Jemenci: Budeme hájit Gazu až do posledního dechu

13. 1. 2024

čas čtení 4 minuty

V nynějším konfliktu na Blízkém východě interviewují, na rozdíl od českých médií, Channel 4 News, stejně jako všechna ostatní britská média, všechny strany konfliktu. Nemůžeme zde přinést všechny rozhovory, zaměřujeme se na ty, které v českých médiích nejsou. Zde je páteční rozhovor Channel 4 News s Hussainem al-Bukhaitim, pro-húsijským komentátorem z jemenského hlavního města Sanáa:



Moderátor, Channel 4 News, pátek 12. ledna 2024, 19 hodin: Před krátkou dobou jsem hovořil. s Hussainem al-Bukhaitim, který je pro-husijským komentátorem, působícím v jemenském hlavním městě Saná. Začal jsem otázkou, zda budou mít americké a britské údery nějaký dopad na Húsíe.

Hussain al-Bukhaiti: Nemyslím si, že by způsobily nějaké významné škody na schopnostech jemenské armády, protože si pamatujeme, že za posledních devět let Saúdové provedli desítky tisíc náletů v Jemenu. Ale jaký byl výsledek? Jemenská armáda zde je a stala se mnohem silnější. A Saúdskou Arábii porazila. Nemyslím si, že by způsobily nějaké významné škody na schopnostech jemenské armády, protože si pamatujeme, že za posledních devět let Saúdové provedli desítky tisíc náletů v Jemenu. Ale jaký byl výsledek? Jemenská armáda zde je a stala se mnohem silnější. A Saúdskou Arábii porazila.



Moderátor: Takže to, co říkáte, jen aby bylo jasno, je, že dojde k vojenskéreakci húsijských sil proti Američanům nebo Britům v Rudém moři?



Hussain al-Bukhaiti: Ano, samozřejmě. Dojde k obrovskému a velkému útoku proti jejich bojové lodi nebo proti jakékoli oblasti, která byla použita k provedení těchto útoků.



Moderátor: Lodě, které se staly terčem útoku Húsíů. Ani jedna z nich nesměřovala do izraelského přístavu. Ani jedna. Byli to Húsíové, kteří se zaměřovali na nevinné neozbrojené mezinárodní lodě, tankery, kontejnerové lodě.



Hussain al-Bukhaiti: Lodě odmítají odpovědět jemenské armádě. Pokud skutečně nebyly spojeny s Izraelem nebo nesměřují do žádného izraelského přístavu, odpoví, nebo se mohou obrátit a nepoužívat Rudé moře.



Moderátor: Do jaké míry jednají Húsíové z vlastní vůle, nebo je k tomu vybízí Teherán, Írán?



Hussain al-Bukhaiti: Nemyslím si, že někdo skutečně vystaví svou zemi riziku války se Spojeným královstvím a Spojenými státy, jen aby udělal to, co chce Írán. Samozřejmě Jemen a Írán a Libanon a Sýrie a Irák mají koalici, která se nazývá osa odporu. Vždyť je to stejné, jako kdyby někdo dal Spojenému království a USA právo plně podporovat Izrael.





Moderátor: Ale chtějí Húsiové rozšířit tento konflikt na celý Blízký východ, protože tohle je určitě dostalo na mapu světa. Chci říct, mnoho lidí po celém světě dosud nemělo ani ponětí o tom, kdo jsou Húsiové.



Hussain al-Bukhaiti: Až do teď, ano. Když na ně devět let útočili a zabili 18 000 jemenských civilistů, většinou žen a dětí. Tisíce lidí zemřely podle UNICEF kvůli nemocem, kterým se dalo předcházet Mnozí, mezinárodní společenství před tím zavírali oči. Proto Jemen, když se rozhodl udělat tuto akci, je to proto, že nechce, aby se v Gaze opakovalo to, co se stalo jim a chce dát jasně najevo, že Jemen bude stát při Palestině a nepřestane s útoky, pokud Palestinci nedostanou právo existovat.



Moderátor: Je možné, aby Američané společně se svými spojenci vojensky neutralizovali hrozbu ze strany Húsíů v Rudém moři?



Hussain al-Bukhaiti: Jemenci vyslali jasné varování všem zemím v okolí Jemenu, kde se nacházejí základny Velké Británie a Spojených států. Pokud tyto země dovolí Spojeným státům používat jejich základny, znamená to, že Jemenci jim vyhlásí válku. Jeden z představitelů prohlásil, že každé ropné a plynové pole v takové zemi, každý přístav a letiště budou zapáleny a vše, co je s touto zemí spojeno, se stane terčem útoku. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, ty to skutečně vědí.





Zdroj v angličtině ZDE



