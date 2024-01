Tolerovat počínání Húsiů v Rudém moři je šílenství

24. 1. 2024

Je vzácné, aby se vlády nestaraly o to, když je jejich populace rozdrcena v hloupých konfliktech. Dokonce i nacisté byli nespokojeni se zničením Drážďan a Hamburku – ale zdá se, že islamistické milice, které přebírají kontrolu nad zeměmi, to necítí stejně, upozorňuje Dan Perry. Je vzácné, aby se vlády nestaraly o to, když je jejich populace rozdrcena v hloupých konfliktech. Dokonce i nacisté byli nespokojeni se zničením Drážďan a Hamburku – ale zdá se, že islamistické milice, které přebírají kontrolu nad zeměmi, to necítí stejně,

Nejnovějším příkladem jsou Húsiové, kteří ovládli velkou část zbídačeného Jemenu, který okupuje strategický jižní výsek Arabského poloostrova. Jejich jméno z nich dělá etnickou skupinu – ale ve skutečnosti jsou to ozbrojení a rozhněvaní šíité pojmenovaní po svém původním vůdci z doby před dvěma desetiletími, který pocházel z kmene Húsiů.

Skupina, která se vynořila jako faktor z trosek arabského jara v roce 2011, je podporována Íránem. To může dávat smysl, protože jsou to šíitští soukmenovci, jako je tomu v případě jiného íránského proxy, který ukradl část nešťastné země, milice Hizballáhu v Libanonu. To je však stěží předběžná podmínka: Írán také podporuje Hamás, sunnity, kteří škodolibě přinesli do Gazy mnoho utrpení.

Írán podporuje hlavně další potížisty. Teherán chce šířit chaos po celém Blízkém východě, napadat Izrael a podkopávat Západ. Podpora Húsiů umožňuje Íránu dělat to velkolepým způsobem.

V posledních měsících se Húsiové rozhodli – nebo Írán rozhodl za ně – že musí ukázat podporu Palestincům v Gaze.

Tito Palestinci, jak víme, jsou Izraelem bombardováni od té doby, co Hamás 7. října napadl židovský stát a zmasakroval 1 200 lidí při operaci, která zahrnovala hromadné znásilňování, mučení, čtvrcení, upalování dětí a celých rodin a únosy asi 240 lidí od kojenců až po mírové aktivisty ve věku kolem 80 let.

Údajně bylo zabito 14 000 civilistů (a 9 000 bojovníků Hamásu) v důsledku izraelské snahy odstavit Hamás od moci v Gaze. Hamás se očividně nestará o škody, kolaterální ani jiné, což je důvod, proč se nevzdá, když se jeho vůdci skrývají v kilometrech tunelů obklopeni izraelskými rukojmími a chráněni svými lidskými štíty, chudáky Gazany, nahoře.

Hamás je tímto krveprolitím téměř jistě potěšen. Skupina to učinila nevyhnutelným tím, že umístila operace do všech druhů civilních zařízení. Přesto jsou tato úmrtí pohromou pro pověst Izraele, který byl na základě obvinění z genocidy pohnán před Mezinárodní soudní dvůr v Haagu.

Strategie a taktika Hizballáhu jsou dost podobné. Stateční Libanonci sepsali petici Hizballáhu, aby přestal ostřelovat Izrael (tento týden byla zabita devětasedmdesátiletá Izraelka a její syn) ze strachu z totální války. Hizballáhu je to ve skutečnosti jedno. Kdyby byl Izrael vyprovokován k útoku na Bejrút, Írán by byl potěšen. Nikdo, kdo zná mulláhy, by to nepopřel.

Neexistují žádné důkazy o tom, že by si Húsiové libovali v rozdmýchávání smrtící palby na Jemen, zemi, která má podle Světové banky příjem na hlavu asi 50 dolarů měsíčně – což je číslo blízké dnu světového žebříčku. V posledních letech zemřelo asi 400 000 lidí v důsledku válek, hladovění, mučení a cholery (když jsem byl regionálním redaktorem The Associated Press, získali jsme Pulitzerovu cenu za odhalení bídy v této zemi).

Ale nezdá se, že by Húsiům vadilo ohrožovat svůj lid tím, že budou provokovat Izrael odpalováním raket jeho směrem. Izraelské letectvo světové úrovně může do Jemenu dorazit za hodinu, stejně jako jaderné zbraně.

Hlavně však Húsiové ostřelovali a posílali útočné drony proti desítkám lodí směřujících do Suezského průplavu přes 15 mil široký Báb-el-Mandab, který kontroluje přístup do průplavu pro lodní dopravu na cestě z Indického oceánu a Perského zálivu do Evropy. I když Jemen v žádném případě nevlastní průliv, kdokoliv, kdo kontroluje jeho přístav Hudajda – jako to dělají Húsiové – může narušit průjezd lodí. Pokud jsou dostatečně lehkomyslní a hloupí.

V sázce je hodně: Suezský průplav představuje téměř třetinu celosvětové kontejnerové dopravy, asi osminu světového námořního obchodu a desetinu surové ropy.

Toto pobouření již vyděsilo velké lodní společnosti, z nichž mnohé začaly místo toho obeplouvat Afriku. To by mohlo převrátit dodavatelské řetězce vzhůru nohama a vyvolat globální inflaci a ponechat průmyslová odvětví, která jsou závislá na výrobě just-in-time, bez komponentů a surovin. To znamená, že spotřební zboží – mimo jiné automobilový průmysl, elektronika a spotřební zboží – se stává vzácnějším, a tím pádem dražším.

Húsiové ohrnují nos nad Spojenými státy (nejmocnější armádou světa) a – s výjimkou Íránu – v podstatě nad celým světem. Provoz přes kanál již klesl o třetinu nebo více. To je velmi špatné pro Egypt, důležitou zemi, která je závislá na poplatcích placených loděmi za průplav ve čtvrtině svých devizových příjmů.

Dovolit to je šílenství.

18. prosince Spojené státy oznámily vytvoření nové pracovní skupiny, která bude v oblasti hlídkovat, a to jak se západními, tak arabskými zeměmi. USA tam mají letadlovou loď a torpédoborce. A minulý čtvrtek USA a Británie konečně přešly do protiútoku.

Cíle Húsiů byly zasaženy přesně naváděnou municí, včetně velitelských a řídících uzlů, munice, skladů a odpalovacích systémů.

Nejméně pět lidí bylo zabito, ale mluvčí Húsiů okamžitě oznámili, že jejich schopnosti nebyly degradovány. Je zřejmé, že na obranu globálního námořního obchodu před mezinárodními psanci je zapotřebí více úderů.

Je možné, že část neochoty pochází ze Saúdské Arábie kvůli příměří podepsanému s Húsíi, které od roku 2022 brání útokům na království. Dlouhá válka s Jemenem zahrnovala i útoky na zařízení společnosti Saudi Aramco, která sama spravuje desetinu světové produkce ropy.

Vskutku, někteří řeknou, že Húsie nelze potlačit, a poukážou na neschopnost těch samých Saúdů – s podporou USA – vytlačit je ve prospěch sužované "legitimní" vlády země.

Odpůrci by se však mýlili. Jedna věc je pokoušet se odstranit militanty z jejich pevností, jak Izrael zjišťuje při své zdlouhavé a chaotické invazi do Gazy. Něco jiného je přimět je, aby ustoupili od útoků. Izrael se o tom přesvědčil i v předchozích kolech bojů, kdy cílem – pokaždé dosaženým – bylo přimět Hamás, aby přestal odpalovat rakety.

Není to jisté, ale dostatečná palebná síla by měla být schopna přimět Húsie, aby ustoupili. Byl by to také užitečný signál pro Írán, že jeho neplecha není bez následků. To je lepší než riskovat útok na samotný Írán, zejména proto, že idiotské odstoupení bývalého prezidenta Donalda Trumpa od jaderné dohody zanechalo Teherán na jaderném prahu.

Ale prokazovat slabost a nerozhodnost vůči Húsiům – a tedy i vůči Íránu – je chamberlainovské. Pouze to povzbudí íránský apetit a zároveň mu to přinese masivní vítězství v podobě globálního ekonomického chaosu. V žádném případě nejsem válečný štváč, ale jedno je jasné: Pokud se Húsiové okamžitě a úplně nestáhnou, měli by pocítit plnou váhu západní moci.

