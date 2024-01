Problém je, že Grant Shapps není seriozní politik

19. 1. 2024

čas čtení 5 minut

upozorňuje Jan Čulík.

Doufejme, že vojenskou analýzu, kterou Grant Shapps přednesl tento týden , mu napsali nějací - doufejme - odborníci z britského ministerstva obrany, pokud to ministerstvo nějaké má,

Potíž totiž je, že Grant Shapps není seriozní politik - stejně jako většina ministrů v současné britské vládě, která se právě snaží zoufalými pokusy o schválení pochybných zákonů, porušujících mezinárodní právo, které jí mají umožnit automatickou deportaci žadatelů o azyl do Rwandy.



Ta neserióznost dnešních vládnoucích britských politiků je právě hlavní problém: Tváří v tváří nebezpečí vražedných diktátorů, jako je Vladimír Putin či režimy v ČÍně a v Íránu, nemá v současnosti Británie ve vládě normální, schopné politiky. Během roku 2024 se budou konat všeobecné volby a vzhledem k tomu, že vládnoucí konzervativci mají po 14 letech pochybné vlády až o dvacet procent menší volební podporu než opoziční labouristé, doufejme, že dojde po volbách ke změně. Případně vítězící labouristé budou mít zřejmě nesmírně centristickou až konzervativní politiku, avšak od nynější britské vlády se budou lišit tím, že to nebudou maniaci jako Grant Shapps.



Funkce britského ministra obrany, kterou Shapps zastává od léta 2023, je jeho pátou ministerskou funkcí za poslední rok.



Shapps během své politické kariéry proslul mimo jiné tím, že z komerčních důvodů vystupoval na sociálních sítích pod několika falešnými pseudonymy:



Zde jsou podrobnosti:





Nejpodivnější okamžiky Granta Shappse: Od falešných jmen po krkolomná propagační videa, napsal Alex Daniel 31. srpna 2023.



Je to ten samý Grant Shapps, který v roce 2015 přiznal, že když se v polovině dvacátých let stal poslancem, vymyslel si falešnou identitu "multimilionového webového marketéra". Jeho pseudonym? Michael Green.



Proč ho napadlo vymyslet si falešné jméno v době, kdy působil jako poslanec, se můžeme jen dohadovat, ale Shapps se zjevně umí dobře pohybovat v neklidných politických vodách. Za posledních 12 měsíců zastával pět (pět!) vládních funkcí.



Čtyřiapadesátiletý Shapps byl loni touto dobou ministrem dopravy. Od té doby byl ministrem vnitra (6 dní), ministrem obchodu a poté ministrem pro energetiku a čistou nulu, než se ujal své současné funkce.



Předstírá, že je Michael Green Je to ten samý Grant Shapps, který v roce 2015 přiznal, že když se v polovině dvacátých let stal poslancem, vymyslel si falešnou identitu "multimilionového webového marketéra". Jeho pseudonym?Proč ho napadlo vymyslet si falešné jméno v době, kdy působil jako poslanec, se můžeme jen dohadovat, ale Shapps se zjevně umí dobře pohybovat v neklidných politických vodách.Čtyřiapadesátiletý Shapps byl loni touto dobou ministrem dopravy. Od té doby byl ministrem vnitra (6 dní), ministrem obchodu a poté ministrem pro energetiku a čistou nulu, než se ujal své současné funkce.



Shappsova druhá identita Michaela Greena, vymyšleného guru internetového marketingu, je stejně pochybná jako podivná.



Ukázalo se, že v různých obdobích své kariéry vystupoval také pod jmény Sebastian Fox a, což je k popukání, Corrine Stockheath.





Michael Crick griluje Granta Shappse kvůli softwarovému byznysuwww.youtube.com











dyž vstupoval do parlamentu, popíral, že by měl pseudonym nebo druhé zaměstnání, ale v březnu 2015 byl Shapps po vyšetřování nucen přiznat obojí. Ve svém přiznání uvedl, že "příliš důrazně popřel", že by měl druhé zaměstnání.





Jeho podivné, zvláštní knihy



Michael Green dokonce napsal knihu! Elektronická kniha 20/20 Challenge slibuje podnikatelům, že mohou vydělat 20 000 dolarů za 20 dní tím, že si vytvoří vlastní online průvodce vyděláváním peněz, který budou prodávat dál.



Pokud to zní jako Ponziho schéma, je to proto, že tomu tak je.



Poté, co si čtenáři vytvoří vlastní "sadu nástrojů", mají za podíl ze zisku získat sto "partnerů pro společné podnikání", kteří budou produkt prodávat.



A přestože v bezuzdném schématu Michaela Greena na vydělávání peněz má všechno svou hodnotu, obálka e-knihy - Shapps jako burzovní podnikatel surfující na dolarové bankovce - je k nezaplacení.



Bohužel většina důkazů již z internetu zmizela. Ale tady je starý screenshot z YouTube:



Shapps (nebo Michael Green) surfuje na dolarové bankovce na přední straně své marketingové elektronické knihyYouTube:









Ukázalo se také, že Shapps v minulosti upravoval svou vlastní stránku na Wikipedii. O jaké úpravy šlo? Odstranění informací o jeho známkách ve škole.



Podle týdeníku The Observer se na Shappsově stránce kdysi uvádělo, že "získal čtyři maturitní vysvědčení včetně jedničky z řemesel, designu a technologií", zatímco ve skutečnosti jich získal pět.



Konzervativní strana nezveřejnila, jaké známky ve skutečnosti dostal - ale soudě podle té neuvěřitelné obálky knihy byl v designu zatraceně dobrý.



V témže roce se objevila zpráva, že Shapps "nebo někdo, kdo jedná jeho jménem", upravoval zápisy svých rivalů v Konzervativní straně. Ukázalo se také, že Shapps v minulosti upravoval svou vlastní stránku na Wikipedii. O jaké úpravy šlo? Odstranění informací o jeho známkách ve škole.Podle týdeníkuse na Shappsově stránce kdysi uvádělo, že "získal čtyři maturitní vysvědčení včetně jedničky z řemesel, designu a technologií", zatímco ve skutečnosti jich získal pět.Konzervativní strana nezveřejnila, jaké známky ve skutečnosti dostal - ale soudě podle té neuvěřitelné obálky knihy byl v designu zatraceně dobrý.V témže roce se objevila zpráva, že Shapps "nebo někdo, kdo jedná jeho jménem", upravoval zápisy svých rivalů v Konzervativní straně.





Uživatel jménem "Contribsx" systematicky odstraňoval trapné odkazy na Shappsově stránce Wikipedie týkající se debaklu Michaela Greena.



Další změny spočívaly v přidávání nelichotivých změn na stránky jeho politických oponentů, včetně významných osobností Konzervativní strany, jako je Philip Hammond, tehdejší ministr zahraničí, Justine Greeningová, tehdejší ministryně pro mezinárodní rozvoj, a Lynton Crosby, stratég volební kampaně Konzervativní strany.



Wikipedie mu účet pozastavila s tím, že takové praktiky nejsou povoleny. Shapps tato tvrzení popřel.



A nakonec jeho neuvěřitelné propagační video pro železnice.









Celou minutu se vás Grant Shapps/Michael Green/Corinne Stockheathová snaží přesvědčit, abyste nastoupili do vlaku. Bizarní video najdete

Když byl Shapps ministrem dopravy, považoval toto video, v němž vypadá, že ho obtěžují mimozemšťané, nosí hloupé sluneční brýle a nastupuje do špatného vlaku na King's Cross, za dobrý nápad.Celou minutu se vás Grant Shapps/Michael Green/Corinne Stockheathová snaží přesvědčit, abyste nastoupili do vlaku. Bizarní video najdete v záhlaví této stránky.

1