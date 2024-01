Starověcí stepní pastevci přinesli do severní Evropy vyšší riziko roztroušené sklerózy

11. 1. 2024

Studie starověké DNA ukázala, že lidé z doby bronzové z Jamnaje rozšířili varianty genů, které nesou zvýšené riziko roztroušené sklerózy



Starověká DNA pomáhá vysvětlit, proč mají obyvatelé severní Evropy vyšší riziko roztroušené sklerózy než ostatní potomci: tato nemoc je genetickým dědictvím pastevců dobytka, kteří se do oblasti rozšířili zhruba před 5 000 lety.



Tato zjištění pocházejí z rozsáhlého projektu, jehož cílem je porovnat moderní DNA s DNA získanou ze zubů a kostí dávných lidí - vědci tak mohou sledovat pravěkou migraci a geny spojené s nemocemi, které se k ní přidaly.

Když se lidé z doby bronzové zvaní Jamnaja stěhovali ze stepí dnešní Ukrajiny a Ruska do severozápadní Evropy, nesli s sebou varianty genů, o nichž je dnes známo, že zvyšují riziko onemocnění roztroušenou sklerózou, uvedli ve středu vědci.



Přesto se Jamnajcům dařilo dobře a tyto varianty se rozšířily. Tyto geny totiž pravděpodobně chránily kočovné pastevce před infekcemi, které přenášel jejich dobytek a ovce, uzavírá výzkum zveřejněný v časopise Nature.



"To, co jsme zjistili, všechny překvapilo," uvedl spoluautor studie William Barrie, výzkumník v oblasti genetiky na univerzitě v Cambridge. "Tyto varianty dávaly těmto lidem nějakou výhodu."



Jde o jeden z několika poznatků, které vyplynuly z první genové banky svého druhu s tisíci vzorky dávných lidí z Evropy a západní Asie, projektu vedeného Eske Willerslevem z Cambridge a Kodaňské univerzity, který se podílel na průkopnickém studiu starověké DNA. Podobný výzkum zkoumal ještě starší příbuzné lidí, například neandrtálce.



Využití nové genové banky ke zkoumání roztroušené sklerózy bylo logickým prvním krokem. Roztroušená skleróza totiž sice může postihnout jakoukoli populaci, ale nejčastěji se vyskytuje mezi potomky bílých obyvatel severní Evropy a vědci dosud nedokázali vysvětlit proč.



Toto potenciálně invalidizující onemocnění vzniká, když buňky imunitního systému omylem napadají ochranný povlak nervových vláken a postupně je narušují. Způsobuje různé příznaky - u někoho necitlivost a brnění, u jiného zhoršenou chůzi a ztrátu zraku - které se často střídají.



Není jasné, co roztroušenou sklerózu způsobuje, i když hlavní teorie říká, že u lidí, kteří jsou k ní geneticky náchylní, ji mohou vyvolat určité infekce. Bylo zjištěno více než 230 genetických variant, které mohou zvyšovat riziko vzniku RS.



Vědci nejprve prozkoumali DNA asi 1 600 starověkých obyvatel Eurasie a zmapovali některé velké posuny v populaci severní Evropy. Nejprve zemědělci z Blízkého východu začali vytlačovat lovce a sběrače a poté, před téměř 5 000 lety, se sem začali stěhovat Jamnajci - cestovali s koňmi a vozy, když pásli dobytek a ovce.





Výzkumný tým porovnal starověkou DNA se zhruba 400 000 současnými lidmi uloženými v britské genové bance a zjistil, že genetické odchylky spojené s roztroušenou sklerózou mozkomíšní přetrvávají spíše na severu, tedy ve směru, kterým se pohybovali Jamnajové, než v jižní Evropě.





Před pěti tisíci lety gen, který chránil tehdejší lidi před nemocemi od pasteveckých zvířat, ještě nezpůsoboval roztroušenou sklerózu, protože ta se zřejmě vyvinula až později.



Zjištění konečně nabízejí vysvětlení pro rozdělení RS v Evropě mezi severem a jihem, ale k potvrzení této souvislosti je zapotřebí další práce, upozornila v doprovodném komentáři genetická expertka Samira Asgariová z newyorské lékařské fakulty Mount Sinai, která se na výzkumu nepodílela.







Na území dnešního Dánska YJamnajové rychle nahradili starověké zemědělce, což z nich činí nejbližší předky současných Dánů, uvedl Willerslev. Míra výskytu RS je ve skandinávských zemích obzvláště vysoká.Proč by varianty genů, o nichž se předpokládá, že posilovaly starověkou imunitu, později hrály roli v autoimunitním onemocnění? Podle spoluautorky studie Astrid Iversenové z Oxfordské univerzity mohou hrát roli rozdíly v tom, jak jsou moderní lidé vystaveni zvířecím zárodkům, které vyvedou imunitní systém z rovnováhy.