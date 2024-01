Írán zahájil letecké útoky na území Pákistánu

17. 1. 2024

Pákistánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že při náletu, který označilo za "nezákonný", byly zabity dvě děti a tři další byly zraněny, a předvolalo si vysokého diplomata Teheránu v Islámábádu, aby protestoval proti "nevyprovokovanému narušení jeho vzdušného prostoru". Ministerstvo neposkytlo bližší informace o úderech, ale pákistánské účty na sociálních sítích uvedly, že údery raket a dronů byly namířeny na provincii Balúčistán, která leží podél tisícikilometrové hranice mezi oběma zeměmi.

V Íránu se objevily zprávy, že údery byly zaměřeny na základny sunnitské militantní skupiny Džajš al-Adl, ale zmínky o útoku v íránských médiích rychle zmizely. Vztahy mezi Íránem a Pákistánem jsou dlouhodobě napjaté, z velké části kvůli aktivitám balúčských separatistů a dalších militantních skupin v pohraniční oblasti. Tento útok by však znamenal výraznou eskalaci na území jaderně vyzbrojeného souseda.



Údery v Pákistánu přišly necelý den po íránských raketových úderech v Sýrii a Iráku, které jsou součástí série odvetných akcí proti nepřátelům Teheránu po dvojitém sebevražedném bombovém útoku ve městě Kermán, při němž 3. ledna zahynulo více než 80 Íránců. K útoku se přihlásil Islámský stát (IS). Není jasné, zda se Teherán domnívá, že se na něm podílela i Džajš al-Adl, nebo zda jen útočil proti nepřátelům, aby uspokojil domácí volání po pomstě.



Íránské odvetné útoky za útok v Kermánu zřejmě nemají přímou souvislost s válkou v Gaze, ale přišly v době, kdy tento konflikt již šíří nestabilitu v celém regionu.



Útoky na lodní dopravu v Rudém moři, které podnikli húsijští povstalci jednající solidárně s Palestinci v Gaze, vedly k tomu, že USA a jejich spojenci poprvé provedli v Jemenu letecké údery zaměřené na pozice Húsijů.



USA v úterý podnikly nový úder proti Húsíům, přičemž zasáhly protilodní střely, což byl v posledních dnech již třetí útok na Íránem podporovanou skupinu. Při posledním útoku na lodní dopravu v Rudém moři byla v úterý u jemenského pobřeží zasažena raketou nákladní loď vlastněná Řeckem, která mířila do Suezského průplavu. Řečtí představitelé uvedli, že loď Zografia, která zůstala splavná, plula z Vietnamu do Izraele. Nebyli hlášeni žádní zranění.



Podle zpráv v amerických médiích se očekává, že Bidenova administrativa ve středu oznámí plány na nové označení Húsíů za speciálně označené globální teroristy.



Spojené státy vyřadily Húsíe ze seznamu zahraničních teroristických organizací i ze seznamu speciálně označených globálních teroristů v únoru 2021 ve snaze usnadnit přísun humanitární pomoci do Jemenu.



Od vypuknutí války v Gaze, kterou vyvolal útok Hamásu na Izrael, při němž zahynuly stovky civilistů, odpaluje pravidelně rakety na severní Izrael také Íránem podporované libanonské hnutí Hizballáh a Izraelské obranné síly (IDF) vracejí údery na jižní Libanon, někdy i leteckými údery.



Íránský ministr zahraničí Hosejn Amir-Abdollahian se v úterý na okraj Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu setkal s pákistánským prozatímním premiérem Anwaarem-ul-Haqem Kakarem, ale nebylo jasné, o čem na schůzce jednali.



Balúčští nacionalisté vedou v Balúčistánu již více než dvě desetiletí povstání nízké intenzity, které přerostlo ve snahu o nezávislost. Írán dlouhodobě podezírá Pákistán, že poskytuje povstalcům útočiště a podněcuje nestabilitu na jihovýchodní hranici Íránu, možná v koordinaci se Saúdskou Arábií, úhlavním rivalem Teheránu.



Balúčští ozbrojenci také přešli z Íránu, aby prováděli útoky uvnitř Pákistánu.



Írán a Saúdská Arábie dosáhly loni v březnu za pomoci Číny smíru, který zmírnil napětí. V dubnu 2023 však při jednom takovém útoku zahynuli čtyři pákistánští vojáci.



V pondělí Írán vypálil rakety do severní Sýrie s tím, že míří na základny IS, a do Iráku, kde mířil na to, o čem tvrdil, že je to "izraelské špionážní velitelství" a "teroristické skupiny" poblíž areálu amerického konzulátu v Erbílu, hlavním městě poloautonomního Kurdistánu.





V úterý Irák označil útoky, při nichž zahynulo několik civilistů, za "hrubé porušení" irácké svrchovanosti, odvolal svého velvyslance z Teheránu a pohrozil Íránu, že se obrátí na Radu bezpečnosti OSN.



