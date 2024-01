Haaretz: Pro arabské Izraelce není ani válečné vlastenectví ochranou před nepokrytým rasismem

17. 1. 2024

Foto: Lucy Aharish

Úředník izraelského ministerstva: "Žena, která reprezentuje smíšené manželství, nemůže reprezentovat židovskou kulturu".

Člověk by si představoval, že pokud nepodpoření Izraele během války poškodilo kariéru arabsko-izraelských žen, pak by naopak ti, kteří podporují izraelskou věc, byli odměněni, nikoli potrestáni. Ale zpráva z tohoto týdne o televizní osobnosti Lucy Aharishové ukazuje, že nepřátelství vůči Arabům překračuje politické hranice, píše Allison Kaplan Sommoová.



Je pochopitelné, že oceňovaná herečka Mouna Hawa, která hrála v první sérii populárního seriálu "Fauda", v současné době trpí vážným kariérním neúspěchem.



V prvních dnech konfliktu Izrael-Hamás obvinila Izrael z páchání humanitárních zločinů v Gaze. Izraelská média ji také citovala, jak v rozhovorech se svými spolužáky z filmové školy popírá znásilnění a vraždy spáchané teroristy z Hamásu 7. října, zpochybňuje, zda existují dostatečné důkazy o těchto zvěrstvech, a označuje je za propagandu. Člověk by si představoval, že pokud nepodpoření Izraele během války poškodilo kariéru arabsko-izraelských žen, pak by naopak ti, kteří podporují izraelskou věc, byli odměněni, nikoli potrestáni. Ale zpráva z tohoto týdne o televizní osobnosti Lucy Aharishové ukazuje, že nepřátelství vůči Arabům překračuje politické hranice,Je pochopitelné, že oceňovaná herečka Mouna Hawa, která hrála v první sérii populárního seriálu "Fauda", v současné době trpí vážným kariérním neúspěchem.V prvních dnech konfliktu Izrael-Hamás obvinila Izrael z páchání humanitárních zločinů v Gaze. Izraelská média ji také citovala, jak v rozhovorech se svými spolužáky z filmové školy popírá znásilnění a vraždy spáchané teroristy z Hamásu 7. října, zpochybňuje, zda existují dostatečné důkazy o těchto zvěrstvech, a označuje je za propagandu.



Hawa se následně snažila couvnout a tvrdila, že její výroky byly vytrženy z kontextu a že se staví proti ubližování všem nevinným civilistům, Izraelcům i Palestincům.



Škoda však byla napáchána a ona za to stále platí. Hawaová natočila pro veřejnoprávní televizi Kan již třetí sérii populárního policejního seriálu "Manayek", který bude mít premiéru příští týden. Ačkoli není možné ji z této sezóny vymazat, producent seriálu Yoav Gross a jeho hvězda se rozhodli zakázat Hawaové účast na premiéře seriálu i na všech dalších budoucích reklamních akcích a ani jeden z nich s ní nemá zájem v budoucnu spolupracovat.



Zkušenosti Hawy jsou mírné ve srovnání s arabsko-izraelskou herečkou Maisou Abd Elhadi, která jistě nebude v dohledné době obsazena do žádné produkce. Abd Elhadiová byla 12. října zatčena a obviněna z podněcování k terorismu a vyjadřování solidarity s teroristickou organizací poté, co sdílela příspěvky na Instagramu, které údajně vyjadřovaly radost nad útoky Hamásu a zesměšňovaly 85letého rukojmího Yaffu Adara.



Lze si představit, že pokud by nepodpoření Izraele během války nebo nesympatizování s utrpením civilistů v zemi poškodilo kariéru arabsko-izraelských žen, pak by naopak ti, kteří se úzce ztotožňují s izraelskou věcí a podporují ji, byli odměněni, nikoliv potrestáni.



Zpráva z tohoto týdne o televizní osobnosti Lucy Aharishové, která je rovněž arabsko-izraelskou umělkyní, však ukazuje, že nepřátelství vůči Arabům překračuje politické hranice.



Odbor židovské kultury ministerstva školství zrušil dohodu o financování akce Šavuot poté, co se dozvěděl, že Aharishová byla hostitelkou.



Každý, kdo Aharishovou zná, ví, že je tak konvenčně izraelská, jak to jen jde. Vyrostla jako muslimská Arabka v židovském městě Dimona a byla průkopnicí jako první muslimsko-arabská moderátorka zpráv v izraelské televizi. Za své zásluhy byla v roce 2015 pozvána, aby zapálila pochodeň na slavnostním ceremoniálu ke Dni nezávislosti. Je známou manželkou (další) hvězdy seriálu "Fauda", Tsahi Haleviho, který je veteránem speciální jednotky IDF Duvdevan.



Od začátku války propůjčila Aharishová svou tvář a hlas - v arabštině - virálním videím na podporu Izraele a uspořádala emotivní shromáždění vyzývající k propuštění ženských rukojmích s názvem "Mluvte za svou sestru".



Nic z toho však Netanjahuovo ministerstvo školství nezajímá. Skutečnost, že Aharishová je provdaná za Haleviho, prohlásil jeden z úředníků ministerstva, ji diskvalifikuje z funkce moderátorky akce - protože "žena, která reprezentuje smíšené manželství, nemůže reprezentovat židovskou kulturu".



Po celém světě jsou židé zděšeni vlnou antisemitismu, v níž čelí diskriminaci - ne proto, že nesympatizují s Gazou nebo neobhajují postoj Izraele ve válce, ale prostě proto, že jsou židé.



Aharishová jistě ví, jak se cítí. Zdá se, že v dnešním Izraeli není žádné vlastenectví ochranou před otevřenou institucionální diskriminací a nepokrytým rasismem.

