Pochod za humanizaci magistrály

17. 1. 2024

čas čtení 1 minuta

Občané požadující humanizaci magistrály a dodržení klimatického závazku hlavního města Prahy v úterý opět pochodovali městem v rámci protestu požádaného skupinou Poslední generace. Akce se tentokrát obešla bez nepříjemností.

Krátce před šestou hodinou večerní se skupina zhruba dvou desítek lidí shromáždila na Bubenské a za doprovodu policie se vydali po magistrále směrem k Národnímu muzeu. Účastníci pochodu nesli transparenty s nápisy jako “Dálnici tu nechceme”, “Magistrálu pro lidi” nebo “Neboj se MHD”.

“Úterní pochod provázelo poměrně chladné počasí. Příslušníci policie nás popoháněli, že je zima a jdeme moc pomalu. Nás ale zima neodradí. V pochodech budeme i nadále pokračovat,” okomentovala průběh pochodu mluvčí Poslední generace Veronika Holcnerová a uvedla, že pochody by se zřejmě měly v budoucnu konat s měsíční frekvencí. “Čas mezi pochody chceme využít k plánování další činnosti,” dodala Holcnerová.

Poslední generace již zhruba rok zaměřuje svou pozornost na téma zklidňování dopravy. Jarní měsíce loňského roku zasvětili kampani za zavedení 30 km/h jako základní rychlosti v centru Prahy. Poté, co okolo tohoto tématu vznikla širší skupina sbírající nyní podpisy pod petici, Poslední generace posunula pozornost směrem k magistrále a žádá pražský magistrát, aby po více než třech desítkách let dokončil její slibovanou humanizaci. Součástí změn má být například odstranění zábran po okrajích vozovky, přidání cyklistické infrastruktury či přechodů pro chodce, a také systému světelných závor, které by zabraňovaly kumulaci zácp v centru města.

0