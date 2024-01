Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinské letectvo varuje, že mu docházejí protiletadlové rakety

9. 1. 2024

čas čtení 7 minut



Mluvčí ukrajinských vzdušných sil varuje, že je "jasné, že je nedostatek" řízených střel



Ukrajina má deficit protiletadlových řízených střel



Ukrajina má deficit protiletadlových řízených střel, uvedl mluvčí vzdušných sil Jurij Ihnat.



"Ukrajina vynaložila značné rezervy na ty tři útoky, které se uskutečnily," řekl Ihnat podle agentury Reuters ukrajinské televizi. "Je jasné, že existuje deficit protiletadlových řízených střel."



Americký Kongres minulý měsíc neschválil bezpečnostní pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard dolarů (39 miliard Kč), protože vyjednavači nedosáhli dohody.



Ukrajina samostatně čeká na balíček 50 miliard eur od EU, jehož doručení se zdálo být nejisté poté, co Maďarsko zablokovalo schválení pomoci ze strany EU.



Ihnat uvedl, že doufá, že zpoždění ohledně západních balíků pomoci budou brzy vyřešena, protože Ukrajina je závislá na západních dodávkách pro řadu obranných potřeb.



"Dnes máme stále více západní techniky, a proto potřebuje údržbu, opravy, modernizaci, doplňování a odpovídající munici," řekl.

Tyto výroky přicházejí poté, co New York Times v sobotu informovaly, že představitelé Bílého domu a Pentagonu varovali, že dodávky střel Patriot by mohly být brzy neudržitelné, protože jedna střela údajně stojí 2 až 4 miliony dolarů.

Ukrajina má deficit protiletadlových řízených střel, uvedl mluvčí vzdušných sil Jurij Ihnat."Ukrajina vynaložila značné rezervy na ty tři útoky, které se uskutečnily," řekl Ihnat podle agentury Reuters ukrajinské televizi. "Je jasné, že existuje deficit protiletadlových řízených střel."Americký Kongres minulý měsíc neschválil bezpečnostní pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard dolarů (39 miliard Kč), protože vyjednavači nedosáhli dohody.Ukrajina samostatně čeká na balíček 50 miliard eur od EU, jehož doručení se zdálo být nejisté poté, co Maďarsko zablokovalo schválení pomoci ze strany EU.Ihnat uvedl, že doufá, že zpoždění ohledně západních balíků pomoci budou brzy vyřešena, protože Ukrajina je závislá na západních dodávkách pro řadu obranných potřeb.Tyto výroky přicházejí poté, co New York Times v sobotu informovaly, že představitelé Bílého domu a Pentagonu varovali, že dodávky střel Patriot by mohly být brzy neudržitelné, protože jedna střela údajně stojí 2 až 4 miliony dolarů.



- Počet obětí pondělního ruského raketového útoku na západoukrajinský Chmelnycký region se zvýšil na tři, záchranáři našli další tělo, uvedl Oleksandr Symčyšyn, starosta Chmelnyckého.



Regionální představitelé v pondělí uvedli, že po raketovém úderu byli zabiti dva lidé a zasažena kritická infrastruktura.



Symcyshyn dnes ráno na Telegramu uvedl:



V důsledku záchranných operací byla bohužel nalezena ještě jedna mrtvá osoba. Muž narozený v roce 1955. Upřímnou soustrast rodině.



V důsledku teroristického útoku zemřeli tři lidé (muži narození v letech 1947, 1964, 1955) a dva byli zraněni.



Další čtyři lidé byli údajně zabiti při pondělních ruských úderech po celé Ukrajině.



- Ukrajina již druhý týden po sobě odráží obrovské ruské kybernetické útoky na státní platební systémy, uvedl v úterý vysoce postavený zákonodárce Danylo Hetmancev.



Hetmantsev, který vede parlamentní výbor pro finance, daně a cla, napsal na Telegramu, že ruští hackeři se pokusili zničit systémy důležité pro platby z ukrajinského rozpočtu. Uvedl, že útoky byly úspěšně odraženy.





- Ukrajinská palba v pondělí pozdě večer zranila tři lidi v ruském Bělgorodském regionu, uvedli úředníci.



Bělgorod se nachází jen něco málo přes půl hodiny jízdy od hranic s Ukrajinou, což z něj činí důležitou zastávku na ruských zásobovacích trasách. Město je již několik měsíců vystaveno rozsáhlému ostřelování a útokům dronů.



Při ukrajinských útocích na Bělgorod 30. prosince zahynulo 25 lidí, uvedli místní představitelé.



"Město Bělgorod bylo v noci opět ostřelováno a lidé byli zraněni," napsal na Telegramu gubernátor Vjačeslav Gladkov.



"Nyní jsou tři lidé na jednotce intenzivní péče, všichni podstoupili operace. Lékaři hodnotí jejich stav jako stabilizovaný a těžký."



- Branný zákon se nebude týkat žen, říká ukrajinský poslanec



Návrh ukrajinského zákona o mobilizaci do armády nebude povolávat ženy ani zavádět loterii, uvedl v pondělí pozdě večer jeden z poslanců. Parlamentní bezpečnostní výbor má v úterý hlasovat o tom, jak s návrhem zákona naložit.



"Mohu s jistotou říci, že nebude zavedena žádná odvodová loterie ani mobilizace žen," řekl Jehor Černěv, místopředseda parlamentního výboru pro národní bezpečnost, obranu a rozvědku. "Nebudou žádné protiústavní pozice."



V prvních měsících po ruské invazi v plném rozsahu v únoru 2022 se do boje za Ukrajinu dobrovolně přihlásily desítky tisíc mužů, ale po 22 měsících nadšení opadlo, což přimělo prezidenta Volodymyra Zelenského zvážit nový zákon.



Navrhované změny pravidel pro mobilizaci armády, které by Kyjevu umožnily povolat více lidí a zpřísnit sankce proti vyhýbání se odvodu, se setkaly s kritikou veřejnosti. Parlamentní zmocněnec pro lidská práva označil některé návrhy za protiústavní. Evropská podnikatelská asociace v pondělí v prohlášení na svých internetových stránkách uvedla, že po přezkoumání dříve předloženého návrhu zákona má obavy ohledně několika navrhovaných ustanovení, včetně rizik korupce.



Výbor pro bezpečnost, obranu a zpravodajské služby od čtvrtka přezkoumává navrhované změny zákona. V úterý buď navrhované změny schválí, nebo návrh zákona vrátí vládě k přepracování.



"Na návrhu zákona jsme pracovali paragraf po paragrafu," uvedl tajemník výboru Roman Kostenko. Dodal, že diskuse zahrnovaly hodiny výslechů nejvyšších představitelů ministerstva obrany a armády.



Pokud bude legislativa schválena výborem, bude projednána a může se změnit ve dvou nebo třech čteních v parlamentu, kde je vyžadováno schválení. Poté je třeba podpisu Zelenského, aby se stal zákonem.







- Rusko v pondělí brzy ráno zaútočilo na Ukrajinu desítkami raket a zabilo nejméně čtyři civilisty, uvedly ukrajinské úřady. Dva lidé byli zabiti v západní Chmelnycké oblasti, uvedli místní představitelé. V Kryvém Rogu byl údajně zabit 62letý muž.

- První dáma Ukrajiny Olena Zelenská uvedla, že Rusko svými útoky na Ukrajinu "zanechalo lidi bez domova", což je podle ní válečná realita, kterou "lze změnit pouze zbraněmi".







Zdroj v angličtině ZDE

0

501

Jinde gubernátor Charkovské oblasti uvedl, že při úderu na město jižně od Charkova byla zabita 63letá žena. Ukrajinské síly zničily 18 z 51 raket odpálených během pondělní vlny ruských náletů, uvedlo ukrajinské letectvo.. Ruská média Baza uvedla, že k výbuchu na železnici došlo poblíž stanice San-Donato, nedaleko ropného skladu., aby odvrátilo ruský útok.Moskvou jmenovaný regionální okupační šéf. Podle jeho slov bomba FAB-250, která nese vysoce explozivní hlavici, nezpůsobila zranění. Jeho vyjádření nebylo možné nezávisle ověřit., uvedl místopředseda vlády pro obnovu Oleksandr Kubrakov.