Americké listy: "Papež František by měl být zatčen kvůli zvrácené knize"

"Tento arcibiskup dříve pět let působil jako vatikánský velvyslanec v USA; v roce 2011 byl jmenován apoštolským nunciem a ve funkci setrval až do svého odchodu do důchodu v roce 2016. Stává se stále otevřenějším kritikem papeže a církve, která se pohybuje v moderní době a potýká se s problémy, jako je sexualita, pandemie COVID-19 a historické skandály sexuálního zneužívání. Díky svým varováním před globalistickým spiknutím si v roce 2020 získal souhlasnou pozornost tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa, což jeho status dále pozvedlo," uvádí se v článku, jehož autorkou je Chloe Mayerová.





Arcibiskupova kampaň se vystupňovala poté, co vyzval k zatčení papeže!

"Arcibiskup Viganò reagoval na nedávno znovuobjevenou knihu z roku 1998 nazvanou Mystická vášeň, kterou napsal tehdejší kněz Fernández. Kniha údajně obsahuje naturalistické popisy mužských a ženských orgasmů a navíc pojednává o tom, jak mohou sexuální partneři najít Boha v sexuálním vyvrcholení."

Duchovní naznačil, že Bůh se může "zpřítomnit, když se dvě lidské bytosti milují a dosáhnou orgasmu; a že orgasmus, prožívaný v Boží přítomnosti, může být také vznešeným aktem Boží přítomnosti."





"Kniha se znovu objevila poté, co nynější kardinál Fernández se souhlasem papeže povolil pastorům udělovat neliturgické požehnání párům v "neregulérních situacích", jako jsou homosexuální páry nebo nesezdaní partneři", uvádí Newsweek.

Viganò se 8. ledna na Twitteru vyjádřil o papeži jako o "Argentinci" a o Fernandezovi jako o "Tuchovi" a napsal: "Rouhavé kanalizační regurgitace Tuchova odporného pamfletu ukazují takovou míru zvrácenosti a odcizení víře, že vyžadují vyhoštění manu militari Argentince a jeho kompliců. Švýcarská garda přísahala bránit Petrův stolec, nikoli toho, kdo jej systematicky boří. Ať jsou tedy věrni své přísaze a zatknou tyto kacířské zvrhlíky!"

Opakovaně nazval papeže "Bergoglio" - s odkazem na pontifikovo rodné jméno Jorge Mario Bergoglio - a napsal: "Podívejte se na.... Bergogliovy audience u transsexuálů, známých homosexuálů a souložících milenců: může snad někdo vážně věřit, že v této žumpě neřestí a zvráceností není soulad s tím, co napsal Tucho v roce 1998?"





Sám jsem tento druh komentářů slyšel od různých českých kněží a také od velmi blízkého spolupracovníka Dominika Duky, jehož krajně pravicová rétorika byla dobře známá. Duka a jemu blízcí vystupují proti papežově modernizaci církve a jejich skupina ultrakonzervativních xenofobních spolubratří kněží mezi sebou mluví o tom, že František není legitimní papež, tvrdí, že skutečným papežem byl Benedikt, a přidávají konspirační teorie o tom, že Vatikán je v rukou někoho, kdo je podvodník. Sám jsem od jednoho velmi vlivného kněze slyšel, že František byl poslán ďáblem, aby poškodil katolickou církev.

Této staré gardě církve možná vadí, že František nejen utišuje předsudky, kterých se dopouští vatikánská doktrína o ženách a neheterosexualitě, ale také konečně bojuje proti rozšířené pedofilii a prosté homosexualitě, která se pravidelně a bezostyšně děje za zdmi kostelů po celé planetě. Je více než zřejmé, že církev je plná snad většiny členů, kteří jsou ve skutečnosti homosexuálové (menší procento jsou i pedofilové). Sám jsem byl jako gay svědkem toho, že desítky kněží navštěvovaly české gay bary a nejméně čtyřikrát mě překvapili lidé, které jsem potkal v gay podnicích a brali mě k sobě "domů"... prostě když jsme tam přišli, zjistil jsem, že jsem v soukromém sídle církve.





Pokaždé jsem s nimi odmítl mít sex a odešel, obvinil jsem je, že jsou nejen pokrytci, ale také spoluviníci veškerého utrpení způsobeného předsudky, které jejich církev rozdmýchává. A pokaždé jsem je udal místní kurii, bezvýsledně. Teprve po Františkově nástupu k moci, kdy jsem poprvé udal kněze, že je praktikující homosexuál, s důkazy v podobě fotografií, otisků z našich rozhovorů, jím zaslaných pornografických videí (zevnitř kostela, s Kristem v pozadí, zatímco on masturbuje), byl jeden z nich exkomunikován.

Co asi vadí tomuto podle mého názoru největšímu homosexuálnímu uskupení na světě, katolické církvi, je to, že František se zdá být jedním z mála mezi nimi, kdo není homosexuál. V mládí měl přítelkyni a miluje fotbal (což je mezi homosexuály v moderní době běžné, ale v minulosti to nebylo typické), kromě toho se zdá, že bere vážně skandály sexuálního zneužívání, které církev zaplavily v posledních několika desetiletích.





Zajímalo by mě, která jiná instituce by přežila prokázaná obvinění ze sexuálního zneužívání ze stovek míst po celé planetě, která statisticky ukazují, že jde o normu, nikoliv o výjimku.

Mluvil jsem s několika bývalými aspiranty na kněžství, kteří se svého cíle vzdali, protože zjistili, že uvnitř semináře, který je připravuje na kněžství, dochází k otevřeným a rozšířeným homosexuálním stykům; jeden z nich mi dokonce řekl, že na konci chodby stála velká mísa s kondomy. Prokázané zločiny církvi mají dosud na svědomí více než 100 tisíc obětí, a to v tak různých zemích, jako je Kanada, Mexiko, Rakousko, Polsko, Tanzánie, Irsko, Filipíny atd. V podstatě se jedná o instituci s prokázanými zločiny spáchanými téměř na všech kontinentech a s tisíci a tisíci obětí. https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases

Není to jen náhoda, pravdou je, že církev je útočištěm homosexuálů, kteří byli vychováni ve společnostech, rodinách a dobách, kdy být homosexuálem bylo velmi pronásledováno, takže jak vysvětlit svému světu, že nejste ženatí, nemáte děti? Kněžství... Předsudky vytvořené samotnou církví vedou homosexuály k tomu, že do ní vstupují, aby se schovali. Pod světlem je největší stín...