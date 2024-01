Americké listy: Soros říká, že Trumpovo vítězství je hotová věc

Alex Soros, který nyní vede nadaci Open Society Foundations svého otce (George Sorose), uvedl v pátek na panelu Světového ekonomického fóra, že "pro ty v Davosu je Donald Trump již prezidentem", . Pak ale dodal s ironií: "To je dobře, protože davoský konsensus se vždycky mýlí".

"Donald Trump vlastní Republikánskou stranu. Jsme v něčem, čemu rád říkám Trumpův cyklus, protože si myslím, že i když prohraje tyto volby, bude republikánským kandidátem i v roce 2028 a možná i 2032," řekl Soros a vyvolal vlnu smíchu mezi účastníky.

"Jaká je pro něj cesta ven? Buď skončí ve vězení, nebo u moci, neodjede někam na pláž a neodejde do důchodu."





Většina průzkumů v posledních měsících dávala Trumpovi v klíčových státech náskok před Bidenem, ačkoli čísla zveřejněná minulý týden společností Redfield & Wilton Strategies ve spolupráci s deníkem The Telegraph ukázala, že tento náskok se snižuje v Arizoně, Georgii, Severní Karolíně a Pensylvánii.





Soros trval na tom, že současný prezident má stále "docela dobrou situaci", a doufá že si Biden udrží Arizonu a Georgii, kde je podle něj značka "extremismu" prosazovaná Trumpem a jeho spojenci považována mnoha voliči za "skutečně toxickou".





"Ale ve skutečnosti, pokud se chcete podívat na jeden stát, který skutečně otestuje, jak volby dopadnou, je to Wisconsin, protože pokud Biden dokáže vyhrát Wisconsin, mělo by to znamenat, že vyhrál ui Pensylvánii a Michigan," dodal Soros.





"Biden má vlastně v polarizovaném volebním prostředí zvláštní výhodu, která spočívá v tom, že nepolarizuje", uzavírá článek.