Krize na Blízkém východě: Palestinský Červený půlměsíc sděluje, že izraelské síly "obléhají" ambulantní centrum na jihu Gazy.

22. 1. 2024

Zdravotnická organizace sděluje, že její sanitky se nemohou dostat ke zraněným v Chán Júnisu na jihu pásma Gazy



Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvádíí, že izraelské síly "obléhají" její středisko záchranné služby



Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že její sanitky se nemohou dostat ke zraněným v Chán Júnisu na jihu pásma Gazy, protože izraelské síly "obléhají" středisko záchranné služby PRCS a "útočí na každého, kdo se v oblasti pokouší pohybovat".



Organizace PRCS dnes ráno uvedla, že se izraelské tanky blíží k městské nemocnici al-Amal v Chán Júnisu a že v důsledku pozemní ofenzívy ztratila veškerý kontakt se svým týmem v oblasti.



Izraelské síly postupují do jižních částí Gazy přeplněných lidmi, kteří uprchli před boji jinam.



Izrael tvrdí, že v Chán Júnisu, hlavním městě na jihu Gazy, se ukrývá mnoho členů a vůdců palestinského islamistického hnutí Hamas.

- Izraelští vojáci se natáčejí v Gaze, jak se posmívají Palestincům, že jim zničili školy a příbytky. Lezou do soukromých bytů:

Nejmorálnější armáda Izraele. https://t.co/OH2vrC15vN — Bob Čáp 🇵🇸🇺🇦 @bobcap.bsky.social (@BobCZap) January 21, 2024



- Počet mrtvých v Gaze dosáhl 25 295, říká ministerstvo zdravotnictví



Celkem 25 295 Palestinců bylo od 7. října zabito a 63 000 zraněno při izraelských úderech v Gaze, uvedlo v pondělí ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Počet obětí zahrnuje 190 lidí zabitých a 340 zraněných za posledních 24 hodin, dodalo ministerstvo.



Většinu obětí tvoří ženy a děti, uvedlo ministerstvo, a další tisíce těl pravděpodobně zůstaly nespočítány pod sutinami po celé Gaze.





- Benjamin Netanjahu odsoudí Blízký východ "k dalším konfliktům a válkám", pokud nezmění svůj postoj k dvoustátnímu řešení, prohlásil jordánský ministr zahraničí Ayman Hussein Abdullah Al Safadi.



Je jedním z několika arabských představitelů, kteří se dnes v Bruselu snaží vyjednat cestu k mírové konferenci a nakonec k dvoustátnímu řešení, v němž by Izrael a Palestina mohly žít v harmonii.



Řekl:



Celý svět říká, že jediným východiskem z této mizérie je dvoustátní řešení. Takže strana, která se staví proti právu všech národů v regionu, včetně Izraelců, na mír, nemůže zůstat jen tak bez odpovědnosti.



Jestliže celý svět říká, že jedinou cestou vpřed je dvoustátní řešení, pak izraelská vláda říká ne dvoustátnímu řešení, takže se vzpírá celému mezinárodnímu společenství.



"Jsme zapojeni do více než třicetiletého procesu. Myslím, že nastal okamžik pravdy," řekl ministr.



"Celý svět se musí rozhodnout: necháme radikální rasistickou agendu diktovat budoucnost, nebo se všichni spojíme a řekneme: cesta je jasná, chceme mír pro všechny v regionu. A řešení v podobě dvou států je jedinou cestou."



"Tato válka nepřinese Izraeli bezpečnost, tato válka nepřinese mír. Izrael nemůže mít bezpečnost, dokud budou Palestincům upírána jejich práva," dodal.



- Šéfdiplomat EU Josep Borrell se při příchodu na jednání s ministry zahraničí v Bruselu zeptal, kolik Palestinců musí být zabito, aby se násilí zastavilo.



Potvrdil, že se jich účastní nový izraelský ministr zahraničí Israel Katz, ministři zahraničí Jordánska a Egypta a generální tajemník arabských států.



"Humanitární situace [v Gaze] nemůže být horší. Horší už to být nemůže. Neexistují slova, která by vysvětlila, jaká je situace, kdy jsou statisíce lidí bez ničeho - bez přístřeší, bez jídla, bez léků a pod bombami."



"A každý den je zde vysoký počet zabitých civilistů. Mnoho ministrů říká, že jich je 'příliš mnoho'. No, otázka zní: kolik je 'příliš mnoho'? Co to znamená 'příliš mnoho'? [Je příliš mnoho 25 000 lidí? Jak dlouho to bude ještě trvat?"



Borrell je hostitelem šestihodinového jednání ministrů zahraničních věcí EU, jehož cílem je pokusit se o pokrok v mírovém řešení na Blízkém východě a oživit podporu Ukrajině, včetně diskuse o mírovém fondu ve výši 20 miliard eur na příští čtyři roky.



"Od této chvíle nebudu mluvit o mírovém procesu, ale o procesu dvoustátního řešení. Pokud to myslíme vážně, musíme prostudovat základní příčiny, které brání realizaci tohoto řešení," řekl novinářům v Bruselu.



Ve dvanáctibodovém dokumentu, který Borrell pro jednání připravil, upozorňuje, že mírový proces je nezbytný a naléhavý.



"Nebude-li mírový proces směřující k dosažení dvoustátního řešení, bude jakýkoli mechanismus správy a bezpečnosti zavedený v Gaze nebo jinde vnímán jako rozšíření okupace a popření palestinských práv, a bude proto vytvářet další bezpečnostní rizika," uvedl Borrell.



- Annalena Baerbocková vyzvala Hamás, aby ukončil svůj teror vůči Izraeli a palestinskému lidu



Na cestě na summit ministryně zahraničí Německa, které je pevným zastáncem izraelské ofenzívy v Gaze ve snaze zlikvidovat Hamás, prohlásila:



Hamas, který v rámci svého úsilí o likvidaci Gazy podpořil izraelský lid, se vyjádřil, že "jasně vidíme, že obyvatelé Izraele a celého regionu nebudou moci žít v míru, pokud nebude ukončen teror Hamásu, pokud Hamás konečně zastaví své brutální útoky nejen na Izrael, ale de facto i na svůj vlastní lid, na Palestince".



Pro dosažení míru v regionu, pro dosažení bezpečnosti nejen pro obyvatele Izraele, ale zejména pro Palestince je nezbytné, aby byla konečně zlikvidována síť finanční podpory Hamásu.



Jako Evropská unie jsme proto právě zahájili sankce proti síti finanční podpory Hamásu.



Zároveň je zásadní, aby se minimalizovalo a výrazně omezilo neuvěřitelné utrpení v Gaze.



Proto je pro nás dnes situace v Gaze tak ústředním tématem, jak do Gazy dostat výrazně více humanitární pomoci, ale také jak se konečně vrátit k humanitárním pauzám.



To je něco, co mám v posledních týdnech nepřetržitě na mysli. Naléhavě potřebujeme humanitární pauzy, abychom zmírnili situaci v Gaze, abychom zmírnili neuvěřitelné utrpení, zejména dětí.



Baerbocková rovněž znovu vyzvala Hamás k propuštění rukojmích a varovala, že to je překážkou jakéhokoli mírového řešení.



Dodala:



Na tomto místě bych také ráda řekla, že jakkoli je naléhavé zmírnit akutní utrpení, musíme konečně propustit všechna rukojmí, která jsou ještě naživu.



O to důležitější je také, abychom dali jasně najevo, že Izrael může žít v bezpečí pouze tehdy, pokud Palestinci mohou žít v bezpečí a důstojně, a Palestinci mohou žít důstojně, bezpečně a svobodně pouze tehdy, pokud Izrael žije v bezpečí.



Proto je řešení dvou států jediným řešením a všichni ti, kteří o něm nechtějí vědět, zatím nedokázali přijít s žádnou jinou alternativou.



- Netanjahuův odpor k dvoustátnímu řešení je "nepřijatelný", říká irský ministr zahraničí



Irský ministr zahraničí Micheál Martin prohlásil, že naléhání Benjamina Netanjahua na neexistenci dvoustátního řešení jsou "nepřijatelná".



V projevu na cestě k šestihodinovému zasedání ministrů zahraničí, s nimiž se setkají také arabští a izraelští ministři zahraničí, řekl:



"Tyto výroky premiéra Netanjahua jsou nepřijatelné a nijak nepřispívají k vyhlídkám na mír ... [je] třeba naslouchat velké většině světa, která si přeje mír a která si přeje dvoustátní řešení."



Dodal, že Irsko bude "znovu vyzývat k příměří v Gaze a také k naprosto neomezenému přístupu humanitární pomoci. Ještě včera večer jsme dostávali zprávy o tom, co se v Gaze děje, pokud jde o hladomor a humanitární důsledky této války, které jsou hrozivé."



"Nyní neexistuje žádná omluva, pro jakékoliv zpoždění nebo pro jakékoliv prodlevy, pokud jde o přísun životně důležité pomoci do Gazy. A bude na tyto body velmi důrazně upozorňovat, rovněž na nutnost bezpodmínečného propuštění rukojmích."





- Stéphane Séjourné, nový francouzský ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí, označil Netanjahuovy výroky za "znepokojivé"





Tato tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.



- Příbuzní rukojmích v Gaze žádají Netanjahua, aby zajistil jejich propuštění



Příbuzní a příznivci rukojmích zadržovaných Hamásem v Gaze se opět shromáždili před domem Benjamina Netanjahua v Jeruzalémě, postavili stany a požadují, aby izraelská vláda urychleně uzavřela dohodu, která by zajistila jejich propuštění.



Protest se koná v době, kdy premiér čelí intenzivnímu tlaku na jejich návrat, ale odmítl podmínky, které podle něj Hamás pro jejich propuštění stanovil, včetně toho, že Izrael ukončí válku a ponechá militantní skupinu u moci.



Agentura France-Presse citovala Gilada Korenblooma, jehož syn je rukojmím v Gaze, který v neděli večer na protestu poblíž Netanjahuovy rezidence v Jeruzalémě řekl: "Žádáme naši vládu, aby nás vyslechla, aby si sedla k jednacímu stolu a rozhodla se, zda přijme tuto dohodu nebo jakoukoli jinou, která by Izraeli vyhovovala."



John Polin, rovněž otec jednoho z rukojmích, řekl, že Izraelci slouží své zemi a na oplátku "očekáváme, že vláda zajistí naši bezpečnost".



"Žádáme vládu, aby sehrála svou roli, navrhla dohodu, dovedla ji do zdárného konce a přivedla zbývající rukojmí zpět živé."



Hamás ve své první veřejné zprávě od smrtících útoků ze 7. října, které rozpoutaly válku, uvedl, že držení rukojmí je "nezbytným krokem" proti izraelské okupaci palestinských území a způsobem, jak zajistit propuštění palestinských vězňů.



Netanjahu ve videoprohlášení zveřejněném po zprávě Hamásu uvedl, že výměnou za propuštění izraelských rukojmích Hamás požaduje ukončení války, stažení izraelských vojsk z Gazy, propuštění palestinských vězňů a záruky, že Hamás zůstane u moci.



"Pokud to přijmeme, naši vojáci padli zbytečně" a bezpečnost nebude zaručena, řekl Netanjahu.



Hamás se zmocnil více než 220 rukojmích a podle Izraele jich v Gaze zůstává asi 132.



Jeden z představitelů Hamásu uvedl, že Netanjahuovo odmítnutí ukončit ofenzívu "znamená, že neexistuje žádná šance na návrat [izraelských] zajatců", jejichž počet se odhaduje na 130.



- Dva příslušníci amerického námořnictva, kteří se pohřešovali během operace zaměřené na zabavení íránských zbraní určených pro jemenské povstalce z hnutí Housiů, byli prohlášeni za mrtvé poté, co se je po desetidenním pátrání nepodařilo najít, uvedla americká armáda. Americké ústřední velení již dříve uvedlo, že dva Seals, kteří byli nahlášeni jako ztracení na moři, byli zapojeni do operace z 11. ledna, při níž se elitní příslušníci speciálních operací nalodili na loď u somálského pobřeží a zmocnili se raketových komponentů vyrobených v Íránu.



- Podle libanonského bezpečnostního představitele úder na automobil v jižním Libanonu "zabil člena ochranného týmu Hizballáhu", zatímco vysoký velitel, kterého chránil, "unikl smrti". Velitel se nacházel ve vozidle s dalšími třemi lidmi za zasaženým vozem, dodal úředník.



- Při úderu na Damašek, jehož terčem byl šéf íránských revolučních gard v Sýrii a z něhož byl obviněn Izrael, zahynulo 13 lidí, uvedla v aktualizované bilanci válečná organizace Syrská observatoř pro lidská práva. Gardisté potvrdili, že při sobotním úderu přišli o pět příslušníků.





- Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) přijala o víkendu 80 nákladních aut od egyptského Červeného půlměsíce přes hraniční přechod Rafáh s Izraelem. Kamiony vezly potraviny, vodu, humanitární potřeby a zdravotnický materiál, uvedla PRCS a dodala, že přes přechod Karm Abu Salem žádné kamiony nevjely.



- Spojené státy uvedly, že útok Íránem podporovaných ozbrojenců na iráckou základnu berou "mimořádně vážně". V sobotu americká armáda uvedla, že Íránem podporovaní ozbrojenci vypálili na leteckou základnu al-Asad v západním Iráku "několik balistických střel a raket", zatímco jeden z představitelů uvedl, že americký personál utrpěl lehká zranění.



- Britský ministr obrany Grant Shapps označil nesouhlas Benjamina Netanjahua s palestinským státem za "zklamání", zatímco skotský premiér Humza Yousaf postoj izraelského premiéra odsoudil. Netanjahuův mluvčí prohlásil, že v pátečním telefonátu s Joem Bidenem izraelský vůdce americkému prezidentovi sdělil, že bezpečnostní potřeby jeho země neponechávají žádný prostor pro suverénní palestinský stát.







Uvedl, že dva hlavní zájmy Francie na dnešním jednání jsou Ukrajina a Blízký východ, zejména humanitární pomoc a propuštění rukojmích."V tomto ohledu jsou výroky Benjamina Netanjahua znepokojivé. Potřebujeme palestinský stát s bezpečnostními zárukami pro všechny. Je zřejmé, že propuštění rukojmích pro nás bude prioritou. Tři naši občané jsou stále drženi jako rukojmí.""Myslím si však, že tento plán je prvním krokem správným směrem, abychom ho teď neorganizovali... máme spoustu mírových konferencí, ale pokud u stolu není Izrael, nemá smysl pořádat mírové konference."Humanitární situace v pásmu Gazy "nemůže být horší", uvedl v pondělí šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell."Od nynějška nebudu mluvit o mírovém procesu, ale chci proces dvoustátního řešení," citovala Borrella agentura Reuters před zasedáním ministrů zahraničí EU.Konflikt dosud vyhnal z domovů zhruba 85 % z 2,4 milionu obyvatel Gazy. Mnoho z nich uprchlo do Chán Júnisu a Rafáhu poté, co Izrael na začátku války nařídil civilistům na severu evakuaci.- Ministři zahraničí Jordánska, Egypta a generální tajemník Ligy arabských států se dnes v Bruselu setkávají s ministry zahraničí EU.Ministr zahraničí Izraele se před zasedáním zúčastní samostatného jednání, zatímco palestinský ministr zahraničí bude s ministry EU jednat dnes odpoledne.Dodal: "Všichni se shodneme na tom, že by mělo existovat dvoustátní řešení. A to je to, co musíme v EU prosazovat, abychom spojili své síly a prosadili to navzdory zjevným překážkám, které lze překonat, pokud bude existovat velmi jednotný záměr."Náměstek ministra zahraničí Tim Watts uvedl, že tyto výroky podkopávají vyhlídky na mír.Vyzval také Izrael, aby "dostál" svému závazku dodržovat mezinárodní právo při vojenských operacích v Gaze, kde počet mrtvých Palestinců překročil 25 000.V rozhovoru pro Sky News Watts uvedl, že australská vláda stále věří, "že v postkonfliktním světě nemůže dojít k žádnému zmenšení území Gazy a že v Gaze nemůže být žádná trvalá izraelská přítomnost".Australská vláda dlouhodobě podporuje dvoustátní řešení, v němž Izraelci a Palestinci "mohou žít vedle sebe v bezpečí a prosperitě v mezinárodně dohodnutých hranicích".Ministryně zahraničí Penny Wongová při své cestě do regionu minulý týden znovu vyzvala k "cestě k palestinskému státu".Izraelské obranné síly v operační zprávě na Telegramu uvedly, že při pobytu v oblasti Al-Maghazi jejich vojáci rovněž navedli letoun, který zabil "několik" ozbrojenců, kteří vypálili raketový granát směrem k izraelskému tanku.Izraelští vojáci se rovněž zaměřili na "teroristickou infrastrukturu Hamásu, která se nachází v blízkosti civilních budov v oblasti a uvnitř nich".Zdroj v angličtině ZDE