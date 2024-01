Útoky Húsiů pokračují, americká nákladní loď byla zasažena navzdory angloamerickým úderům na Jemen

16. 1. 2024

čas čtení 5 minut



Plavidlo Gibraltar Eagle nebylo při útoku, který vyvolává určité pochybnosti o účinnosti akce Spojeného království a USA, vážně poškozeno



Íránem podporovaná milice Húsiů pokračuje v útocích na obchodní lodní dopravu a navzdory vlně úderů USA a Spojeného království na Jemen zasáhla balistickou raketou kontejnerovou loď vlastněnou Američany.



Útok na kontejnerovou loď Gibraltar Eagle plující pod vlajkou Marshallových ostrovů představoval rozšíření válečného prostoru mimo Rudé moře do Adenského zálivu. Úder zasáhl nákladní prostor lodi, a přestože se předpokládá, že nezpůsobil žádné větší škody, přispěje k obavám, že údery USA a Spojeného království na húsijské cíle v Jemenu nesnížily schopnost militantní skupiny ohrožovat obchodní lodní dopravu.

Íránem podporovaná milice Húsiů pokračuje v útocích na obchodní lodní dopravu a navzdory vlně úderů USA a Spojeného království na Jemen zasáhla balistickou raketou kontejnerovou loď vlastněnou Američany.Útok na kontejnerovou loď Gibraltar Eagle plující pod vlajkou Marshallových ostrovů představoval rozšíření válečného prostoru mimo Rudé moře do Adenského zálivu. Úder zasáhl nákladní prostor lodi, a přestože se předpokládá, že nezpůsobil žádné větší škody, přispěje k obavám, že údery USA a Spojeného království na húsijské cíle v Jemenu nesnížily schopnost militantní skupiny ohrožovat obchodní lodní dopravu.



Katar se stal posledním významným uživatelem kontejnerových lodí, který oznámil, že v dohledné době nebude posílat kapalný plyn přes Rudé moře. Od čtvrtečních úderů USA a Spojeného království prý celkově výrazně pokleslo množství lodní údopravy.



Húsíové, Íránem podporovaná šíitská skupina, která již více než 20 let bojuje o kontrolu nad Jemenem, tvrdí, že více než 30 útoků na obchodní lodní dopravu za posledních šest týdnů je součástí snahy vyvinout tlak na Izrael, aby umožnil větší přísun humanitární pomoci do Gazy.



Hlavní vyjednavač Húsiů Mohammed Abdulsalam v pondělí uvedl, že postoj skupiny se po úderech vedených USA nezměnil, a naznačil, že údery na lodě směřující do Izraele budou pokračovat: "Náš postoj k událostem v Palestině a k agresi proti Gaze se nezměnil a nezměnil by se ani po úderu, ani po hrozbách."



Húsíové tvrdí, že izraelské příměří v Gaze by okamžitě vedlo k volnému průjezdu lodí Rudým mořem a zrušilo by tlak na globální dodavatelské řetězce.



Pondělní úspěch Húsiů vyvolává otázky, zda námořní aliance USA a Spojeného království u Jemenu bude muset provést další sérii úderů, nebo dokonce zvážit aktivní spojení s pozemními jednotkami OSN uznané Prezidentské rady (PLC) - koaliční jemenské lády podporované Saúdy a SAE se sídlem v Adenu.



V neděli americká stíhačka rovněž sestřelila húsijskou řízenou střelu vypálenou z húsijských oblastí, která mířila na americký torpédoborec USS Laboon. Dříve v pondělí britská agentura pro námořní obchodní operace oznámila, že neidentifikovaná loď odrazila dvě malá plavidla, která se snažila nalodit.



Kromě toho v pondělí Ústřední velení USA uvedlo, že dvě hodiny před úderem na Gibraltar Eagle selhala za letu řízená střela vypálená z oblastí kontrolovaných Húsíi a dopadla do moře, aniž by způsobila škody.



Jemenské zdroje uvedly, že obyvatelé slyšeli v blízkosti přístavu Hodeidah výbuchy, což naznačuje, že USA a Spojené království pokračují v operacích ve snaze potlačit hrozbu, kterou představují húsijské rakety. Mnoho úderů v noci na čtvrtek bylo zaměřeno na Hodeidah.



Přední člen jemenské vlády uznávané OSN vyzval Západ, aby jeho silám poskytl vojenské vybavení, výcvik a zpravodajské informace, které by pomohly porazit Húsíje. Adenský generálmajor Aidarus al-Zoubaidi, zástupce šéfa osmičlenné PLC, uvedl, že téměř devítiletý pokus Saúdů porazit Húsíje ukázal, že letecká síla nestačí. Tvrdil, že mnoho húsijských raket je ukryto pod zemí a bude obtížné je odhalit.



Velvyslanec Spojeného království v Jemenu Abda Šaríf se v neděli setkal s předsedou vlády PLC Dr. Maeenem Abdulem Malím, aby s ním projednal budoucnost mírového plánu OSN pro Jemen a způsob, jak zabránit tomu, aby se hnutí Húsiů svezlo na vlně lidové podpory tím, že se bude prezentovat jako jedna z mála skupin na Blízkém východě ochotná projevit aktivní solidaritu s Palestinci v Gaze. O víkendu skandovaly velké davy Húsiů: "Je nám to jedno a uděláme z toho světovou válku."



Po pondělním setkání v Adenu se PLC distancovala od Izraele a vyjádřila "podporu Jemenu pro legitimní práva palestinského lidu, především v odporu proti izraelské okupaci a vytvoření jeho nezávislého, plně suverénního národního státu".



Prohlášení varovalo húsijské milice před "důsledky dalšího zneužívání útlaku palestinského lidu k dosažení zájmů Íránu a jeho expanzivních projektů v regionu". Uvedlo, že akce Húsiů slouží pouze k odvedení pozornosti světa od útoků a "závažného porušování lidských práv" izraelskou okupací způsobem, který slouží pokračování "agrese".





PLC chce, aby byly húthijské milice klasifikovány jako teroristická skupina, což je označení, které americký prezident Joe Biden brzy poté, co se stal prezidentem, odvolal. Takové označení by ztížilo spolupráci humanitárních organizací s jemenskými skupinami napojenými na Húsíe.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0