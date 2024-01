Americké listy (úryvky z nejlepších článků ze Spojených států) - The New Yorker o Netanjahuovi

Časopis jde do hloubky Netanjahuových kořenů jeho úvah a přezíravosti vůči Palestincům: "Benzion Netanjahu, patriarcha rodiny a historik španělské inkvizice, byl sekulární člověk. Vysvobození nehledal ve víře, ale ve zřeknutí se naivity a síle zbraní. Toto krédo se stalo dědictvím jeho prostředního syna, jádrem jeho sebepojetí jako jedinečně neiluzivního obránce státu Izrael." Tento syn, Benjamin Netanjahu, je nyní již šesté funkční období předsedou vlády. Ani zakladatel státu David Ben-Gurion se u moci neudržel déle, připomíná časopis vzniklý v roce 1925.

"Historicky se Netanjahu zapíše do dějin jako nejhorší židovský vůdce všech dob," řekl časopisu The New Yorker Avraham Burg, bývalý předseda Knesetu, který už dávno opustil Stranu práce a přidal se k levicové straně Hadaš. Vztek na Netanjahua mezi centristy a mnoha konzervativci je sotva méně intenzivní. Galit Distel Atbaryanová, ministryně tvrdé linie v Netanjahuově vládě, po 7. říjnu rezignovala; později hovořila o svém "spalujícím hněvu" vůči němu. Během války se zdráhala na Netanjahua zaútočit, ale jak řekla izraelské televizi, sama "zhřešila" za svou roli působilarozdělování izraelské společnosti. Když se sedmého dne ráno probudila a uslyšela zprávu o katastrofálním útoku, její první myšlenka byla: "To jsi způsobila ty. Oslabila jsi národ." Nyní řekla, že "dny této vlády jsou sečteny - to je zřejmé".

Od roku 1996, kdy poprvé získal premiérský úřad, Bibi, jak mu všichni od dětství říkají, odmítá jakékoli řeči o psychologickém vlivu své rodiny na něj a tvrdí, že vůbec nevěří freudovským teoriím. Přesto o síle otcova vedení nikdy nepochyboval, jak se píše v článku zveřejněném na stránkách časopisu The New Yorker. Když Benzion v roce 2012 ve věku 102 let zemřel, Netanjahu pronesl smuteční řeč, v níž mimo jiné řekl: "Vždycky jsi mi říkal, že nezbytnou součástí každého živého těla - a národ je živé tělo - je schopnost včas rozpoznat nebezpečí, což je vlastnost, kterou náš národ ztratil v exilu. Naučil jsi mě, otče, dívat se na skutečnost zpříma, pochopit, co v sobě skrývá, a dojít k potřebným závěrům."

Co není v izraelské televizi vidět, je neutuchající hrůza palestinského utrpení v Gaze, kde bylo za tři měsíce zabito více než 23 tisíc lidí a odhadem 1,9 milionu bylo vysídleno, připomíná The New Yorker: „Jen zřídka vidí Izraelci to, co vidí zbytek světa: mrtvoly palestinských dětí zabalené do prostěradel u hromadného hrobu; rozšířený hlad a nemoci; školy a domy, obytné domy a mešity, proměněné v trosky; lidi prchající z jednoho místa na druhé, pěšky, na oslích povozech, tři na kole, neustále s vědomím, že před smrtelným nebezpečím neexistuje žádné skutečné útočiště. Gaza je přítomna v izraelské televizi především prostřednictvím zpráv reportérů spojených s IDF. Ti mají tendenci zdůrazňovat zkušenosti izraelských vojáků – jejich mise, jejich střety s bojovníky Hamásu, pátrání po rukojmích, ostrá prohlášení generálů a úředníků, kteří přilétají z Jeruzaléma helikoptérou.“





Neúcta k utrpení v Gaze se stěží omezuje na reakční ministry nebo krajně pravicové komentátory. Ben Caspit, autor biografie kritizující Netanjahua, nedávno zveřejnil, že necítí žádné výčitky svědomí, když se soustředí na domácí frontu. "Proč bychom měli obrátit svou pozornost [na Gazu]?" napsal. "Vydělali si to peklo spravedlivě a já nemám ani miligram empatie." Když se na to autor reportáže z časopisu Caspita zeptal, odpověděl, že „překročili hranice, přišli do našich vesnic rabovat, znásilňovat, zabíjet a unášet. Takže jako Izraelci je pro mě těžké je teď během této války litovat, když budeme pohřbívat pět a sedm vojáků denně." Nestaá se o Gazu „přesně stejným způsobem, jako se Britové nestarali o Němce ve druhé světové válce a Američané o Japonce,“ pokračoval. „Byli jsme do této situace nuceni. My jsme to neiniciovali. Naopak jsme zahájili mír.“ Podle The New Yorker je jeho názor mezi Izraelci běžný.