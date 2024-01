Bílý dům: Po skončení války nemůže dojít k izraelské okupaci Gazy

19. 1. 2024

čas čtení 16 minut

- Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito celkem 24 620 Palestinců a 61 830 jich bylo zraněno. Tyto údaje zahrnují 172 mrtvých a 326 zraněných za posledních 24 hodin. Nejméně 16 lidí bylo zabito při izraelském náletu na dům v Rafáhu na jihu pásma Gazy. Jeden z příbuzných zabitých řekl pro Al-Džazíru, že se rodina od 7. října třikrát přestěhovala v rámci Gazy do bezpečí. Izraelská armáda opakovaně nařídila civilnímu obyvatelstvu Gazy, aby uprchlo na jih.

- Izraelská policie shromažďuje šokující důkazy o násilí Hamásu proti ženám během útoku ze 7. října.



- Okupovaným Západním břehem Jordánu se přehnala nová vlna násilí a izraelská armáda podnikla na většině území řadu rozsáhlých razií. Izraelské síly zůstaly ve čtvrtek již druhý den v Tulkarmu na severu Západního břehu Jordánu poté, co zahájily nálet na tamní uprchlický tábor. Podle izraelské armády bylo ve čtvrtek zabito osm lidí.

-- Izrael se připojil k nechvalně proslulé skupině autoritářských států s historií věznění novinářů tím, že od začátku poslední války v Gaze zadržuje palestinské reportéry bez soudu. Ve zprávě Výboru na ochranu novinářů (CPJ) zveřejněné ve čtvrtek se uvádí, že Izrael poprvé figuruje na seznamu "nejhorších věznitelů novinářů", což jej staví na roveň Íránu.



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Bidenovi v Bílém domě řekl, že odmítá jakékoli kroky směřující k vytvoření palestinského státu, až Izrael ukončí ofenzívu proti Gaze, a že celé území na západ od řeky Jordán bude pod izraelskou bezpečnostní kontrolou. Jeho čtvrteční veřejné prohlášení představovalo jeho nejostřejší výtku vůči zahraniční politice USA. Bílý dům reagoval prohlášením, že USA budou nadále usilovat o dvoustátní řešení a že po skončení války nemůže dojít k izraelské reokupaci Gazy. až Izrael ukončí ofenzívu proti Gaze, a že celé území na západ od řeky Jordán bude pod izraelskou bezpečnostní kontrolou. Jeho čtvrteční veřejné prohlášení představovalo jeho nejostřejší výtku vůči zahraniční politice USA. Bílý dům reagoval prohlášením, že USA budou nadále usilovat o dvoustátní řešení a že po skončení války nemůže dojít k izraelské reokupaci Gazy.

- Izrael nadále přerušuje internetové a mobilní služby uvnitř pásma Gazy. Podle skupiny NetBlocks, která se zasazuje o přístup k internetu, trvá současný výpadek již pět dní. Odhaduje se, že 85 % obyvatel Gazy bylo vysídleno a bojuje o potraviny, zatímco místní úřady uvádějí, že od 7. října bylo izraelskými nálety dosud zabito téměř 25 000 Palestinců.



- Mluvčí katarského ministerstva zahraničí připustil, že je obtížné potvrdit, zda se zásilka léků dostala k izraelským rukojmím drženým v Gaze. Majed al-Ansari uvedl, že léky a pomoc pro izraelské rukojmí a palestinské civilisty se dostaly do Gazy ve středu na základě dohody zprostředkované Katarem a Francií a že je "velmi pravděpodobné", že se léky dostaly k izraelským rukojmím.



- USA provedly pátý úder proti cílům húsijských povstalců v Jemenu, i když Joe Biden přiznal, že bombardování povstalců zatím nezastavilo jejich útoky na lodní dopravu v Rudém moři. Ve čtvrtek pozdě večer se americké bojové letouny zaměřily na protilodní rakety, které "mířily do jižní části Rudého moře a byly připraveny k odpálení", jak uvedlo americké Centrální velení. "Když říkáte, že fungují, zastavují Húsíje? Ne, budou pokračovat? Ano," řekl americký prezident ve čtvrtek novinářům.



- Podle mluvčího francouzského ministerstva zahraničí se EU chystá v pondělí přijmout sankce proti Hamásu, které se "zaměří na jednotlivce a zakážou převody peněz". Očekává se, že ministři zahraničí EU budou rovněž diskutovat o možných opatřeních proti násilným izraelským osadníkům, uvedli. Evropský parlament mezitím odhlasoval výzvu k "trvalému příměří" v pásmu Gazy, avšak pod podmínkou, že budou propuštěni všichni izraelští rukojmí držení na tomto území a Hamás bude rozpuštěn. Čtvrteční nezávazná rezoluce se zastavila u výzvy k bezpodmínečnému příměří v Gaze.





- Mexiko a Chile požádaly Mezinárodní trestní soud (ICC), aby vyšetřil možné zločiny proti civilistům v Gaze. Mexické ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo, že toto opatření "je důsledkem rostoucích obav z poslední eskalace násilí, zejména proti civilním cílům". Případné řízení ze strany ICC by bylo odděleno od případu Jihoafrické republiky, která obviňuje Izrael z genocidy u Mezinárodního soudního dvora OSN (ICJ).





- Pákistán zahájil odvetné údery proti ozbrojencům v Íránu v reakci na útoky Teheránu, které byly zaměřeny na místa na hranicích Pákistánu, což zvýšilo obavy z další nestability na Blízkém východě a v okolním regionu. Při útocích bylo zabito deset lidí z jedné rodiny, včetně šesti dětí, údajně všichni "neíránští státní příslušníci".





- Generální tajemník OSN António Guterres vyzval Írán a Pákistán, aby po výměně vojenských úderů mezi těmito zeměmi "zachovaly maximální zdrženlivost a zabránily další eskalaci napětí".

Jemenské ozbrojené síly potvrzují, že odveta na americké a britské útoky je nevyhnutelná a že jakákoli nová agrese nezůstane nepotrestána.

Členové největších britských odborů využili tento týden pravidelné schůzky se Starmerem k tomu, aby ho vyzvali k větší kritičnosti vůči Izraeli poté, co v Labouristické straně panovalo několik týdnů napětí v této otázce.



"Několik lidí na schůzce mělo vůči Starmerovi poměrně jasný postoj," uvedla jedna osoba obeznámená s tím, co se na schůzce odehrálo.



Řekli mu: 'Váš postoj ke Gaze odcizuje pracující lidi, nejste v souladu s většinou'.



Starmerova reakce na válku mezi Izraelem a Gazou je již několik týdnů zdrojem napětí mezi předsedou labouristů a mnoha jeho poslanci, radními a členy.



V loňském roce poskytl rozhovor, v němž se zdálo, že naznačil, že Izrael má právo zadržovat vodu a elektřinu v Gaze. Přestože od té doby od tohoto postoje ustoupil, mnoho jeho kolegů a příznivců se stále zlobí, že neudělal více pro to, aby projevil soucit s těžkou situací lidí v Gaze.







- Rodiny rukojmích, které Hamás drží v zajetí, na protest uzavřely silnici ve městě Tel Aviv.



Protestující zastavili dopravu na hlavní silnici v Tel Avivu. Protestující také postavili osvětlený nápis "136", který představuje 136 lidí, kteří jsou stále drženi jako rukojmí.



- Izraelská armáda ve čtvrtek oznámila, že při zásahu ve městě Tulkarm ležícím na okupovaném Západním břehu Jordánu zabila osm lidí.



- Palestinské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že zemřelo šest lidí, a organizace, která zastupuje osoby držené v izraelských věznicích - Klub palestinských vězňů - uvedla, že během dvou dnů byly zatčeny stovky osob.



Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že čtyři z nich byli izraelskými silami těžce zbiti. Videozáznamy ukázaly, že mnoho budov bylo rovněž vážně poškozeno nebo zničeno.



- Na Izraelem okupovaném Západním břehu došlo k prudkému nárůstu násilí souběžně s válkou v Gaze, která vypukla 7. října šokujícím přeshraničním zabíjením a únosy islamistických bojovníků Hamásu v jižním Izraeli.



- Mluvčí Bílého domu prohlásil, že USA nepřestanou usilovat o dvoustátní řešení, i když Izrael pokračuje v leteckých úderech proti Palestině, uvedla agentura Reuters.



Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby ve čtvrtek novinářům řekl, že USA jsou stále odhodlány usilovat o dvoustátní řešení.



"Bude existovat postkonfliktní Gaza, žádná reokupace Gazy," řekl Kirby novinářům na palubě Air Force One.



Kirbyho nejnovější komentáře přicházejí v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl myšlenku budoucího státu pro Palestince, uvádí NBC News.



Ještě minulý měsíc Netanjahu prohlašoval: "Jsem hrdý na to, že jsem zabránil vzniku palestinského státu," uvedla NBC.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

134

Jordánsko úder, který zasáhl provincii Svejda, bezprostředně nepotvrdilo a ohledně počtu zabitých panovaly nejasnosti.Mexiko a Chile požádaly Mezinárodní trestní soud (ICC), aby vyšetřil možné zločiny proti civilistům v Gaze.Mexické ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo, že ICC je vhodným fórem pro stanovení případné trestní odpovědnosti, "ať už se jí dopustili zástupci okupační nebo okupované moci". Dodalo:Opatření Mexika a Chile je důsledkem rostoucích obav z poslední eskalace násilí, zejména proti civilním cílům.Mexiko citovalo "četné zprávy OSN, které podrobně popisují mnoho incidentů, jež by mohly představovat zločiny spadající pod jurisdikci Mezinárodního trestního soudu".Chile podporuje "vyšetřování všech možných válečných zločinů ... ať už se jedná o válečné zločiny spáchané Izraelci nebo Palestinci", řekl chilský ministr zahraničí Alberto van Klaveren novinářům v Santiagu.Případné řízení před Mezinárodním trestním soudem by bylo odděleno od případu Jihoafrické republiky, která obviňuje Izrael z genocidy u Mezinárodního soudního dvora OSN (ICJ).Izrael není členem ICC a neuznává jeho jurisdikci.Pákistán ve čtvrtek zahájil odvetné údery proti ozbrojencům v Íránu v reakci na útoky Teheránu, jejichž cílem byla místa na pákistánských hranicích.Stéphane Dujarric, mluvčí šéfa OSN, v prohlášení uvedl:Generální tajemník zdůrazňuje, že všechny bezpečnostní problémy mezi oběma zeměmi musí být řešeny mírovými prostředky, prostřednictvím dialogu a spolupráce, v souladu se zásadami svrchovanosti, územní celistvosti a dobrých sousedských vztahů.Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro palestinská území, ve čtvrtek na tiskové konferenci v Madridu uvedla:Izrael udělal řadu věcí, které jsou vysoce nezákonné a protiprávní.Řekla, že Izrael má sice právo na sebeobranu, ale musí být dodržováno mezinárodní humanitární právo, "aby byli chráněni lidé, kteří nejsou aktivně zapojeni do bojů", uvedla agentura AFP.Albaneseová uvedla, že "rozhodně odsuzuje" násilí, které Hamás v Izraeli provádí - což podle ní představuje válečné zločiny a může jít i o zločiny proti lidskosti -, ale "nic neospravedlňuje to, co Izrael udělal". Řekla:To, co se stalo, je více než 100 dní neúnavného bombardování - první dva týdny s použitím 6 000 bomb týdně, bomb o hmotnosti 1000 Kg, ve vysoce přeplněné oblasti.Většina nemocnic v Gaze se stala "nefunkční", řekla a dodala, že většina Palestinců nyní umírá "ne kvůli bombám, ale proto, že neexistuje dostatečná infrastruktura, která by jim vyléčila zranění". Albaneseová dodala: " Počet dětí, kterým je každý den amputována jedna nebo dvě končetiny, je šokující. Během prvních dvou měsíců této (války) bylo amputováno 1 000 dětí bez anestezie. Je to zrůdnost."Húsíové prohlásili, že ve čtvrtek vypálili "námořní rakety" na americkou loď Chem Ranger v Adenském zálivu.Výsledkem útoku byly "přímé zásahy", uvádí se v prohlášení húshijské skupiny a dodává se:Námořní obchodní operace Spojeného království (UKMTO) uvedly, že obdržely hlášení o incidentu 115 námořních mil jihovýchodně od Adenu.V aktualizované zprávě UKMTO se uvádí, že kapitán nahlásil neidentifikovaný dron "v těsné blízkosti" obchodního plavidla a výbuch ve vodě asi 30 metrů od levoboku.Uvedla, že koaliční síly reagují a že plavidlo i jeho posádka jsou v bezpečí. Plavidlo pokračuje v plavbě do dalšího přístavu, uvedla.Britská společnost Ambrey zabývající se námořní bezpečností uvedla, že tanker plující pod vlajkou Marshallových ostrovů s chemickými látkami/produkty ohlásil "podezřelé přiblížení" bezpilotních letounů 103 mil jihovýchodně od Adenu. V poradním dopise se uvádí:Jeden (bezpilotní letoun) spadl do moře přibližně 30 metrů za záď ... na událost reagovala indická válečná loď.Na záběrech, které kolují na sociálních sítích, je patrné, že komplex budov byl vyhozen do povětří při zřejmě řízené explozi, která jej pohltila kouřem. Nebylo jasné, kdy k explozi došlo, uvedla agentura AP.Univerzita ve svém prohlášení uvedla, že byla zničena její hlavní budova pro postgraduální studium a bakalářské koleje. Uvedla, že izraelské síly se komplexu zmocnily před 70 dny a používaly ho jako základnu.Kfir Bibas, kterému byl ve čtvrtek jeden rok, byl unesen bojovníky Hamásu z kibucu Nir Oz na jihu Izraele spolu se svými rodiči Jardenem a Šíri a čtyřletým bratrem Arielem. Není jasné, zda jsou Kfir a jeho rodina stále naživu.Náměstí rukojmích v izraelském hlavním městě zaplnil velký dav lidí, z nichž mnozí drželi oranžové balónky na počest Kfirových zrzavých vlasů, uvedl deník Jerusalem Post. Poblíž nich se na velké obrazovce zobrazoval počet dní, po které jsou rukojmí drženi v Gaze - 103.Sestřenice Širi Bibasové, Yifat Zeilerová, při obřadu řekla:Žádný unesený by neměl slavit narozeniny v zajetí. Děkujeme dětem a jejich rodinám za tak dojemné gesto a prosíme ty, kteří rozhodují, aby si tato přání přečetli a pochopili, že za každým rukojmím je celý svět.Řekla to princezna Reema bint Bandar al-Saud, která vystoupila v panelu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu:Myslím, že nejdůležitější věcí, kterou je třeba si uvědomit, je, že království nestaví normalizaci do centra své politiky. Za jádro své politiky považuje mír a prosperitu... Království se vyjádřilo zcela jasně. Dokud je na místě násilí a zabíjení přetrvává, nemůžeme mluvit o "dni poté".Saúdskoarabský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán na začátku tohoto týdne prohlásil, že Rijád je stále "určitě" otevřený možnosti budoucích vztahů s Izraelem, ale zároveň zdůraznil potřebu příměří a vytvoření palestinského státu. Dodal:Nevidíme žádné skutečné známky toho, že by se nějaké strategické cíle, které si Izrael nárokoval... přibližovaly."Izrael by musel mít bezpečnostní kontrolu takovým způsobem, který by omezil plné uplatnění palestinské suverenity," řekl Regev v rozhovoru pro CNN a dodal:"Pokud chtějí Palestinci s Izraelem skutečně pokročit, musí být ochotni tyto obavy pochopit. Jsou to legitimní obavy."a dodali, že jejich členové jsou stále více rozzlobeni jeho odmítnutím vyzvat k okamžitému příměří na Blízkém východě.