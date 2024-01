Připravuje se Severní Korea na válku v letošním roce?

17. 1. 2024

Severokorejský režim opět stupňuje válečnou rétoriku proti Jižní Koreji a USA. Tentokrát však někteří analytici varují, že hrozba přesahuje obvyklé chvástání Kim Čong-una, píše Julian Ryall.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un zakončil rok 2023 plamenným politickým projevem k vedení komunistické strany, v němž se vyhnul možnosti mírového znovusjednocení s Jižní Koreou a zároveň charakterizoval vztah jako "mezi dvěma nepřátelskými zeměmi a dvěma válčícími stranami ve válce", uvedla státní tisková agentura KCNA.

Kim vyzval k "exponenciálnímu" rozšíření severokorejského jaderného arzenálu a k posílení testů balistických raket. Slíbil také, že vypustí tři nové špionážní satelity.

Kim v projevu obvinil Jižní Koreu a Spojené státy z "bezohledných kroků" v rámci příprav na "invazi" a varoval, že "válka může na Korejském poloostrově vypuknout kdykoli".

Severní Korea v roce 2023 odpálila rekordní počet raket, včetně toho, o čem v prosinci tvrdila, že je mezikontinentální balistická raketa schopná nést jaderné hlavice, která může zasáhnout kdekoli v USA. Koncem loňského roku také vypustila raketu, která vynesla na oběžnou dráhu špionážní satelit.

Při svém posledním startu v neděli KLDR uvedla, že úspěšně odpálila hypersonickou balistickou střelu středního doletu.

Jižní Korea 6. ledna uvedla, že KLDR vypálila nejméně 60 dělostřeleckých střel do vod poblíž ostrova Jon-pchjong na námořní hranici u západního pobřeží poloostrova.

Americké satelity navíc detekovaly modernizaci a rozšiřování severokorejského chemického komplexu Manpho Unha, který je spojen s výrobou chemikálií používaných pro raketové palivo a činidla pro jaderné zbraně.

V prosinci Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) oznámila, že v Jongbjonu je v provozu druhý jaderný reaktor, který by mohl být použit k výrobě paliva pro zbraně.

Korejská situace je "nejnebezpečnější" za poslední desetiletí

Nedávný článek, který zveřejnil web 38 North, který se zabývá analýzou Severní Koreje, varoval, že Kimovy poslední kroky mohou jít nad rámec obvyklého chvástání.

Robert Carlin, bývalý šéf oddělení pro severovýchodní Asii na americkém ministerstvu zahraničí, a Siegfried Hecker, profesor studií nešíření jaderných zbraní na Middlebury Institute of International Studies v Monterrey, varují, že bezpečnostní situace na Korejském poloostrově je "nebezpečnější než kdykoli od začátku června 1950", kdy vypukla korejská válka.

"Může to znít příliš dramaticky, ale věříme, že stejně jako jeho dědeček v roce 1950 učinil Kim Čong-un strategické rozhodnutí jít do války," uvádí se v článku.

"Nevíme, kdy a jak Kim plánuje stisknout spoušť, ale nebezpečí je již daleko za rutinními varováními ve Washingtonu, Soulu a Tokiu před 'provokacemi' Pchjongjangu," uvedli.

"Nevidíme, že by se témata válečných příprav v severokorejských médiích objevovala od začátku loňského roku jako typické chvástání," dodali.

Co se změnilo?

Analytici uvedli, že jejich varování se soustředí na to, že severokorejský režim opouští svůj dlouhodobý cíl "normalizovat" vztahy se Spojenými státy. Pchjongjang se nyní může domnívat, že taková normalizace je nemožná.

Tvrdí, že analytici a politici podceňují význam tohoto normalizačního cíle jako mantinelu pro Kimovo strategické myšlení.

Je "kriticky důležité" pochopit, "jak zásadní byl cíl zlepšení vztahů se Spojenými státy pro všechny tři Kimy, kteří vedli Severní Koreu," uvádí se v článku.

"Úplné opuštění tohoto cíle hluboce změnilo strategickou krajinu v Koreji a jejím okolí," dodali analytici.

Neúspěch summitu v Hanoji mezi Kimem a bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem v roce 2019 byl pro Kima "traumatickou ztrátou tváře". Rozhovory se soustředily na možnost zmírnění sankcí výměnou za to, že se Severní Korea zaváže ukončit svůj zbrojní program, ale ani jedno z toho se nepodařilo.

O pět let později se Severní Korea domnívá, že "dozrál čas na to, aby byl status quo zpochybněn," uvedli analytici. KLDR rozvíjí vztahy s Ruskem a podporuje válku Moskvy na Ukrajině dělostřeleckou municí. Pchjongjang se zároveň domnívá, že USA jsou na "globálním ústupu".

Zůstává Severní Korea "racionální"?

Jiní analytici jsou však skeptičtí ohledně toho, zda se Severní Korea připravuje na zahájení války.

"Výzvy k vyzbrojení do války nejsou v Severní Koreji ničím neobvyklým," řekl Garren Mulloy, profesor mezinárodních vztahů na univerzitě Daito Bunka v Tokiu a specialista na vojenské otázky.

"Neměli bychom být samolibí, že je to nesmyslné, ale ani bychom si neměli představovat, že to znamená válku," řekl DW.

Panují podle něj obavy, že "jakýkoli náznak slabosti Západu" na Blízkém východě, na Ukrajině nebo jinde by mohl v Kimovi vyvolat dojem, že "to může být neopakovatelná příležitost, příliš dobrá na to, aby si ji nechal ujít".

Rjó Hinata-Jamaguči, odborný asistent mezinárodních vztahů na Tokijské univerzitě, souhlasí s tím, že načasování vojenského dobrodružství by v současné době Severní Koreji nepřálo.

"Severní Korea udělala pokrok v kultivaci Číny a Ruska jako spojenců a nevidím důvod, proč by v tuto chvíli chtěli bojovat," řekl DW.

"A zatímco se Severní Korea může spoléhat na podporu Moskvy a Pekingu, nedůvěřuje jim natolik, aby si byla jistá, že by v případě války přišla Severní Koreji na pomoc," dodal.

"Mám pocit, že severokorejské vedení není hloupé a že Kim a jeho sestra (Kim Jo-čong) používají slova jako strategickou páku, aby dosáhli vlivu, propracované akce, které signalizují válku, aniž by zacházely tak daleko," řekl.

"Mou velkou obavou však není ani tak plánovaný útok na Jižní Koreu nebo Japonsko, ale řinčení zbraněmi, které vede k nedorozuměním a nezamýšlenému konfliktu."

Carlin a Hecker však trvají na tom, že svět musí vážně uvažovat o nejhorším možném scénáři, který se naplní, a že Sever "by mohl plánovat kroky způsobem, který zcela odporuje našim kalkulacím".

To zahrnuje "dnes již rutinní argument, že Kim Čong-un by se neodvážil" zahájit útok na Jižní Koreu nebo americké vojenské pozice, protože "ví", že Washington a Soul by "zničily jeho režim, pokud by to udělal".

"Literatura o překvapivých útocích by nás měla přimět k ostražitosti vůči pohodlným předpokladům, které rezonují ve Washingtonu, ale v Pchjongjangu nemusí mít své opodstatnění," píší.

Mulloy na oplátku řekl, že narativ o tom, že Severní Korea nemá jinou možnost než válku – protože nedokázala jednat s USA – "přeskakuje mnoho mezer v logice a motivaci".

"Kim není žádný blázen; je to velmi racionální hráč," řekl Mulloy a poukázal na to, že severokorejský diktátor těží z užšího spojenectví s Ruskem. Podle analytika Kimův režim v současné době nevykazuje žádné známky vnitřního nesouhlasu nebo kolapsu.

