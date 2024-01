Mnoho povyku pro nic: "zpátečky" argentinského populistického prezidenta Javiera Milei a všeobecná neschopnost krajně pravicových politiků

20. 1. 2024 / Fabiano Golgo

čas čtení 6 minut

Jednou z nejčastějších charakteristik krajně pravicových populistických vůdců, kteří ovládli potlačené a primitivní mysli voličů prahnoucích po magických, nehumánních a jednoduchých řešeních složitých společenských problémů, je to, že umějí mluvit, ale neumějí udělat to, co slibují. Jsou to demagogové a nekompetentní lidé. Argentinský prezident Javier Milei, jehož výstřednosti by každého rozumného člověka vedly k tomu, že by ho považoval za klauna, kterého nelze brát vážně, je toho důkazem. Již couvl a zrušil téměř vše, co slíbil, že udělá. Jeho superhrdinská rétorika vyprchala a převládá nyní tzv. reálpolitika.