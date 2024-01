Evropské operace se zaměřují na podezřelé operativce Hamásu

17. 1. 2024

Německé úřady v prosinci 2023 zatkly v Berlíně a Rotterdamu čtyři údajné operativce Hamásu za údajné plánování útoků na židovské památky v Evropě. Další tři podezřelí byli zatčeni v Dánsku a Nizozemsku, upozorňuje Adam Rousselle. Německé úřady v prosinci 2023 zatkly v Berlíně a Rotterdamu čtyři údajné operativce Hamásu za údajné plánování útoků na židovské památky v Evropě. Další tři podezřelí byli zatčeni v Dánsku a Nizozemsku,

Německé ministerstvo vnitra považuje v Berlíně sídlícího Madžída az-Zíra za "tajného zástupce Hamásu v Německu" a klíčového evropského prostředníka pro získávání finančních prostředků Hamásu v Evropě. Vládní pokusy obvinit az-Zíra neuspěly.

Zásahy proti Hamásu v zahraničí riskují další odcizení početné palestinské diaspory v Evropě, zejména v Berlíně. To by mohlo podnítit další nábor do džihádistických militantních skupin.

Probíhající evropské vyšetřování aktivit Hamásu může odhalit rozsah globálních operací této skupiny. V reakci na údajné spiknutí s cílem zaútočit na evropské židovské památky je toto poslední kolo zatýkání a vyšetřování v Evropě vyvrcholením více než desetiletého úsilí německých úřadů zaměřit se na podezřelé členy Hamásu a charitativní organizace napojené na Hamás po celé zemi. Rozsah těchto snah však kritizovali členové německo-palestinské diaspory – největší komunity svého druhu v Evropě. To by mohlo mít trvalé důsledky pro militantnost a radikalizaci evropského propalestinského aktivismu.

Zátah na podezřelé operativce Hamásu

Poslední vyšetřování Hamásu v Evropě začalo 2. listopadu, kdy německá ministryně vnitra Nancy Faeserová oznámila úplný zákaz aktivit této skupiny v zemi. Tato politika zakazuje jakoukoli internetovou přítomnost nebo aktivitu Hamásu na sociálních sítích a umožňuje úřadům konfiskovat majetek Hamásu na základě vyšetřování. Zákaz se také časově shodoval se zákazem propalestinských protestů ve velké části Německa, přičemž školy v oblasti Berlína dostaly povolení zakázat nošení tradičního palestinského šátku neboli kufíji. Berlín má jednu z největších palestinských komunit v Evropě s odhadovanou populací 30 000. Uprostřed těchto kroků se množí stížnosti na kriminalizaci palestinského života v Německu.

14. prosince němečtí prokurátoři oznámili zatčení čtyř údajných operativců Hamásu v Berlíně a Rotterdamu, kteří byli zadrženi pro podezření z plánování útoků na židovské instituce v Evropě. Podezřelí byli také obviněni z pokusu o uskladnění zbraní v Berlíně za tímto účelem. Ve stejný den byli v Dánsku zatčeni další dva členové Hamásu a třetí osoba byla zatčena v Nizozemsku. Stalo se tak po vyšetřování dánských úřadů, které odhalilo "síť lidí připravujících teroristický útok". Dánské úřady také uvedly, že další čtyři podezřelí jsou vyšetřováni kvůli vazbám na Hamás po celé Evropě. Všichni podezřelí mají být obžalováni za zavřenými dveřmi do ledna 2024. Společné prohlášení izraelského Mossadu a Šin Bet (národní zpravodajské a vnitřní bezpečnostní služby země), vydané úřadem premiéra Netanjahua, tvrdí, že "cílem spiknutí útoku bylo zabít nevinné civilisty v Evropě".

Podezřelí zatčení v Berlíně jsou údajně libanonští a egyptští státní příslušníci, zatímco podezřelý z Rotterdamu je nizozemský státní příslušník. Německá spolková prokuratura ve svém prohlášení uvedla, že tři podezřelí zadržení v Berlíně mají úzké vazby na brigády Kásam, vojenské křídlo Hamásu. Dánské úřady zatím nezveřejnily jména ani žádné další informace o podezřelých, kteří jsou v současné době zatčeni nebo vyšetřováni. Jakékoli spojení mezi těmito podezřelými, stejně jako přesná povaha jejich zapojení do Hamásu, nebyly dosud zveřejněny. Němečtí prokurátoři tvrdí, že definitivní spojení mezi podezřelými z Berlína a Rotterdamu není zcela jasné. Vysoce postavený představitel Hamásu Sámi Abú Zuhri popírá, že by některý z podezřelých, kteří jsou v současné době drženi ve vazbě, byl členem jeho organizace. Je pravděpodobné, že další podrobnosti budou zveřejněny v průběhu vývoje případu.

Mezinárodní charakter

Okolnosti, za nichž Hamás působí, učinily z této organizace mezinárodní organizaci, zejména pokud jde o finance a dary. Exilové politické křídlo této skupiny fakticky funguje nezávisle na vojenském křídle Hamásu v Gaze. Navíc vzhledem k tomu, že více Palestinců žije v zahraničí než v samotné Palestině, potenciální dárci se mohou nacházet v desítkách zemí po celém světě.

Hamás je jednou z nejbohatších teroristických skupin na světě s odhadovaným ročním obratem 1 miliardy dolarů již v roce 2014. Ačkoli velká část z nich pochází z daní v Gaze a pomoci od zahraničních vlád – zejména Íránu a Kataru – podstatná část je také poskytována soukromými dárci na mezinárodní úrovni. Neprůhledný způsob, jakým skupina funguje ve finančním smyslu, zajišťuje, že pro úřady je obzvláště náročné určit zdroje financování.

V Evropě považuje německé ministerstvo vnitra jednašedesátiletého britského občana a obyvatele Berlína Madžída az-Zíra za "tajného zástupce Hamásu v Německu" s vazbami na příznivce a dárce po celé Evropě. Fotografie ukazují, že az-Zír byl v kontaktu s vůdcem Hamásu v exilu Ismailem Haníjou, ale před útoky Hamásu na Izrael 7. října se německé úřady údajně o az-Zíra příliš nezajímaly. I když existují tvrzení, že policie hledala důkazy před dveřmi az-Zírova berlínského domu, zatímco byli 7. října zatýkáni další podezřelí členové Hamásu, nebyl vzat do vazby. Přesná povaha az-Zírova vztahu k teroristickým aktivitám zůstává nejasná. Například v lednu 2019 mu londýnský soud přiznal náhradu škody ve výši 13 000 dolarů (plus právní poplatky), když zjistil, že byl nesprávně zařazen do vlivné databáze používané finančními institucemi k hodnocení rizika, že jednotlivci a organizace mohou být spojeni s terorismem.

Závěr

Poslední kola zatýkání po celé Evropě poukazují na potenciálně globální dosah operací Hamásu, a to jak z hlediska získávání finančních prostředků, tak z hlediska koordinovaných útoků. Rozsáhlá finanční síť Hamásu, organizace, která po většinu své existence fungovala prakticky v obležení, funguje neprůhledně. V důsledku toho je pro orgány po celém světě obzvláště náročné prokázat zdroje celé její sítě financování. Vzhledem k tomu, že k těmto zatčením došlo v poslední době v Evropě, a vzhledem k citlivé povaze podrobností, kterých se mohou týkat, je pravděpodobné, že evropské orgány v současné době zadržují informace před veřejností. Mají-li zatčené osoby nepopiratelné vazby na Hamás, a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni, mohla by tato zatčení uspíšit širší globální zásah proti operacím Hamásu. Tyto zásahy by však mohly být vykoupeny odcizením početné palestinské komunity žijící v zahraničí, což by mohlo být inspirací pro další nábor do organizací, jako je Hamás.

Zdroj v angličtině: ZDE

