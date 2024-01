"Ve Sky News odvysílali pravdu o všem..."

13. 1. 2024

čas čtení 2 minuty









Andrew Fisher: Nejdůležitější je ten extrémní dvojí metr. Jen se na to podívejme. Húsiové útočí na lodní dopravu, zatím naštěstí žádní mrtví. Izrael bombarduje Gazu už tři měsíce, zemřely desetitisíce lidí. Děti jsou amputovány bez anestetik. A to je v pořádku. Žádné sankce proti Izraeli, žádné údery proti němu, žádné zbrojní embargo. Ale povstalci Húsíové...



Moderátorka: To je ale proto, že je to proti britskému zájmu, že?





Andrew Fisher: Je to proto, že nás nezajímá mezinárodní právo, nezajímají nás lidská práva. Máme takovou rétoriku, že ano, ale nedodržujeme je. Je to absolutní nesmysl a celý tento konflikt to odhaluje. Říkáme, že Írán podporuje húsijské povstalce. No, ale ty už deset let bombarduje Saúdská Arábie podporovaná Spojenými státy a Spojeným královstvím. Víte, vlastně, naposledy labouristická administrativa volala po sankcích proti Saúdské Arábii kvůli tomu, aby bylo na ni uvaleno zbrojní embargo. Hillary Benn, víte, který sloužil pod Keirem Starmerem, to vedl v rámci posledního stínového kabinetu. Takže víte, my o tomhle mluvíme naprosto bizarním způsobem, který to překlápí do takové té věci, že jedna strana je špatná a zločiny té druhé strany jsou ignorovány, že dnes máme u Mezinárodního soudního dvora případ, který podala Jihoafrická republika proti Izraeli za genocidu. O tom ale my nemluvíme. Mluvíme o nějakém přerušení plavebních cest. To je docela nevýznamná malá věc, když jsou zároveň zabíjeny desítky tisíc lidí. A víte, je mi jedno, jakým přívlastkem to nazvete, jestli to nazvete masakrem, vražděním, etnickou čistkou, genocidou, na tom vlastně moc nezáleží. Jsou zabíjeny desetitisíce lidí. A o tom my nemluvíme. Mluvíme o nějakých lodních trasách, Je to zvrácené, a svět to vidí.





Sky News accidentally broadcasting the truth about everything. A minute thirty of Andrew Fisher being excellent. pic.twitter.com/9KKSbFz7eh — V 🇵🇸 (@mockgoose) January 13, 2024





1