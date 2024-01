Pět lidí zemřelo při pokusu přeplout kanál La Manche do Anglie v mrazivých teplotách

15. 1. 2024

čas čtení 4 minuty



Oběti patřily ke skupině asi 70 lidí, kteří se v neděli v ranních hodinách pokoušeli nalodit na plavidla u francouzského přímořského letoviska Wimereux.



Pět lidí zemřelo a šestý je v kritickém stavu poté, co se v ledových vodách dostali do potíží při pokusu dostat se ze severní Francie do Spojeného království, uvedl francouzský námořní úřad.



Čtyři lidé byli nalezeni mrtví v neděli brzy ráno, tělo páté oběti našel kolem deváté hodiny ráno chodec.

Celkem bylo přes noc zachráněno 72 lidí, přičemž 20 z nich trpělo pokročilým podchlazením, včetně dvou malých dětí a jedné těhotné ženy, které byly převezeny na urgentní příjem do Boulogne.



List La Voix Du Nord uvedl, že mezi zachráněnými utonulými bylo i jednoměsíční dítě.

Námořní prefektura pro oblast Lamanšského průlivu v severní Francii uvedla, že v 1.45 hodin obdržela hlášení o člunu v nesnázích poblíž pláže ve Wimereux.



Příslušníci bezpečnostních složek poblíž oblasti zachraňovali osoby, které byly nejblíže břehu, a ve 2 hodiny ráno "byly na moři spatřeny tři osoby v bezvědomí". Ve 2.15 hod. přiletěl vrtulník francouzského námořnictva z Le Touquet, zatímco čtvrtou osobu v bezvědomí spatřil hlídkový člun Abeille Normandie a vrtulník ji vytáhl.



"Další dvě osoby ve znepokojivém zdravotním stavu byly rovněž zachráněny na pláži vnitřními bezpečnostními složkami," dodalo prohlášení. Jedna z nich byla v bezvědomí a byla převezena do nemocnice v Boulogne-sur-Mer, zatímco druhá osoba byla silně podchlazená.



Velký dohledový tým pokračoval v práci i v noci a kolem 8.45 hodin byla na břehu nalezena pátá mrtvá osoba, kterou našel chodec, uvedla prefektura k prvnímu hlášenému úmrtí při plavbě přes kanál La Manche od 15. prosince.



Záchranná služba ošetřila více než 30 osob. Jedna osoba, která hovořila pod podmínkou anonymity, uvedla, že kolem třetí hodiny ranní bylo přivezeno asi 70 lidí, včetně "celých rodin s dětmi, z nichž některé byly velmi malé". "Někteří z přeživších nezůstali a řekli nám, že chtějí jít na nádraží v Dunkerque, aby se dostali do ubytovacího centra v Armentières," řekl zdroj agentuře Agence France-Presse.



Úřady zahájily vyšetřování "zabití s přitěžujícími okolnostmi" a dalších trestných činů, uvedla prokuratura v Boulogne-sur-Mer.



První čtyři nalezení mrtví byli podle místních médií identifikováni jako Syřané a Iráčané.



Deník La Voix du Nord uvedl, že stovky lidí se snažily využít slabšího větru a pokusily se dostat do Velké Británie, a to navzdory teplotám vzduchu pod bodem mrazu a vodě o teplotě 9 °C.





Údaje britského ministerstva vnitra zveřejněné v neděli odhalily, že v sobotu překročilo kanál La Manche 124 uprchlíků a migrantů na třech člunech, což je první překročení za posledních 27 dní. Předpokládá se, že k velkému rozdílu v počtu přejezdů v posledních týdnech přispělo špatné počasí.

Jedna francouzská nevládní organizace uvedla, že pokračující vystěhovávání z provizorních táborů v okolí Calais a Dunkerque bude tlačit více lidí k tomu, aby se vydali na zrádnou cestu přes Lamanšský průliv.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Mluvčí humanitární organizace Utopia 56 uvedl: "Nedokážeme si představit míru bolesti a utrpení, které tyto situace způsobují. Proč necháváme lidi umírat, když bychom mohli skutečně vybudovat řešení, proč se nikdy nepoukazuje na politickou odpovědnost?"Enver Solomon, výkonný ředitel Rady pro uprchlíky, uvedl, že je "hluboce zarmoucen strašlivými ztrátami na životech" a že tato úmrtí musí působit jako "budíček" pro vládu Spojeného království, aby "podnikla rozhodné kroky a omezila nebezpečné přechody přes kanál La Manche tím, že zajistí bezpečné cesty pro ty, kteří prchají ze zemí zmítaných válkou nebo represivními režimy".Pokles počtu přechodů přes kanál La Manche o 36 % v roce 2023 se shoduje s 30% nárůstem počtu úmrtí mezi žadateli o azyl v severní Francii, kteří čekají na přechod - v roce 2023 zemřelo 23 osob.