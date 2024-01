Ruská agrese na Ukrajině: Po útoku ukrajinského dronu vyhlásily úřady v ruské Voroněži výjimečný stav

16. 1. 2024

čas čtení 7 minut





V ruské Voroněži, která leží 250 km za hranicemi s Ukrajinou, byl ve městě nedaleko ruské letecké základny vyhlášen výjimečný stav



Starosta jihoruského města Voroněž vyhlásil v úterý výjimečný stav poté, co podle úředníků došlo k útoku urkajinským dronem, uvedla isková agentura Reuters.



Rusko má poblíž města Voroněž leteckou základnu, kde je podle ruských médií umístěno několik stíhacích bombardovacích letounů Suchoj Su-34. Rusko je používá k bombardování Ukrajiny.



Ruská zpravodajská agentura Šot uvedla, že v blízkosti letecké základny bylo slyšet nejméně 15 výbuchů a nedaleko na obytný dům dopadly trosky některých dronů.



Lidé z nejméně jednoho bytového domu byli evakuováni do nedaleké školy poté, co trosky dronu způsobily požár a vyrazily okna, uvedl ruský starosta Vadim Kstenin.



Podle něj byla rozbita i okna v dalších budovách. "Zavedený výjimečný stav ve městě ... umožní rychlou realizaci opatření k jejich nahrazení."



Gubernátor regionu Alexandr Gusev uvedl, že při pádu trosek dronu na její obytný dům byla zraněna dívka.



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že nad Voroněžskou oblastí, která hraničí s Ukrajinou, zničilo v noci pět dronů a tři další zachytilo. Město Voroněž je správním střediskem oblasti. Ministerstvo rovněž uvedlo, že zachytilo čtyři drony v nedaleké ruské Bělgorodské oblasti.



Voroněž, město s více než milionem obyvatel, leží 250 km od hranic s Ukrajinou. Ukrajina se k události bezprostředně nevyjádřila.

- Ukrajina vyzývá civilisty, aby opustili vesnice poblíž severovýchodní fronty



Úřady v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny vyzvaly obyvatele více než dvou desítek vesnic v blízkosti frontové linie, aby se kvůli sílícím ruským útokům v oblasti evakuovali, informuje agentura France-Presse.



Ruské síly se zmocnily rozsáhlých území Charkovské oblasti krátce po invazi na Ukrajinu v únoru 2022 a navzdory tomu, že zde ztrácejí půdu pod nohama, pokračují v úsilí o kontrolu tohoto regionu.



"Vzhledem k bezpečnostní situaci zavádíme povinnou evakuaci obyvatelstva z obcí Kindrašivska a Kurylivska v Kupjanské oblasti," oznámil na sociálních sítích charkovský oblastní gubernátor.



Oleg Synegubov uvedl, že nařízení se bude týkat asi 3043 lidí z těchto osad, včetně 279 dětí.











- Severokorejská ministryně zahraničí Choe Son Hui během své úterní návštěvy Moskvy podle agentury Reuters uvedla, že vztahy s Ruskem se rozvíjejí v souladu s plány představitelů obou zemí.

Jihokorejští zpravodajci v listopadu uvedli, že Pchjongjang dodal do Ruska více než 1 milion dělostřeleckých granátů.





Kulebovy stručné výroky byly součástí hodinového neformálního rozhovoru s ukrajinským videoblogerem. "Nejtěžší rozhovory jsou ty, při kterých máte jednoduše pocit, že byste nejraději šli a dali svému protějšku pěstí do nosu, ale to opravdu nemůžete udělat," řekl.



"A mohu říci, že se to stalo dvakrát nebo třikrát. Jednou to bylo s Lavrovem v [tureckém letovisku] Antalya na jaře 2022."



Ukrajinští a ruští vyjednavači se sešli k několika kolům jednání v týdnech po plnohodnotné invazi v únoru 2022.



- Ukrajina uvedla, že sestřelila ruský špionážní letoun A-50 a velitelský letoun Il-22 v oblasti Azovského moře. Uvedl to generál Valerij Zálužnyj, vrchní velitel ukrajinské armády: "Ukrajinské letectvo zničilo nepřátelský letoun A-50 pro dálkovou radarovou detekci a nepřátelské řídicí středisko letectva IL-22. Jsem vděčný letectvu za perfektně naplánovanou a provedenou operaci v oblasti Azovského moře!"



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Švýcarska, aby se zúčastnil Světového ekonomického fóra v Davosu a setkal se se švýcarskými představiteli. V neděli Ukrajina prosadila mírový vzorec, který má ukončit téměř dva roky trvající válku s Ruskem, a v Davosu se sešli poradci pro národní bezpečnost z celého světa.



- Čína se musí zapojit do úsilí o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem, uvedl spolupředseda davoského setkání Švýcar Ignazio Cassis.



- Rusko denně mobilizuje do svých ozbrojených sil asi 1 000-1 100 rekrutů, uvedl v rozhovoru pro RBC-Ukrajina Vadym Skibitsky, zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky (HUR). Britské ministerstvo obrany (MO) uvedlo, že Rusko pravděpodobně "značně nadsadilo" počet osob, které podle něj vstoupily do ozbrojených sil země, přičemž rekruti pocházejí nepřiměřeně z chudých a venkovských komunit.



- Rusko uvedlo, že více než 200 ukrajinským válečným zajatcům udělilo dlouhé tresty odnětí svobody, přičemž někteří dostali doživotí, informovala agentura AFP. Státní televize RT citovala zdroj z vyšetřovacího výboru, podle něhož bylo na okupované Ukrajině odsouzeno 242 vojáků.



- OSN a její partneři vyzvali dárce, aby v roce 2024 poskytli 4,2 miliardy dolarů (3,3 miliardy Kč) na podporu komunit na Ukrajině zničených válkou a také ukrajinských uprchlíků. Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths vyzval diplomaty v Ženevě: "Prosím, nezapomínejte na Ukrajinu, zatímco na světě je mnoho jiných míst, která upoutávají naši pozornost."





- Velká Británie oznámila, že vyšle 20 000 vojáků na jedno z největších vojenských cvičení NATO od dob studené války.



Ruský prezident Vladimir Putin přijme v úterý večer severokorejskou ministryni zahraničí Čchoe Son-Hui, uvedl Kreml.Kreml v pondělí prohlásil, že Rusko rozvíjí vztahy s "naším partnerem" Severní Koreou ve všech oblastech a bude vycházet z dohod, kterých představitelé zemí dosáhli při loňském setkání v ruském středisku pro vypouštění kosmických lodí.V září Putin přivítal severokorejského vůdce Kim Čong-una v kosmodromu Vostočnyj na ruském Dálném východě a slíbil Severní Koreji pomoc při stavbě satelitů.Samostatně se uvádí, že Rusko chce v Severní Koreji a Íránu doplnit své zásoby zbraní, včetně dělostřeleckých granátů ze sovětské éry a lafetované munice.NATO minulý týden uvedlo, že členské státy nastínily plány, jak v roce 2024 poskytnout Ukrajině "další schopnosti v hodnotě miliard eur"."NATO důrazně odsuzuje ruské raketové a bezpilotní útoky na ukrajinské civilisty, a to i zbraněmi ze Severní Koreje a Íránu," uvedl Stoltenberg.