Holt to není Česká televize. Jak reaguje BBC na izraelského vládního mluvčího

15. 1. 2024

S izraelským vládním mluvčí mnozí často zacházejí v rukavičkách. Victoria Derbyshire z BBC News taková není. Kdykoliv se Levy snaží blábolit na autopilotu, ona ho opakovaně fackou vrátí zpět na zem:

Levy: Je otřesné, že se Jihoafrická republika rozhodla hrát si na ďáblova advokáta a sloužit jako právní ruka -

Moderátorka televize BBC: Jestli mohu, pane Levy, tak vás u toho zastavím, protože téměř na každý bod, který vám položím, na každou otázku, kterou vám položím, reagujete odpovědí, která s danou otázkou vůbec nesouvisí.





Levy: Dobrá, dovolte mi tedy odpovědět přímo. Právník, který zde vystupuje jako právní zástupce Hamásu a obviňuje Izrael z genocidy, předkládá převrácenou realitu, v níž Hamás neexistuje. Nebere rukojmí. Izrael se jednoho krásného dne rozhodl, že 7. října začne bombardovat Gazu. Došlo k aktu genocidy. Utrpěli jsme akt genocidy, když Hamás vtrhl do naší země a upálil, uřezal hlavy, mučil, zmrzačil, znásilnil a unesl co nejvíce lidí tak brutálně, jak jen mohl. A v reakci na to jsme zahájili obrannou kampaň s velmi jasnými cíli. Zničit režim Hamásu, aby nemohl znovu ublížit našim lidem, a přivést zpět rukojmí, která jsou stále uvězněna v žalářích teroru. To je zcela jasné. A my je pronásledujeme v plném souladu s mezinárodním právem.







Moderátorka: To je sporné. Chci se vás zeptat na tyto výroky izraelských politiků, které zazněly od 7. října, a doufám, že budeme moci tady ukázat citace. Tady je máme. Toto je váš prezident: "Je to celý tamější národ, který je za to zodpovědný". Váš prezident má na mysli obyvatele Gazy. Podívejte se na tohle, na další citaci. "Nyní skutečně válcujeme Gazu nakbou." Nakba, jak lidé vědí, je výraz pro katastrofu. Po válce v roce 1948. Je to výraz, který Palestinci používají o etnických čistkách, a, další citát, "Všichni máme jeden společný cíl, vymazat pásmo Gazy z povrchu zemského". Už chápete, proč si někteří lidé myslí, že Palestince v Gaze už absolutně nechcete?





Levy: Myslíme si, že jsme se vyjádřili jasně slovy i skutky -







Moderátorka: Těmito slovy?







Levy: No, pan Vaturi nerozhoduje v Izraeli o bezpečnostních otázkách. My jsme se slovy i fakticky velmi jasně vyjádřili, že obyvatelé Gazy nejsou našimi nepřáteli. Naším nepřítelem je režim Hamásu, a proto jsme zašli dál než kterákoli armáda v dějinách světa, abychom se pokusili dostat civilisty z nebezpečí.











Levy: Mluvme trochu o historických souvislostech. To, co Palestinci označují jako nakba - chci mluvit o slově nakba. Když Palestinci používají slovo nakba, mají na mysli důsledky rozhodnutí z roku 1948, kdy se pokusili zmařit vznik židovského státu a na základě rezoluce Valného shromáždění OSN vyhlásili v roce 1948 válku. Tato válka se uskutečnila. Ta vyhlazovací válka se jim nevydařila a měla za následek následky.









Levy: Ne, nechceme se těchto lidí zbavit. My jsme velmi - ne, my jsme velmi jasně slovy i skutky jako vláda a jako premiér a ministr obrany řekli, že vyzýváme civilisty, aby se dostali do bezpečí do bezpečné zóny, do které jsme je vyzývali.





Moderátorka: Žádné bezpečné zóny v Gaze neexistují, vy to dobře víte.









Moderátorka: Poblíž přechodu Rafáh jste zabíjeli lidi.







Levy: A je naprosto tragické, že Hamás pokračuje ve zdvojování své strategie lidských štítů. Nevím, zda lidé, vaši diváci, chápou, do jaké míry Hamás za posledních 16 let přetvořil městskou krajinu Gazy, aby ukryl své vojenské prostředky pod civilními oblastmi. A my jsme rozsáhle varovali civilisty, aby opustili území. Uskutečnili jsme 70 000 individuálních telefonátů, odeslali, rozeslali 7 milionů letáků, 14 milionů telefonátů, 14 000 000 textových zpráv. Vyjížděli jsme více než jakákoli armáda v historii. Docela rád si nechám ověřit fakta. Více varování než všechny armády v historii protiteroristické války dohromady, abychom vyzvali civilisty, aby se vzdálili z nebezpečí. Nejsou to naši nepřátelé. Naším nepřítelem je násilnický režim.





Moderátorka: V Gaze je nemožné zůstat mimo nebezpečí.Už končíme protože nám dochází čas.





Levy: Chtěli bychom vytvoření bezpečných zón a chtěli bychom, aby s námi OSN spolupracovala místo toho, aby odsuzovala Izrael za to, že určuje bezpečné zóny, což dosud zlovolně dělala.





Moderátorka: Víte dobře, že nic takového jako bezpečná oblast v Gaze neexistuje. Už toho necháme.







Vrátím vás ke slovům těchto politiků, jestli mohu. "Nyní skutečně válcujeme Gazu nakbou." Nakba je palestinský výraz pro etnickou čistku. To jsou slova vládního ministra. Ve vaší vládě.Jak to souvisí s tím, co teď řekl ministr vaší vlády, protože on říká, že se těch lidí chcete zbavit.Zóna Almasi se stala nebezpečnou, protože Hamás se rozhodl, že na ni bude střílet rakety, Hamás se rozhodl, že z ní bude střílet rakety, a OSN neřekla vůbec nic o tom, že tam rakety jsou.Po Hamasu jich tam bude velmi mnoho.Děkuji vám, že jste přišel.