Když učitelé OSN chválí teror Hamásu

24. 1. 2024

čas čtení 8 minut

Wasim Ula je učitel zaměstnaný v UNRWA. V chatu na Telegramu, který vede pro učitele Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Ula oslavuje teroristickou organizaci Hamás, jak vyplývá z výzkumu nevládní organizace UN Watch, upozorňuje v listu Die Welt Clemens Vergin. Wasim Ula je učitel zaměstnaný v UNRWA. V chatu na Telegramu, který vede pro učitele Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Ula oslavuje teroristickou organizaci Hamás, jak vyplývá z výzkumu nevládní organizace UN Watch,

V chatu vyzývá k zabíjení Izraelců. A distribuuje propagandistická videa Hamásu s větou: "Nechť je Bůh ochraňuje", jen aby v další větě suše informoval, že platy UNRWA budou vypláceny od neděle. Poté zveřejnil obrázek vesty s výbušninami a komentoval: "Jen počkejte, synové judaismu."

Kritici Organizace spojených národů už léta tvrdí, že instituce OSN v Gaze byly infiltrovány Hamásem, zejména palestinská organizace na pomoc uprchlíkům UNRWA. Nyní existují další závažné důkazy, které toto tvrzení podporují.

UN Watch objevila a analyzovala chatovací skupinu učitelů UNRWA na Telegramu. Podle výzkumu administrátoři a řadoví členové skupiny oslavují teroristické činy Hamásu. Arabskojazyčná skupina údajně zahrnuje 3 000 učitelů UNRWA.

UN Watch si dala za úkol odhalovat infiltraci Organizace spojených národů autoritářskými a diktátorskými režimy, stejně jako protiizraelskou zaujatost institucí OSN. Od roku 2015 UN Watch odhalila více než 150 zaměstnanců UNRWA, kteří na sociálních sítích vyjádřili sympatie k teroristické organizaci Hamás.

Nejnovější objev má však zcela nový rozměr: 3 000 učitelů UNRWA již není jen malou menšinou, ale významnou částí zaměstnanců v Gaze i jinde. OSN nereaguje. Podle organizace UN Watch nejprve zpřístupnila materiál Organizaci spojených národů a požádala ji, aby uznala, že zaměstnanci OSN chválí teroristické činy. Oficiální odpověď nepřišla. Mluvčí generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese byl na tiskové konferenci dotázán na chatovací skupinu.

"Myslím si, že UN Watch má za sebou výsledky, a to z našeho pohledu mluví samo za sebe," řekl mluvčí ve snaze zdiskreditovat tuto nevládní organizaci. "Ale samozřejmě, že všechna obvinění budou prošetřena." V rozhovoru pro izraelskou televizní stanici zástupce UNRWA Adnan Hasna nechce nic vědět. "Nevíme, kdo je v této skupině na Telegramu," řekl, a také není známo, zda tito lidé skutečně pracují pro UNRWA.

Ve skutečnosti jsou příklady, které UN Watch uvádí z chatovací skupiny, hluboce znepokojivé a často snadno přisuzovatelné. Šéf UN Watch Hillel Neuer zveřejnil některé z příspěvků - včetně průkazu totožnosti UNRWA každé osoby. Je to surrealistická směs normálních rozhovorů učitelů a antisemitské nenávistné propagandy.

Jsou zveřejněny zprávy od šéfa UNRWA v Gaze, Thomase Whitea, stejně jako informace o výukových materiálech, seznamech učitelů a digitálních kurzech. A mezitím jsou opakovaně chváleny teroristické útoky. Učitelé UNRWA reagovali s nadšením bezprostředně poté, co začal masakr izraelských civilistů Hamásem. Je tu například Morid Issa, který nazývá Židy "opicemi" a oslavuje skutečnost, že masakr Hamásu 7. října předčil očekávání.

Jiní, jako například administrátor Safáa al-Nadžar, chválí teroristy Hamásu jako "svaté bojovníky" a zveřejňují videa masakru.

Další učitel UNRWA, Abdallah Mehdžez, říká, že civilisté by neměli následovat výzvu izraelské armády k opuštění bojových zón - což v době zveřejnění příspěvku odráží oficiální postoj Hamásu, jehož zájmem je neztratit své lidské štíty.

Ve světle tohoto výzkumu se stále častěji vynořuje otázka, zda UNRWA a další instituce OSN v Gaze byly infiltrovány nebo dokonce kooptovány Hamásem. UNRWA představuje pro Gazu významný ekonomický faktor, protože podle jejího statutu se status uprchlíka dědí z generace na generaci, a proto zůstává odpovědná za potomky těch, kteří byli vysídleni v první arabsko-izraelské válce v roce 1949.

OSN zaměstnává v Gaze více lidí než v New Yorku

"UNRWA zaměstnává v Gaze více než 12 000 místních Palestinců a její zařízení na tomto území zahrnují 245 škol s více než 230 000 studenty, 22 středisek primární zdravotní péče a mnoho center pro ženy, komunitní pomoc a odborné vzdělávání," píše Claudia Rosett z Nadace pro obranu demokracií.

Jen v Gaze zaměstnává OSN více lidí než v New Yorku nebo Ženevě, sídle organizace. Celkem UNRWA zaměstnává více než 30 000 lidí v regionu.

Zděděný status uprchlíka Palestinců a vysoká porodnost zajišťují, že organizace je zodpovědná za stále více lidí. Počet palestinských "uprchlíků", za které se UNRWA hlásí k zodpovědnosti, vzrostl ze 700 000 na konci 40. let na dnešních více než 5,4 milionu.

Ve skutečnosti pro organizaci na pomoc uprchlíkům, která byla vytvořena právě pro Palestince, pracuje podstatně více lidí než pro UNHCR, který je zodpovědný za všechny ostatní uprchlíky na světě a platí jen asi 17 000 zaměstnanců. UNRWA také vynakládá na jednoho uprchlíka více než dvakrát více peněz než UNHCR.

V minulosti byla UNRWA kritizována mimo jiné za to, že její učebnice šíří antisemitský obsah, démonizují Izrael a velebí "mučednictví", tedy ozbrojený boj proti Izraeli. A dokonce i v současném konfliktu UNRWA a další instituce OSN často šíří nekontrolovaná tvrzení Hamásu.

Ve skutečnosti nyní vyvstává otázka, zda blízkost UNRWA k Hamásu nese vinu za skutečnost, že zájmy palestinského obyvatelstva jsou ignorovány tam, kde jsou v rozporu s cíli Hamásu. UNRWA například nikdy jasně neodsoudila teroristickou organizaci za to, že používá palestinské civilisty jako lidské štíty, ani nekritizovala skutečnost, že Hamás prokazatelně zneužívá školy UNRWA jako sklady zbraní, místa výroby zbraní a odpalovací rampy pro rakety, včetně škol, které jsou přímo spolufinancovány Německem.

UNRWA si také neustále stěžuje, že Izrael nedělá dost pro to, aby dodal pomoc do Gazy, ale mlčí o tom, že konvoje s humanitární pomocí jsou běžně unášeny ozbrojenými extremisty z Hamásu. Palestinci nyní často obviňují Hamás, že pak prodává dodávky pomoci obyvatelstvu - za přemrštěné ceny.

To je také záměrně ignorováno ze strany UNRWA. "V praxi je nyní UNRWA tak hluboce zapojena do záležitostí v Gaze, že v podstatě funguje jako podpůrná služba pro Hamás," říká expert FDD Rosett. Je také příznačné, že navzdory přesvědčivým důkazům ani UNRWA, ani WHO dosud jasně neodsoudily zneužívání nemocnic Hamásem jako vojenských operačních středisek. A přestože školy UNRWA hrají ústřední roli ve vzdělávání mladé generace v Gaze, organizace se v posledních letech nikdy jasně nepostavila proti militarizaci palestinského dětství ze strany Hamásu. Po mnoho let Hamás a další teroristické milice pořádají letní tábory, v nichž se z mladých lidí stávají dětští vojáci. Podle expertů z Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center se loni v létě zúčastnilo vojenských letních táborů Hamásu asi 100 000 dětí.

V některých případech militarizace Palestinců začíná už ve školce. V roce 2018 proto Jeruzalémský institut spravedlnosti ve své zprávě vyzval Mezinárodní trestní soud, aby zahájil vyšetřování vůdce Hamásu Ismáíla Haníji za válečné zločiny proti palestinským dětem.

Pro experty není žádným překvapením, že školský systém v Gaze, včetně systému UNRWA, je infiltrován Hamásem. "Když se Hamás dostal v roce 2007 k moci, viděl v tom jedinečnou příležitost mít otevřený přístup k financování a školskému systému, aby mohl indoktrinovat děti od útlého věku," řekl listu The Jerusalem Post Michael Barak z protiteroristického centra Reichmanovy univerzity v Herzliji.

Odhalení učitelé UNRWA také nejsou jen "několika negativními individuálními případy, jak tvrdí UNRWA", říká Dina Rovner z UN Watch. Skupina na Telegramu ukazuje, "co si učitelé UNRWA myslí, když věří, že se nikdo nedívá. Otevřeně podporují terorismus Hamásu, oslavují teroristy jako "mučedníky" a "hrdiny" a věří, že je to úžasná cesta pro palestinské děti."

Síla vlivu Hamásu na suborganizaci OSN byla zřejmá již v roce 2021. Tehdy Hamás prohlásil německého ředitele UNRWA v Gaze Matthiase Schmaleho za personu non grata, protože se nepodřídil jeho linii. Schmale byl následně OSN stažen z Gazy.

Zdroj v němčině: ZDE

