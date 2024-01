Nejprve si přišli pro můj lid, pak přišli pro Židy

24. 1. 2024

čas čtení 13 minut

Bývalý otrok z Jižního Súdánu komentuje palestinský pogrom ze 7. října.

Jmenuji se Simon Aban Deng. Pocházím z Jižního Súdánu. Jsem Šilluk. Jsem křesťan. Jsem bývalý otrok.

Nezapomenu na ten den, kdy arabské súdánské vládní jednotky přišly a vtrhly do mé vesnice. Nevěděli jsme, co se děje, dokud jsme neslyšeli výstřely ze všech stran. Bylo mi teprve 9 let, ale milicionáři stříleli na každého, koho viděli, včetně dětí.

Já, moje rodina a pět mých přátel jsme museli utéct. Ale Arabové běželi za námi: Když jsme utíkali, zastřelili dva mé kamarády. Utíkali jsme divoce, nevěděli jsme, kam běžíme. Chtěli jsme se jen dostat pryč od těch mužů a kulek, které nás pronásledovaly.

Utíkali jsme, dokud nezmizeli. Strávili jsme pak noc v buši, vyděšení a přemýšlející, jestli ty muže ještě někdy uvidíme.

Jedna moje příbuzná, která byla těhotná, s námi utekla z vesnice, ale nemohla běhat jako ostatní. Když jsme běželi, zhroutila se vyčerpáním, ale museli jsme ji opustit, protože jsme věděli, že nás Arabové dostihnou, pokud se ji pokusíme nést nebo běžet jejím tempem. Ráno, když jsme se vraceli do naší vesnice a přemýšleli jsme, jestli ještě žije, zjistili jsme, že ji v noci sežrala divoká zvěř.

Když jsme tam dorazili, stařešinové, kterým se podařilo uprchnout, se vrátili, aby pohřbili mrtvé a pokusili se zachránit vše, co Arabové nezničili. A zničili toho spoustu. Celá vesnice byla vypálena do základů i s lidmi uvnitř domů, včetně slepce a starší paní, kterou jsme znali.

Když můj otec viděl, jak se naše krásná vesnice mění v pustinu se spálenou trávou a řadami mrtvol, učinil bolestné rozhodnutí odejít. Jako uprchlíci jsme se vydali pěšky do města Malakal, hlavního města státu Horní Nil, kde jsme žili šest měsíců. Naším sousedem byl Arab jménem Abdulláhí. Jednoho dne ho požádal, abych mu pomohl s naložením zavazadel na trajekt, protože jsme bydleli tak blízko břehu řeky.

Nezdálo se, že by byl jako muži, kteří zničili mou vesnici. Vypadal přátelsky a neděsil mě. Byl jsem víceméně sám a důvěřoval jsem mu. Řekl jsem, že mu pomůžu se zavazadly, a to jsem udělal. Ale pak odešel s tím, že si musí něco koupit na trhu. Znovu se objevil, až když se parník chystal odplout a já jsem na něm stále čekal na něj. Vběhl do člunu, právě když opouštěl přístav, a řekl mi: "Neplač." Vzhledem k tomu, že už jsme byli na trajektu, museli jsme počkat, až se dostaneme tam, kam měl namířeno: Kosti, hlavní město státu Bílý Nil. Slíbil mi, že mě posadí na další loď, která pojede zpátky do Malakalu, a všechno bude v pořádku. Jediné, co jsem mohla dělat, bylo věřit mu, protože co jiného jsem mohl dělat? Byl jsem malý kluk, sám a bez ničeho.

Ale všechno nebylo tak, jak se zdálo. Když jsme dorazili do Kosti, zjistil jsem, že na tohoto pána čekají další tři černošští chlapci. Abdullahi mě a jednoho staršího chlapce pak vzal do severního Kosti, kde nás vzal na setkání s arabskou rodinou. Abdullahi chvíli mluvil s rodinou, ale pak se mezi dvěma muži strhla hádka: Každý chtěl "velkého kluka", protože byl silnější. Nechápal jsem, proč jim na tom tolik záleží, ale nakonec se oba muži dohodli na kompromisu: Muž s větší rodinou dostane staršího chlapce a druhý muž o něco menšího chlapce. Ten druhý kluk jsem byl já.

Odešel jsem s tím mužem a jeho rodinou na jejich farmu a Abdullahiho jsem už nikdy neviděl. O tři dny později jsem se hloupě zeptal rodiny, kde je Abdullahi, protože to byl způsob, jak se dostat zpět do Malakalu a k mým rodičům. Za tu otázku jsem byl strašně zbit. Krvácejícímu a v bolestech mi muž řekl, že se už nikdy nemám na Abdullahiho ptát, protože mě dal pryč jako "dar". Jinými slovy, stal jsem se otrokem.

Od té chvíle jsem neměl nikoho, na koho bych se mohl obrátit. Nemohl jsem si stěžovat na nic, co mi dělali. Patřil jsem do této rodiny a oni přesně věděli, jak se mám cítit, kdo jsem a jak se mám chovat. Můj "pán", jak jsem ho nyní chápal, mi ukázal súdánskou librovou bankovku, na které byl vyobrazen muž bez nohou. "Jestli si myslíš, že se můžeš pokusit utéct," řekl, "stane se ti tohle."

Ve Fašišoji, předměstí Kosti, kde byla farma, nebyla tekoucí voda. Vodu z Nilu obvykle čerpají osli, ale rodina měla nového otroka, a tak jsem osla nahradil já. Byl jsem to já, kdo chodil pro vodu z řeky a nosil těžké nádoby s vodou zpět do domu. Byl jsem první, kdo ráno vstal a udělal všechny domácí práce, a byl jsem poslední, kdo šel spát.

Pokud jde o spánek, jak všichni víme, každý člověk má nějaké čisté a pohodlné místo na spaní. Ale jako otrok jsem sdílel místo se zvířaty. Každou noc jsem se musel snažit, abych udržel své místečko čisté před svými zvířecími sousedy.

Popsat to, co se mi stalo, je jedna věc, ale být otrokem je něco, co nedokážu popsat slovy. Musíte být otrokem, abyste věděli, jak špatné otroctví je. Mluvíte o tom, že se s člověkem zachází hůř než se zvířetem. Ano, byl jsem zbit. Byl jsem určen k tomu, abych nosil vodu lidem, kteří věřili, že nejsem člověk. Žil jsem s lidmi, kteří mě nemilovali. Byl jsem nucen spát s hospodářskými zvířaty. Ale žít jako něčí majetek – jako otrok – není něco, co bych mohl popsat.

Uplynulo dva a půl roku a rodina, která mě vlastnila, se rozhodla přestěhovat z předměstí do Kosti. Jednoho dne, když jsem byl sám poblíž nového domu, jsem zázračně narazil na nějaké černochy, kteří měli náhodou otisky obličeje mého kmene Šilluk – první, které jsem viděl ode dne, kdy mě Abdullahi unesl. Neznal jsem je – a neměl jsem šilukovské odznaky, jako mám teď –, ale chopil jsem se příležitosti: Řekl jsem jim, kdo jsem, co se mi stalo a kde jsem se narodil. Řekli mi, že jejich kolega je z mé zničené vesnice. Řekli mi, abych se vytratil z arabské rodiny a setkal se s nimi druhý den. Když jsem přišel na místo setkání a setkal se s tímto mužem, ukázalo se, že je to můj příbuzný, a rozplakal se. Řekl mi, že od chvíle, kdy jsem byl unesen, můj otec vypsal odměnu 10 krav pro každého, kdo mě osvobodí. To byl důkaz toho, že to se mnou otec nikdy nevzdal: Deset krav je ekvivalentem mnoha tisíc dolarů v Americe. Plakal, protože mě teď mohl přivést zpět k mému otci, který na mě čekal dva a půl roku a odmítal uvěřit, že jsem mrtvý.

Jak jsem popsal, v té době mě můj pán ne vždy bedlivě sledoval a byl jsem schopen zařídit, aby mi lidé z kmene pomohli utéct. O dva týdny později – dost času na to, aby se to udrželo v tajnosti, aby se to rodina nedozvěděla a nepřestěhovala mě na místo, kde by mě už nikdy nenašli – ten muž zajistil můj útěk. On, jak Abdullahi celou tu dobu předtím falešně slíbil, mě posadil na trajekt zpět do Malakalu a já jsem se konečně shledal se svou rodinou.

To je můj příběh. Příběh jednoho malého chlapce je však jen jednou částí tohoto dramatu.

7. října 2023 jsem se díval na zprávy a bylo mi špatně. Když jsem viděl video z útoku na hudební festival v Izraeli, všechno se ve mně vzedmulo. Ze zkušenosti svých lidí, z vlastní zkušenosti, jsem přesně věděl, co se právě stalo a jak budou tito vyděšení rukojmí trpět. Izraelci byli znásilňováni, mučeni, mrzačeni a upalováni zaživa, stejně jako moji lidé po staletí. Nikdy nezapomenu na požáry a spálená těla: Vypadala přesně jako ta, která jsem viděl v den, kdy byla zničena moje vesnice.

To, co udělal Hamás, bylo přesně to, co genocidní vláda Arabského Súdánu udělala mému lidu. Od té doby, co v sedmém století vtrhli do Afriky, arabští muslimové vždy prováděli džihád. Nikdy se skutečně nedozvíme, že od té doby do dneška zemřelo mnoho černochů.

Jak Izrael, tak moje země, Jižní Súdán, se zrodily prostřednictvím džihádu, z nichž jeden začal v roce 1948, druhý v roce 1955. V roce 1948 vyhlásili Arabové džihád proti novému státu Izrael a pokusili se dokončit to, co Hitler začal. V roce 1955 se černošští křesťané v jižním Súdánu vzbouřili proti severu, protože jim muslimská vláda odmítla poskytnout autonomii nebo náboženskou svobodu. V reakci na to vláda vyhlásila džihád – ale ne na papíře, jak tomu bylo později v roce 1989. Arabové zabili na jihu možná až 1,5 milionu černochů. Nikdo neví, kolik jich zotročili, protože nikdo je pořádně nepočítal.

Izraelci, stejně jako černí Súdánci, vyhráli válku, ale prohráli mír a džihád pokračoval. Lidé na Západě se o džihádu a otroctví v Súdánu dozvěděli až v 90. letech, během druhé súdánské občanské války, která začala v roce 1983, ale probíhalo to i během té první, která skončila v roce 1972. Byl jsem unesen v 60. letech, takže tento teror se odehrával po celý můj život. Vše, co víme, je, že asi 200 000 černých křesťanů, jako jsem já, bylo zotročeno během druhé občanské války, která skončila až v roce 2005, a asi 2 miliony byly zabity. Je smutné, že i dnes je mnoho Afričanů držených jako otroci. Nyní jsem viděl, že co bylo provedeno mně a mému lidu, bylo učiněno Izraelcům.

Izrael tajně pomáhal obyvatelům jižního Súdánu v boji proti severu. Bez nich bychom nikdy nebojovali s Araby u jednacího stolu. Dnes je Jižní Súdán nezávislý částečně proto, že se Izrael rozhodl pomoci nám získat naše arabské kolonizátory – protože takoví jsou. Židé, stejně jako my, pocházejí z našich zemí, které si Arabové podmanili.

Nedávno jsem jel do Izraele, abych vyjádřil solidaritu se svými židovskými bratry a sestrami a s (zotročenými) rukojmími. Šel jsem dvakrát pěšky z Tel Avivu do Jeruzaléma a zpět po dálnici, abych ukázal, že my Afričané milujeme Izrael a záleží nám na něm. Sbíral jsem jahody v kibucu a setkal se s židovským hrdinou Natanem Ščaranským – bojovníkem za svobodu, který šel do vězení, stejně jako Dr. King, za to, že se snažil osvobodit svůj lid.

Žiji v New Yorku a vidím protesty proti Izraeli. Tyto projevy sympatií ke zlu by měly znechutit všechny slušné lidi. Hnusí se mi, protože Hamás se skládá ze stejných lidí, kteří jednají na základě stejných kolonizačních a imperiálních motivací, kteří mě zotročili a zavraždili 4 miliony mých černých bratrů a sester. Židovský národ, který pomohl mému lidu získat svobodu, byl otrokem v Egyptě, kousek od Nilu, kde jsem byl otrokem já. Později byli otroky v Osvětimi. Nyní jsou otroky v Gaze. Naše národy přežily otroctví a my v něm budeme přežívat i nadále. Zvítězíme nad vrahy, kteří dělají vše pro to, aby nás zotročili a vyhladili.

Skuteční přeživší nejsou oběti. Jak Afričané, tak Izraelci stojí vzpřímeně a nedají si pokoj, dokud nebudou všichni naši lidé svobodní. A naši židovští bratři se mohou spolehnout, že tu pro ně budeme.

Zdroj v angličtině: ZDE

