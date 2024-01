"Jiné předpisy": Zvláštní politika umožňuje USA dodávat zbraně Izraeli navzdory tomu, že Izrael porušuje lidská práva

18. 1. 2024

Přezkum interních dokumentů amerického ministerstva zahraničí ukazuje, že k ochraně Izraele před americkými zákony o lidských právech jsou používány "zvláštní mechanismy"





Nejvyšší američtí představitelé od roku 2020 v tichosti přezkoumali více než deset případů hrubého porušování lidských práv izraelskými bezpečnostními silami, ale vynaložili velké úsilí, aby jednotkám odpovědným za údajné porušování zachovali další přístup k americkým zbraním, což podle bývalých amerických představitelů přispělo k pocitu beztrestnosti, s nímž Izrael přistupuje ke své válce v Gaze

Odhaduje se, že od útoku Hamásu na Izrael 7. října bylo izraelskými silami zabito 24 000 Palestinců, převážně žen a dětí, což je počet obětí, který podnítil odsouzení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta Joea Bidena, který je kritizován za to, že nedokázal omezit "nevybíravé" bombardování Izraele v Gaze.



Vyšetřování deníku Guardian, které vychází z analýzy interních dokumentů amerického ministerstva zahraničí a rozhovorů s lidmi obeznámenými s citlivými interními jednáními, odhaluje, jak jsou v posledních několika letech využívány zvláštní mechanismy, které chrání Izrael před americkými zákony o lidských právech, a to i přesto, že vojenské jednotky jiných spojenců, které dostávají americkou podporu - včetně Ukrajiny - jsou tiše sankcionovány a čelí následkům za porušování lidských práv.





Představitelé amerického ministerstva zahraničí mají možnost obejít americký zákon, který má zabránit spoluúčasti USA na porušování lidských práv zahraničními vojenskými jednotkami - Leahyho zákon z 90. let, pojmenovaný po dnes již penzionovaném vermontském senátorovi Patricku Leahym. V USA byla totiž zavedena mimořádná vnitřní strategie ministerstva zahraničí, která projevuje extrémní úctu izraelské vládě. Žádná taková zvláštní opatření neexistují pro žádného jiného spojence USA.





Nedostatečné prosazování Leahyho zákona v Izraeli se zdá být pro jeho autora obzvláště znepokojivé. Ve svém prohlášení tento bývalý vermontský senátor uvedl, že účelem Leahyho zákona je chránit USA před vinou za hrubé porušování lidských práv zahraničními bezpečnostními složkami, které dostávají americkou pomoc, a odradit je od budoucího porušování lidských práv.





"Zákon však není uplatňován důsledně a to, co jsme vidíme na Západním břehu Jordánu a v Gaze, je toho jasným příkladem. Po mnoho let jsem naléhal na po sobě jdoucí americké administrativy, aby tam zákon uplatňovaly, ale nestalo se tak," řekl Leahy.





Mezi incidenty, které byly od roku 2020 přezkoumány, patří zabití Šírin Abú Aklehové, palestinsko-americké novinářky, kterou izraelské síly zastřelily v květnu 2022; smrt Omara Asada, 78letého Palestince, který zemřel v lednu 2022 poté, co byl držen v izraelské vazbě; a údajné mimosoudní zabití Ahmada Abdua, 25letého mladíka, kterého izraelské síly zastřelily za úsvitu v květnu 2021, když seděl v autě.





Zpráva v deníku Haaretz popisuje, jak izraelští vojáci po zahájení palby na auto vytáhli Abdua ven, odtáhli ho několik metrů po silnici, pak nechali jeho zkrvavené tělo na silnici a odjeli.





V rámci prověřování Abduovy smrti, která podle zpráv mohla být případem záměny identity, interní dokumenty ministerstva zahraničí uvádějí, že Izrael odmítl odpovědět na otázky úředníků amerického ministerstva zahraničí ohledně střelby.









V případě Omara Assada izraelská armáda loni v červnu uvedla, že nevznese trestní obvinění proti vojákům, kteří se podíleli na jeho smrti, a to ani poté, co byl údajně po zastavení na kontrolním stanovišti vytažen z auta, svázán. Armáda uvedla, že vojáci nebudou trestně stíháni, protože jejich jednání nelze přímo spojovat s Asadovou smrtí na zástavu srdce, uvedla agentura Associated Press. Asad, občan USA, strávil asi 40 let na středozápadě, než v roce 2009 odešel domů na Západní břeh Jordánu.





Z interních dokumentů ministerstva zahraničí vyplývá, že tyto incidenty byly přezkoumány v rámci málo známého procesu, který ministerstvo zahraničí zavedlo v roce 2020 a který je znám jako Izraelské leahyovské prověřovací fórum (ILVF), v jehož rámci zástupci příslušných úřadů ministerstva zahraničí přezkoumávají zprávy o údajném porušování lidských práv izraelskými silami.





Podle Leahyho zákona je pro většinu zemí a ve většině případů zahraniční vojenské jednotce poskytnuta americká vojenská pomoc nebo výcvik poté, co ji americké ministerstvo zahraničí prověří z hlediska nahlášeného porušování lidských práv.





Zákon zakazuje americkému ministerstvu zahraničí a ministerstvu obrany poskytovat finanční prostředky, pomoc nebo výcvik zahraničním jednotkám bezpečnostních sil, pokud existují "důvěryhodné informace", že se tyto jednotky dopustily hrubého porušení lidských práv.



V případě nejméně tří zemí - Izraele, Ukrajiny a Egypta - je rozsah zahraniční pomoci tak velký, že americkou vojenskou pomoc lze jen obtížně sledovat a USA často nemají povědomí o tom, kde konkrétní zbraně končí a jak jsou používány.



Aby odstranil to, co bylo považováno za mezeru v zákoně, aktualizoval Kongres v roce 2019 tento proces zavedením systému, který zakazuje zahraniční vládě poskytovat americkou pomoc jakékoli jednotce svých bezpečnostních sil, kterou USA identifikují jako nezpůsobilou podle Leahyho zákona z důvodu hrubého porušování lidských práv. Ministerstvo zahraničí zřídilo pracovní skupiny, které mají prověřit ty země, v nichž je vojenská pomoc považována za "nesledovatelnou".



Lidé obeznámení s tímto procesem, kteří hovořili pod podmínkou zachování anonymity, však uvedli, že Izrael využil mimořádné politiky uvnitř ILVF, jejíž podrobnosti nebyly dříve oznámeny.

"Nikdo to neřekl, ale všichni vědí, že pravidla jsou pro Izrael jiná. Nikdo to nikdy nepřizná, ale je to pravda," řekl jeden z bývalých úředníků ministerstva zahraničí.





"Široká beztrestnost"

Někteří odborníci spatřují souvislost mezi přístupem USA k Izraeli, který je v otázce porušování lidských práv zcela liberální, a postupem Izraele ve válce v Gaze. Izrael dostává ročně vojenskou pomoc ve výši 3,8 miliardy dolarů a Bidenova administrativa minulý měsíc dvakrát obešla Kongres, aby dodala dalších 250 milionů dolarů na zbraně. Progresivní demokraté v čele s Bernie Sandersem, nezávislým vermontským senátorem, vyzvali k tomu, aby pomoc Izraeli byla podmíněna tím, že USA vyšetří případné porušování lidských práv ze strany Izraele ve válce v Gaze.

"Myslím, že Izrael cítí širokou beztrestnost, pokud jde o důsledky jeho akcí v USA," řekl Josh Paul, bývalý úředník ministerstva zahraničí, který se stal hlasitým kritikem politiky Bidenovy administrativy vůči Izraeli. "Můžeme říkat, že Izrael by měl dodržovat mezinárodní humanitární právo. Můžeme říci, že by neměl rozšiřovat osady. Ale když dojde na skutečné důsledky, žádné nejsou a myslím, že to dalo Izraeli na vysokých vládních úrovních pocit, že je imunní."



Paul také vidí, že neprosazování Leahyho zákona má vliv na to, jak se izraelské jednotky chovají. Tím, že USA netlačí na Izrael v souvislosti s porušováním Leahyho pravidel a neoznačují jednotlivé izraelské jednotky za hrubé porušovatele lidských práv, umožnily podle Paula, aby Izrael porušoval lidská práva.

