Americký senát bude hlasovat o Sandersově opatření požadujícím kontrolu dodržování lidských práv při poskytování vojenské pomoci Izraeli

17. 1. 2024

Senátor si vynutil hlasování o podmínění vojenské pomoci USA tím, zda izraelská vláda neporušuje lidská práva



Bernie Sanders v úterý večer přiměl americký Senát k hlasování o požadavku, aby další americká vojenská pomoc Izraeli byla podmíněna zjištěním, zda izraelská vláda ve své ničivé válce v Gaze neporušuje lidská práva a mezinárodní dohody.



Opatření, které předložil a o němž budou senátoři diskutovat a hlasovat, je jedním z několika, které progresivisté navrhli, aby vyjádřili znepokojení nad izraelskými útoky na Gazu, kde počet mrtvých Palestinců přesáhl 24 000 a izraelské bombardování od 7. října, kdy Hamás zahájil útoky, vyhnalo z Gazy většinu z 2,4 milionu jejích obyvatel. Bernie Sanders v úterý večer přiměl americký Senát k hlasování o požadavku, aby další americká vojenská pomoc Izraeli byla podmíněna zjištěním, zda izraelská vláda ve své ničivé válce v Gaze neporušuje lidská práva a mezinárodní dohody.Opatření, které předložil a o němž budou senátoři diskutovat a hlasovat, je jedním z několika, které progresivisté navrhli, aby vyjádřili znepokojení nad izraelskými útoky na Gazu, kde počet mrtvých Palestinců přesáhl 24 000 a izraelské bombardování od 7. října, kdy Hamás zahájil útoky, vyhnalo z Gazy většinu z 2,4 milionu jejích obyvatel.



"Podle mého názoru má Izrael absolutní právo bránit se barbarskému teroristickému útoku Hamásu ze 7. října, o tom není pochyb," řekl Sanders v rozhovoru pro agenturu Associated Press.



"Ale na co Izrael nemá právo - s využitím vojenské pomoci Spojených států - nemá právo jít do války proti celému palestinskému lidu," dodal Sanders, nezávislý senátor z Vermontu, který se v Kongresu sdružuje s demokraty. "A to se podle mého názoru děje," dodal.



Sanders napsal na Twitteru, že jeho rezoluce nařizuje ministerstvu zahraničí, aby "podalo zprávu o jakémkoli porušování lidských práv, k němuž mohlo dojít za použití americké techniky v izraelské válce v Gaze", a dodal: "Nemělo by být kontroverzní ptát se, jak jsou americké zbraně používány."



Opatření, které Sanders navrhl, využívá mechanismus obsažený v zákoně o zahraniční pomoci z roku 1961, který umožňuje Kongresu zajistit dohled nad vojenskou pomocí USA, jež musí být využívána v souladu s mezinárodními dohodami o lidských právech.



Pokud by opatření prošlo, muselo by ministerstvo zahraničí do 30 dnů předložit lidskoprávní analýzu - a v případě zjištění porušování lidských práv by byla pomoc Izraeli zastavena.



Jak demokraté, tak republikáni v Kongresu jsou proti jakýmkoli podmínkám pro pomoc Izraeli a Joe Biden stojí po celou dobu bombardování Gazy neochvějně na straně Izraele, takže Sanders má před sebou těžký boj. Tím, že Sanders a další zákonodárci donutili senátory hlasovat o tom, zda jsou ochotni podmínit pomoc Izraeli, však vyvolali debatu na toto téma.



Někteří zákonodárci stále častěji prosazují kladení podmínek na pomoc Izraeli, který si za svou ofenzívu v Gaze vysloužil mezinárodní kritiku.



Sám Sanders čelil kritice za to, že odmítl podpořit výzvy k příměří v Gaze, jak to učinili někteří jeho progresivní kolegové.



Uprostřed protiválečných protestů po celých USA vyzvali k příměří progresivní představitelé včetně Rashidy Tlaibové, Ilhan Omarové, Barbary Leeové a Alexandrie Ocasio-Cortezové. V dopise americkému prezidentovi mnozí z těchto zákonodárců zdůraznili, že při izraelském bombardování zahynuly tisíce dětí.



Z republikánské strany před představením opatření v úterý večer vystoupil senátor za Jižní Karolínu Lindsay Graham, který uvedl, že islamistická skupina Hamás "militarizovala" školy a nemocnice na území tím, že mezi nimi operuje.



Izrael obvňuje Hamás z toho, že využívá nemocnice jako krytí pro vojenské účely, ale neposkytl jednoznačný důkaz podporující jeho tvrzení, že Hamás má "velitelské centrum" pod hlavní nemocnicí al-Šifa v Gaze, do které izraelské obranné síly v listopadu vtrhly.





Dvě třetiny nemocnic v Gaze byly uzavřeny v důsledku toho, co Biden charakterizoval jako "nevybíravé bombardování", v době akutní nouze, kdy agentury OSN varují před hladomorem a nemocemi, protože Gaza je obléhána Izraelem.







Podrobnosti v angličtině ZDE

