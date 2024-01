Zelenskyj charakterizoval Trumpovu rétoriku o zastavení války na Ukrajině jako "velmi nebezpečnou"

20. 1. 2024

Ukrajinský prezident pozval Trumpa na Ukrajinu, ale obává se, že pokud se vrátí do Bílého domu, mohl by učinit jednostranné ústupky Rusku



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se obává, že pokud se Donald Trump příští rok vrátí do Bílého domu, mohl by učinit jednostranné ústupky Rusku, které by byly nadřazeny zájmům Ukrajiny, a označil tvrzení bývalého amerického prezidenta, že by mohl zastavit válku během 24 hodin, za "velmi nebezpečné".







V rozhovoru pro britské televizní zpravodajstvíChannel 4 News Zelenskyj uvedl, že je "vystresován" tím, že bývalý prezident "bude rozhodovat sám, bez ... ani nemluvím o Rusku, ale bez obou stran, bez nás".



"Pokud to říká veřejně, je to trochu děsivé. Viděl jsem toho hodně, hodně obětí, ale tohle mě opravdu trochu stresuje," řekl.



"I kdyby jeho nápad [na ukončení války] - který zatím nikdo neslyšel - nefungoval pro nás, pro naše lidi, stejně udělá cokoli, aby svůj nápad realizoval. A to mě trochu znepokojuje," dodal.



Zelenskyj řekl, že by Trumpa na Ukrajinu pozval - což dříve odmítl -, ale pouze v případě, že bývalý prezident splní svůj slib zastavit válku.



"Donalde Trumpe, zvu vás na Ukrajinu, do Kyjeva. Pokud dokážete zastavit válku během 24 hodin, myslím, že bude stačit, když přijedete," řekl Zelenskyj.



Výroky ukrajinského vůdce přicházejí poté, co Trump prohlásil, že má dobré předpoklady k tomu, aby vyjednal ukončení války, která zuří bez jakéhokoli pokusu o vyjednání urovnání mezi oběma zeměmi již téměř dva roky.



V září Trump řekl, že pokud bude znovu zvolen prezidentem, vyřeší válku do 24 hodin, ale odmítl nastínit svůj mírový plán. "Když to řeknu přesně, ztratím všechny své vyjednávací žetony. Myslím tím, že nemůžete přesně říct, co uděláte. Ale určité věci bych Putinovi řekl. Určité věci bych řekl Zelenskému," řekl.



Trump rovněž uvedl, že má dobré vztahy s ruskými i ukrajinskými představiteli, a opakovaně se o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi vyjádřoval lichotivě, včetně toho, že ho označil za "chytrého" politického hráče, který převzal "velký kus země" jen s malými ekonomickými sankcemi.



Zelenského výroky přicházejí v době, kdy Bidenova administrativa naznačila, že je připravena učinit ústupky v oblasti bezpečnosti na americko-mexické hranici, aby získala mnohamiliardový balík vojenských zbraní pro Ukrajinu, který v současné době blokují republikáni v Kongresu.



Vrchní poradci Joea Bidena údajně minulý týden na schůzce zákonodárcům řekli, že pokud Kongres neschválí další pomoc, Rusko by mohlo vyhrát válku na Ukrajině v řádu týdnů nebo přinejlepším měsíců.



Podle NBC News poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan a ředitelka národních zpravodajských služeb Avril Hainesová na schůzce řekli, že Ukrajině v příštích týdnech dojdou určité zásoby protivzdušné obrany a dělostřelectva. Úředník Bílého domu popsal situaci jako "neuvěřitelně vyhrocenou".



Varovali také, že nedodání dalších zbraní Ukrajině by mohlo přimět spojence USA, včetně Japonska a Jižní Koreje, aby přehodnotili své spojenectví, a že ruské vítězství na Ukrajině "se odrazí po celém světě".



Samostatně šéf atomového dozorčího orgánu OSN varoval, že v nárazníkové zóně kolem Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny byly znovu rozmístěny ruské miny poté, co byly v listopadu odstraněny.





Šéf ukrajinské státní jaderné společnosti označil údajné nastražení min v okolí Záporoží, které je jednou z deseti největších jaderných elektráren na světě, za "další zločin" ruských sil. Jejích šest jaderných reaktorů je v současné době mimo provoz.







