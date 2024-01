Obavy o největší zbývající nemocnici v Gaze rostou, izraelské síly shazují bomby do její bezprostřední blízkosti

19. 1. 2024

čas čtení 7 minut

Izraelský nálet na dům zabil ve městě Rafáh na jihu Gazy 16 lidí, z toho polovinu dětí.

"Včera jsem si tam hrál s dětmi. Všechny zemřely," řekl zpravodajské agentuře desetiletý soused. "Já jediný jsem ještě naživu."



Personál svědčí, že situace v nemocnici Nasser je "katastrofální", izraelské údery dopadají metry daleko



Izraelské síly postoupily dále do hlavního města na jihu Gazy, ostřelují oblasti v blízkosti největší fungující nemocnice na tomto území a vyvolávají obavy, že by mohla být nucena se uzavřít kvůli izraelskému bombardování a příkazu k evakuaci.



Obyvatelé Chán Júnisu a zdravotnický personál uvedli, že boje se v uplynulém týdnu přiblížily na několik metrů od Násirovy nemocnice, největší dosud částečně fungující nemocnice v Gaze. Od minulého měsíce, kdy se boje přesunuly na jih, přijímá nemocnice denně stovky zraněných pacientů.

Izraelští představitelé obvinili bojovníky Hamásu, že operují z nemocnice, což personál popírá.

V listopadu vtrhly izraelské síly do nemocnice al-Šifa v severní Gaze a odhalily něco, co označily za zbraně a vybavení Hamásu nalezené v jejích prostorách, ačkoli toto tvrzení bylo zpochybněno.





Dvě třetiny nemocnic v Gaze již přestaly fungovat a ztráta Násirovy nemocnice by ještě více omezila omezenou traumatologickou péči.. Podle OSN hrozí uzavření i dalším dvěma nemocnicím - al-Aksá a Evropské nemocnici v Gaze.Ve čtvrtečním prohlášení Hamás popřel tvrzení propuštěné izraelské rukojmí Šaron Aloniové, která v rozhovoru pro CNN uvedla, že ona a další vězni byli zadržováni na pokojích v Násirově nemocnici.Skupina uvedla, že to "považuje za soulad se lží Izraele a jeho starým i novým podněcováním proti nemocnicím, aby ospravedlnila jejich ničení".Lékaři bez hranic (MSF) ve čtvrtek uvedli, že těžké bombardování izraelských sil v posledních dnech vyvolalo "paniku mezi pacienty a vysídlenými lidmi, kteří zde hledají útočiště". V nemocnici hledaly útočiště tisíce lidí poté, co jim izraelská armáda na začátku války doporučila přesunout se na jih.Leo Cans, vedoucí mise MSF pro Palestinu, ve videozáznamu natočeném počátkem tohoto týdne uvedl, že boje se přiblížily "velmi blízko" a že situace v nemocnici je "katastrofální". Uvedl, že v pondělí byl 150 metrů od vchodu do nemocnice proveden nálet, při kterém bylo osm osob zabito a 80 zraněno."Zranění, o které se staráme, mnozí z nich přišli o nohy, o ruce," řekl. "Jsou tam opravdu složitá zranění, která vyžadují mnoho operací. A na to teď nemáme kapacity."Humanitární agentura OSN OCHA ve své každodenní aktualizaci o bojích uvedla, že další izraelský nálet údajně zasáhl ve čtvrtek brzy ráno budovu, v níž sídlí zdravotnický personál pracující pro humanitární agentury v nemocnici, zranil řadu lidí a vynutil si jejich evakuaci."Tento útok a následný přesun personálu dále ohrožuje již tak slabou kapacitu přeplněné nemocnice," uvedla agentura.Obyvatelé Chán Júnisu popsali těžké boje a intenzivní bombardování na severu a východě města a ve čtvrtek poprvé i na západě, kam podle nich postoupily tanky, aby provedly nálet, než se stáhly."To, co se nyní děje v Chán Júnisu, je naprosté šílenství: okupace bombarduje město ze všech směrů, ze vzduchu i ze země," řekl Abu El-Abed. Pětačtyřicetiletý muž nyní žije v Chán Júnisu poté, co byl se svou sedmičlennou rodinou několikrát vysídlen, město Gaza na severu opustil již dříve během války.Izraelská armáda uvedla, že brigáda v Chán Júnisu, která nyní operuje jižněji, než se vojáci odvážili dříve, "zlikvidovala desítky teroristů v boji zblízka a za pomoci palby tanků a letecké podpory". Uvedla, že za předchozích 24 hodin zabila 60 bojovníků, z toho 40 v Chán Júnisu. Její tvrzení nebylo možné ověřit.Poté, co Izrael na začátku války nařídil civilistům na severu evakuaci, uprchly do města statisíce lidí, kteří jsou nyní nuceni znovu utíkat. Odhaduje se, že z celkového počtu 2,2 milionu obyvatel Gazy bylo vysídleno 1,7 milionu lidí.Izraelské obranné síly (IDF) ve čtvrtek potvrdily, že odvezly těla ze hřbitova An Namsawi nedaleko Násirovy nemocnice, poté co se objevily zprávy, že hřbitov byl zničen tanky a hroby vyprázdněny. IDF sdělily televizní stanici CNN, že těla odvezly, aby zjistily, zda mezi nimi nejsou izraelští rukojmí.Ve čtvrtek se také objevily záběry, na nichž izraelské jednotky při řízené detonaci vyhodily do povětří hlavní areál univerzity u města Gaza - jednu z několika univerzit, které zničily.Video, pořízené zřejmě bezpilotním letounem, ukazuje obří explozi, která zničila komplex budov univerzity al-Israa.Univerzita, soukromá instituce založená v roce 2014, v prohlášení uvedla, že byla zničena její hlavní budova pro postgraduální studium a bakalářské koleje. Uvedla, že izraelské síly se komplexu zmocnily před 70 dny a využívaly jej jako základnu. Izraelská armáda se k tomu bezprostředně nevyjádřila.OCHA uvedla, že k výbuchu došlo ve středu, a uvedla, že zprávy naznačují, že "byl izraelskou armádou využíván jako vojenská základna a ad hoc vazební zařízení pro výslechy palestinských vězňů před jejich převozem na neznámé místo".Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller na tiskovém brífinku uvedl, že Washington "vznesl Izraeli dotaz na zničení univerzity.Na jiném místě v Gaze, kde výpadek komunikací ve čtvrtek vstoupil do šestého dne, což brání záchranným a humanitárním akcím, zdravotníci uvedli, že izraelský nálet na dům zabil ve městě Rafáh na jihu Gazy 16 lidí, z toho polovinu dětí.Agentura Reuters uvedla, že útok ve čtvrtek v časných ranních hodinách zničil jednu z větví rodiny Zemeliových."Včera jsem si tam hrál s dětmi. Všechny zemřely," řekl zpravodajské agentuře desetiletý soused a bratranec Mahmúd al-Zameli. "Já jediný jsem ještě naživu."Od 7. října, kdy Hamás zaútočil na Izrael, zahynulo v Gaze - podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví - celkem 24 620 Palestinců, převážně žen a dětí, a další tisíce lidí jsou pravděpodobně pohřbeny pod troskami zničených budov. Další desítky tisíc lidí byly zraněny.Izrael viní z vysokého počtu mrtvých civilistů Hamás a tvrdí, že tato skupina bojuje v hustě obydlených oblastech. Izrael tvrdí, že jeho síly zabily zhruba 9 000 bojovníků, aniž by poskytl důkazy, a že od zahájení pozemní ofenzívy v Gaze bylo zabito 193 jeho vlastních vojáků.Premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek prohlásil, že válka potrvá "ještě mnoho měsíců", a slíbil "úplné vítězství nad Hamásem".Řekl také, že Bidenovi v Bílém domě sdělil, že odmítá jakékoli kroky směřující k vytvoření palestinského státu, až Izrael ukončí ofenzívu proti Gaze, a že celé území na západ od řeky Jordán bude pod izraelskou bezpečnostní kontrolou.Podrobnosti v angličtině ZDE