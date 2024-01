Dva polští politikové zatčeni v Dudově prezidentském paláci

10. 1. 2024

Tomasz Oryński včera psal o neuvěřitelném případu dvou zkorumpovaných polských poslanců, Mariusze Kamińského a Macieje Wąsika. Případ mezitím nabral obrátky - oba muži byli zatčeni poté, co jim poskytl protizákonně útočiště polský prezident Duda.

Polská policie zatkla oba politiky odsouzené za zneužití moci, kteří se na několik hodin uchýlili do paláce prezidenta Andrzeje Dudy. Je to dramatické vyostření sporu mezi novou a předchozí vládou.



Duda poskytl ochranu dvěma poslancům bývalé vládnoucí strany PiS ve svém prezidentském paláci, když se policie vydala do jejich domovů, aby je zatkla. Polská média informovala, že muži byli zatčeni uvnitř paláce. Varšavská policie neposkytla žádné podrobnosti, pouze uvedla, že zatčení proběhlo "v souladu se soudním příkazem".



Tento vývoj je nejnovější etapou v eskalujícím sporu mezi novou vládou vedenou premiérem Donaldem Tuskem a konzervativní stranou Právo a spravedlnost, která po porážce v říjnových parlamentních volbách vládla Polsku osm let až do minulého měsíce.



Duda je úzce spjat s PiS a dává najevo, že se postaví proti Tuskově agendě. Dudovo druhé a poslední funkční období trvá do poloviny roku 2025.





Tusk obvinil prezidenta, že souhlasí s akcemi PiS, které mají po volební porážce vyvolat chaos a nestabilitu, a řekl, že Duda "musí zastavit toto divadlo, které vede k velmi nebezpečné situaci".



Premiér Tusk konstatoval, že prezident brání spravedlnosti tím, že poskytl hledaným mužům útočiště. Na tiskové konferenci přečetl paragraf trestního zákoníku, který podle něj Duda porušil a za který hrozí trest odnětí svobody od tří měsíců do pěti let.



"Chci jen, aby si prezident uvědomil, do čeho ho jeho političtí přátelé zatáhli.. To oni na něj nastražili past, ne já," řekl Tusk.



Spor se soustřeďuje na dva vysoce postavené členy PiS, bývalého ministra vnitra Mariusze Kamińského a jeho bývalého náměstka Macieje Wąsika, kteří krátce vyšli z paláce, aby promluvili s novináři.



"Neskrýváme se," řekl Kamiński. "V současné době jsme s prezidentem Polské republiky, dokud zlo neprohraje."



Kamiński a Wąsik byli odsouzeni za zneužití moci za činy z roku 2007, kdy působili v dřívější vládě vedené stranou Právo a spravedlnost, a v prosinci byli odsouzeni ke dvěma letům vězení. Trvají na své nevině.



Soud v pondělí vydal příkaz, aby je policie zatkla a dodala do vězení.



Když se v roce 2015 vrátila k moci strana Právo a spravedlnost, udělil Duda Kamińskému a Wąsikovi milost poté, co byli odsouzeni za zneužití moci, ale ještě předtím, než se jejich odvolání dostalo k vyššímu soudu, takže milost byla neplatná. Umožnil jim tak zaujmout vysoké vládní funkce.



Mnozí právní experti poukázali na to, že prezidentské milosti mají být vyhrazeny pro případy, které prošly všemi odvolacími řízeními.



V červnu polský nejvyšší soud milosti zrušil a nařídil obnovení procesu.



V úterý Duda pozval Kamińského a Wásika do svého paláce na slavnostní ceremoniál, kde jmenoval dva úředníky, kteří pro ně pracovali, svými novými poradci. Jeho kancelář zveřejnila fotografii, na níž pózuje se všemi čtyřmi.



Po obřadu Kamiński a Wąsik vyšli ven a novinářům řekli, že policie v době jejich nepřítomnosti prohledala jejich domy. Poté se vrátili do prezidentského paláce, kde zůstali několik hodin.



Předseda parlamentu Szymon Hołownia odložil plánované zasedání Sejmu, dolní komory parlamentu, které mělo začít ve středu, na příští týden.



Kamiński a Wąsik, kteří byli v říjnu znovu zvoleni poslanci, uvedli, že se chtějí zasedání zúčastnit, přestože Hołownia a další trvají na tom, že podle zákona je rozsudek o vině zbavuje poslaneckého mandátu.





Podle Hołownii vznikla "hluboká ústavní krize ..., která nezaručuje, že jednání Sejmu tento týden bude klidné".







