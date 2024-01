Desetiměsíční dítě, které bylo zachráněno z trosek po izraelském náletu v Rafáhu na jihu Gazy, zemřelo

20. 1. 2024

Tým televize NBC News byl svědkem dramatické záchrany Taly Rouqahové 28. prosince poté, co se Rafáh byl obětí izraelského náletu, při němž zahynulo více než 20 lidí



Tala byla nalezena v bezvědomí, ale dýchala pod sutinami přikrytá matrací a uvězněná troskami, poblíž těla své matky. Otec Taly, Ahmad Rouqah, byl zachráněn. Podle jeho slov zahynulo té noci nejméně deset členů jejich rodiny.



Rouqa ve čtvrtek sdělil, že Tala zemřela, téměř tři týdny poté, co byla zachráněna. "Jsem v šoku," řekl.



"Měl jsem záblesk naděje. Doufal jsem, že se mnou v tomto životě zůstane. Jako vzpomínka na její matku a sourozence, tety a strýce. Ale chvála Alláhovi, zemřela. Je s Bohem; to je lepší než cokoli jiného."



Dodal, že doufá, že žádná další rodina už nebude muset snášet takovou ztrátu:



"Ztratil jsem to nejcennější, co mám. Nechci, aby ostatní ztratili své děti, aby ztratili sami sebe, protože válka je zkáza. My jsme oběti ve všech ohledech. Lidé, my jsme oběti."



- Česko opět hlasovalo pro vraždění v Gaze

Spojené státy vypadaly v úterý na světové scéně stále izolovaněji poté, co na Valném shromáždění OSN proběhlo hlasité hlasování vyzývající k okamžitému humanitárnímu příměří v Gaze.



Při vyhlášení mimořádného hlasování se v sále Valného shromáždění v New Yorku ozývaly výkřiky a potlesk. Rezoluci podpořilo 153 členských států z celkového počtu 193, proti hlasovalo pouze 10 států včetně USA, Izraele, Rakouska a Česka a 23 států včetně Velké Británie a Německa se zdrželo hlasování.



Palestinci doufali v jednoznačný výsledek, který by demonstroval jednoznačnou celosvětovou touhu po ukončení izraelského bombardování Gazy - a dočkali se. Naproti tomu předchozí rezoluce OSN vyzývající k "humanitárnímu příměří" z 27. října získala 120 hlasů pro, 14 proti a 45 se zdrželo hlasování.





Hlasování zdůraznilo sílící celosvětovou shodu na potřebě zastavit neúprosný izraelský útok na Gazu, který si vyžádal více než 25 000 mrtvých Palestinců.







- Ostrý útok Gadiho Eisenkota, vysokého ministra izraelského válečného kabinetu, na Benjamina Netanjahua ohledně vedení kampaně proti Hamásu je nejnovějším projevem hlubokých neshod mezi politickými a vojenskými představiteli ohledně směřování izraelské ofenzívy.



Eisenkot, bývalý náčelník generálního štábu Izraelských obranných sil, ve čtvrtek pozdě večer prohlásil, že pouze dohoda o příměří může přinést propuštění izraelských rukojmích držených Hamásem v Gaze a že Izrael pravděpodobně nedosáhne svého cíle "úplného vítězství" nad touto militantní islamistickou skupinou.



Ústředním bodem sporů uvnitř válečného kabinetu je otázka, jak osvobodit více než 130 rukojmích, kteří zůstávají v Gaze. Ne všichni z nich jsou pravděpodobně naživu a v Izraeli sílí pocit, že se čas krátí.



Tyto spory se odrážejí v širší izraelské společnosti. Lilach Šoval v pravicových novinách Israel Hayom napsal:



"Od černé soboty 7. října, kdy si Hamás vynutil válku proti Izraeli, uplynulo patnáct týdnů a Izrael je stále daleko od dosažení cílů, které si stanovil: svržení vojenských a vládních schopností Hamásu a navrácení zajatců, ne nutně v tomto pořadí."



Jiní popisují chaos. Mairav Zonszein, izraelský analytik z Mezinárodní krizové skupiny, řekl: "Válka nemá nedostatek podpory, ale je stále jasnější, že propuštění rukojmích je v rozporu s jinými cíli.



Průzkum zveřejněný v novinách Ma'ariv ukázal, že pokud by se volby konaly nyní, Netanjahuova strana Likud by spoklesla na 16 ze 120 křesel v národním shromáždění, Knesetu.







"Když to srovnáte s Ukrajinou, ženy a děti byly po krátké době poslány do bezpečnějších oblastí. V Gaze nemohou."

Oba lídři diskutovali o úsilí zajistit zbývající rukojmí držená Hamásem a o přechodu Izraele k "cílenějším" operacím v Gaze, aby bylo možné poskytnout více humanitární pomoci, uvedl po telefonátu John Kirby z Bílého domu.





- Húsiové se chystají v Jemenu popravit aktivistku za lidská práva







- Přední pokrokoví a židovští členové amerického Kongresu kritizovali "bezpodmínečnou podporu" Izraele ze strany USA poté, co Benjamin Netanjahu po válce v Gaze otevřeně prohlásil, že je proti vzniku palestinského státu, a přímo odmítl americkou politiku.



Pramila Jayapalová, americká zastupitelka, která stojí v čele vlivného progresivního uskupení v Kongresu, v pátek vydala jednu z nejostřejších reakcí na Netanjahua, když ve videu uvedla, že postoj izraelského premiéra "by nás měl přimět k tomu, abychom přehodnotili náš vztah bezpodmínečné podpory [jeho] vládě".



"Jedná se o politiku, která se diametrálně liší od cílů, které si USA stanovily," uvedla Jayapalová k Netanjahuovým výzvám k trvalému vyhnání Palestinců z Gazy.



Mezitím patnáct židovských členů Sněmovny reprezentantů vydalo v pátek prohlášení, že "s premiérem" převážně židovského národa "rozhodně nesouhlasí".



"Cestou vpřed je dvoustátní řešení," uvádí se v prohlášení, mezi jehož signatáři jsou Jerry Nadler, Jamie Raskin, Adam Schiff a Elissa Slotkinová. Připojilo se k nim 11 kolegů z řad demokratů ve Sněmovně reprezentantů: Jake Auchincloss, Rebecca Balintová, Suzanne Bonamiciová, Steve Cohen, Daniel Goldman, Seth Magaziner, Mike Levin, Dean Phillips, Jan Schakowsky, Kim Schrier a Bradley Sherman.





- Po týdenním výpadku se v Gaze postupně obnovují komunikační služby, říká jejich poskytovatel



Hlavní poskytovatel internetu v Gaze, společnost Paltel, oznámil, že komunikační služby na celém palestinském území se postupně obnovují po téměř osmidenním výpadku, který byl nejdelším od začátku války.



Od začátku války 7. října došlo k úplnému výpadku telekomunikačních služeb nejméně sedmkrát, uvedl poskytovatel.



V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích společnost Paltel uvedla, že její týmy neúnavně pracují na opravě "četných velkých škod a poruch", které dává za vinu "pokračující agresi" v Gaze.



Společnost uvedla, že dva členové jejího technického týmu přišli o život v důsledku "přímého ostřelování" během nedávných oprav, čímž se celkový počet jejích zaměstnanců zabitých od začátku konfliktu zvýšil na 14.



- Právní poradci britského ministerstva zahraničí nebyli schopni dospět k závěru, že Izrael při bombardování Gazy postupoval v souladu s mezinárodním humanitárním právem (MHP), vyplývá ze soudních dokumentů.



Po přezkoumání konkrétních možných porušení MHP uvedených ve zprávě Amnesty International dospělo ministerstvo zahraničí původně k závěru, že má "vážné obavy" z porušení.



Britské ministerstvo pro obchod a podnikání je napadeno organizací Global Legal Action Network v rámci soudního přezkumu jeho rozhodnutí nezrušit licence na vývoz zbraní do Izraele.



Důkazy, které ministerstvo obchodu předložilo na svou obhajobu a které vypracoval sir James Eadie KC, ukazují, že uvnitř vlády probíhalo mnohem intenzivnější šetření ohledně dodržování mezinárodního práva ze strany Izraele, než naznačil ministr zahraničí David Cameron. Ten před čtrnácti dny při výpovědi před Výborem pro zahraniční věci uvedl, že žádná zvláštní interní kontrola nebyla provedena.



Z důkazů vyplývá, že existovala čtyři samostatná hodnocení, z nichž jedno bylo podnětem k obdržení ujištění od izraelského velvyslanectví.



Krátce po izraelském útoku na Gazu byla zahájena interní inventura 28 stávajících licencí a 28 nevyřízených žádostí, která vedla k prvnímu posouzení 10. listopadu, po němž následovaly další přezkumy dokončené 27. listopadu, 8. prosince a 29. prosince.



Interní hodnotící jednotka ministerstva zahraničních věcí dospěla 27. listopadu k závěru, že "objem úderů, celkový počet mrtvých i podíl dětí vyvolávají vážné obavy".



Podrobnosti v angličtině





Jak jsme již dříve informovali, sedmnáctiletý Tawfiq Ajaq narozený v USA byl podle zpráv zabit izraelskými bezpečnostními silami v Al-Mazraa Al-Sharqiya východně od Ramalláhu.Novinářům to řekl mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby:"Tyto zprávy nás vážně znepokojují. Informace jsou v tuto chvíli kusé, nemáme dokonalé souvislosti o tom, co se přesně stalo."Je to "kontext, který nikdo předtím neviděl", řekl Enrico Vallaperta na páteční tiskové konferenci v Káhiře poté, co den předtím opustil Gazu, uvedla agentura AFP.Popsal, že viděl přeplněné nemocnice a minimální zásoby uprostřed stále intenzivnějšího bombardování a že musel ošetřit velké množství dětských obětí. Řekl:Řekl, že zdravotnický personál používá minimum léků, aby zvládl zásobování, a dodal:"To, co děláme, není vzhledem k potřebám téměř nic. Náš dopad je velmi malý, je to kapka v moři."Spojené státy jsou stále proti příměří v Gaze, uvedl v pátek Bílý dům.Kirby uvedl, že USA jsou stále proti příměří, protože se domnívají, že by takový krok pomohl bojovníkům Hamásu."Podporujeme humanitární pauzy, jak jsem již řekl, abychom se pokusili dostat rukojmí ven a více pomoci, ale v tuto chvíli nepodporujeme příměří," řekl Kirby během pátečního brífinku.Americký prezident poprvé po téměř měsíci hovořil s izraelským premiérem o válce v Gaze a budoucím palestinském státě.Joe Biden prohlásil, že vytvoření nezávislého státu pro Palestince není nemožné, i když je Benjamin Netanjahu stále v úřadu.Americký prezident v pátek poprvé po téměř měsíci hovořil s izraelským premiérem o probíhajících izraelských úderech v Gaze a neshodách ohledně budoucího palestinského státu. Podle Bílého domu se Biden snažil naplánovat tento telefonát "již delší dobu".Na otázku, zda je dvoustátní řešení "nemožné", dokud je Netanjahu v úřadu, Biden odpověděl: "Ne, není", uvedla agentura Reuters. Americký prezident uvedl, že Netanjahu není proti všem dvoustátním řešením a že existuje řada možných typů.Americké ústřední velení uvedlo, že jeho síly provedly údery proti třem húsijským protilodním raketám, "které byly namířeny do jižní části Rudého moře a byly připraveny k odpálení".