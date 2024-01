Polský populistický prezident udělí milost uvězněným ministrům bývalé vlády

12. 1. 2024

Krok Andrzeje Dudy, který je spojen s populistickou stranou PiS sesazenou v loňských volbách, by odporoval rozhodnutí polského Nejvyššího soudu



Polský prezident uvedl, že hodlá podruhé omilostnit dva uvězněné opoziční politiky, a dodal, že doufá, že tento krok zmírní rostoucí napětí mezi novou vládou země a její populistickou předchůdkyní.



Bývalý ministr vnitra Mariusz Kamiński a jeho bývalý náměstek Maciej Wąsik - oba z nacionalistické strany Právo a spravedlnost (PiS), která v říjnových volbách ztratila většinu - byli v úterý uvězněni za korupci poté, co byli zatčeni v prezidentském paláci.



V roce 2015 jim sice polský prezident Andrzej Duda udělil milost a umožnil jim působit v jeho vládě, jeho rozhodnutí však bylo zrušeno polským Nejvyšším soudem s odůvodněním, že milost byla udělena před pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu.





Duda dlouho trval na tom, že jeho milosti z roku 2015 byly "definitivní", ale po čtvrtečním setkání s manželkami obou mužů prohlásil, že zahajuje nové řízení o milosti. Kamiński i Wąsik zahájili hladovku s tím, že jsou "politickými vězni".

Představitelé bývalé vlády však tvrdí, že snahy nové koalice o obnovení neutrality státních rozhlasových a televizních stanic a státní tiskové agentury PAP jsou nezákonné, pochybnosti vyjadřují i polští a mezinárodní právní experti.







1214

"Řekl jsem, že udělám vše pro to, aby tito muži byli opět na svobodě, a to co nejdříve, aby to byli svobodní lidé, a ne političtí vězni," řekl Duda. "Doufám, že se tím také uklidní nepokoje v naší zemi."Dudovo oznámení přišlo v době, kdy ve Varšavě protestovaly tisíce příznivců PiS proti zadržení dvojice a snahám vlády zrušit osm let vlády PiS, včetně reforem státních médií, která se stala hlásnou troubou propagandy PiS.PiS čelí četným obviněním z rozvracení právního státu a nový polský premiér Donald Tusk, který se zavázal obnovit demokratické normy EU a odblokovat desítky miliard eur ze zmrazených fondů EU, čelí těžké bitvě, aby z klíčových pozic v soudnictví, médiích a dalších státních orgánech odstranil loajální nacionalisty.Spor o Kamińského a Wásika poukazuje na chaos v soudnictví v zemi, kde změny PiS, z nichž mnohé polští a evropští soudci označili za nezákonné, vedly k vytvoření dvojího právního systému. Různé soudy, a někdy i různé senáty téhož soudu, vydávají ve stejných případech protichůdná rozhodnutí: stranou PiS ovládaný Ústavní soud například rozhodl, že nejvyšší soud pochybil, když zrušil Dudovu milost.Jedna z komor Nejvyššího soudu však ve čtvrtek rozhodla, že výsledek říjnových voleb je platný, čímž Tuskovi poskytla určitou úlevu.