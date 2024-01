Nejdříve hudebník chatbot požádal, aby mu řekl nějaký vtip, ale brzy přešel k tomu, že chatbota vyzval, aby napsal báseň kritizující jeho firmu.

Beauchamp tento rozhovor vydal na Twitteru a už ho tam ho vidělo 1,5 milionu lidí. Není divu - je to opravdu zábavné. Jeho tweet níže a český překlad:



Balíková služba DPD nahradila svou zákaznickou službu AI chatbotem. Ten chatbot je absolutně k ničemu, nedokáže odpovědět na žádný dotaz a na požádání pak napsal báseň o tom, jak strašná je tato firma. Také pak použil vulgarismus:



Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn