN, který řeší spory mezi státy, ve středu uvedl, že své průlomové rozhodnutí vydá v pátek. Haagský orgán by mohl nařídit Izraeli, aby zastavil své tříměsíční vojenské akce v pásmu Gazy, které 7. října vyvolal bezprecedentní útok Hamásu. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora jsou závazná a nelze se proti nim odvolat, ačkoli soud nemá pravomoc je vymáhat.