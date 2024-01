Stejně jako Netanjahuův, i Putinův je zločinecký režim. Daniel Veselý píše o Rusku nesmysly

19. 1. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty





Znovu opakuji banální věcnou informaci, že kriminálník a vrah Vladimir Putin lže jako když tiskne. Proto argumentace jeho údajně tolerantními a liberálními návrhy (které Putin nemyslí vážně a nikdy je neprosazoval a nerealizoval) je naprosto šílená. Argument, že Vladimír Putin chce údajně respektovat suverenitu Ukrajiny, je směšný, protože všechny jeho činy hovoří o opaku. To bombardování Chersonu, Kyjeva a Lvova (!), to jsou Putinovy důkazy o tom, jak silně Putin respektuje suverenitu Ukrajiny? Znovu opakuji banální věcnou informaci, že kriminálník a vrah Vladimir Putin lže jako když tiskne. Proto argumentace jeho údajně tolerantními a liberálními návrhy (které Putin nemyslí vážně a nikdy je neprosazoval a nerealizoval) je naprosto šílená. Argument, že Vladimír Putin chce údajně respektovat suverenitu Ukrajiny, je směšný, protože všechny jeho činy hovoří o opaku. To bombardování Chersonu, Kyjeva a Lvova (!), to jsou Putinovy důkazy o tom, jak silně Putin respektuje suverenitu Ukrajiny?





Minské dohody neměl nikdy v úmyslu plnit především Putin. Dokumentace o údajném slibu Gorbačovovi, že NATO se nebude rozšiřovat směrem na východ, je neprůkazná a problematická. Kromě toho, začátkem Putinovy vlády se hovořilo o možnosti, že by se Rusko stalo členem NATO. Existovala vstřícná gesta vůči Rusku ze Západu, ovšem Putin rychle zavedl kriminální kleptokratický režim jemu podřízených oligarchů a začal systematicky pronásledovat a kriminalizovat jakékoliv svobodnější myšlení.





A i kdyby toho nebylo, proč by NATO nemohlo rozšířit své členství na východ? Rusko nemá právo ovládat jiné země. A samozřejmě NATO není zastaralá organizace, je jí v současnosti zapotřebí daleko více než kdy předtím. Lze jen pevně doufat, že se nerozpadne poté, co by se dostal v USA k moci Putinův otrok Trump.

Můj dobrý známý, skotský rusista Angus Roxburgh, který byl začátkem Putinovy vlády řadu let zpravodajem televize BBC v Moskvě, pak z BBC odešel a po určitou dobu pracoval jako mediální poradce pro Putina v Kremlu, mi sdělil, že se ho v Kremlu pořád ptali, jak mají manipulovat západní politiky, aby jim šli na ruku. On jim odpovídal, možná naivně: "Je to jednoduché. Chovejte se otevřeně, dodržujte zákony a lidská práva, dodržujte smlouvy." Nevěřili mu a ani se tak chovat prostě nedokázali. Brzo poté ze své funkce v Kremlu Angus odešel, nebylo možné tam pracovat.Putin vybudoval zločinecký režim, založený na útlaku. Západní otevřenost mu nemohla vyhovovat, svým příkladem jeho režim ohrožovala. To je ta "agrese NATO", o níž hovoří Daniel Veselý. Západ ohrožoval Putinovo Rusko prostě svou otevřeností. Ukrajina ohrožuje Putinův režim proto, že se snaží chovat stejně otevřeně jako Západ. Rusové mohou říct Putinovi: když to jde na Ukrajině, proč ne u nás?Konstatování některých ruských autorů, že rusky mluvící obyvatelstvo Ukrajiny chce do Ruska, je v současnosti už zastaralé. Proč? Při brutální ruské okupaci východních regionů Ukrajiny se totiž ukázalo, že Putinova ruská armáda vraždí kohokoliv, ať je to člověk mluvící rusky, nebo ukrajinsky. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu tedy podpora Putinova režimu od ruskojazyčného obyvatelstva východní Ukrajiny silně poklesla.Tvrzení ruské propagandy, že NATO a Západ aktivně ohrožuje Rusko a tuto válku vyvolal Západ :) je samozřejmě nesmyslné. I když, vlastně, Putinova propaganda má trochu pravdu: Západ skutečně ohrožuje Putinův kriminální režim svou otevřeností a normálností. Vyloženě aktivní agrese ze strany Západu to není: vždyť se na to podívejte, je to nezájem.Ukrajina je samostatná země. Nikdo netvrdí, že je dokonalá. Jistě v ní je spousta korupce, jako konečně i v České republice. Možná dochází i k vojenským excesům (zajímavé je, jak bylo v těchto dnech zjištěno, že proti porušování lidských práv ukrajinskými vojáky Spojené státy u ukrajinských úřadů protestují, zatímco porušování lidských právarmádou tolerují). Jenže to nijak neospravedlňuje Putina, aby vojensky útočil na Ukrajinu a zabíjel Ukrajince.Ano, Daniel Veselý má pravdu, že Evropská unie, Spojené státy i jednotlivé evropské země na Ukrajinu kašlou a vojensky jí řádně nepomáhají. Právě teď, ve čtvrtek Německo odmítlo poskytnout Ukrajině životně důležité protiraketové zařízení. Není vyloučeno, že Ukrajina válku s Putinem prohraje, vinou Západu. Pokud se to stane, bude to pro střední Evropu katastrofa, protože Putin půjde se svými vojenskými akcemi dál na Západ.To, že se Západ chová ve věci Ukrajiny indolentně, nebezpečně a neodpovědně, má být argumentem, že máme ustoupit Putinově agresi a tolerovat jeho zločiny? No co je to za argument?