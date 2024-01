Mezitím v Absurdistánu: Strana PiS se jen tak nevzdá!

9. 1. 2024 / Tomasz Oryński





1. Po převzetí moci v roce 2015 vytvořila strana PiS mezeru v zákoně umožňující změnu vedení v TVP, v polské státní televizi. Proti doporučení mediálního ombudsmana použili zákona o firmách.





A stížnosti poslanců PiS na to, že jim byly zrušeny přístupové kódy do budovy a že se už nemohou v ní volně pohybovat, naznačují, že nejenže MĚLI přístupové kódy, které jim umožňovaly volný přístup, ale neviděli na tom nic špatného. Jarosław Kaczyński v rozhovoru také prozradil, jak přišel ve tři hodiny ráno domů, zapnul televizi a zjistil, že nejde signál, tak zavolal řediteli TVP , aby zjistil, co se děje (ukázalo se, že to byla jeho vlastní chyba, protože zmáčkl špatné tlačítko na ovladači nebo něco podobného). Když se ho na to na tiskové konferenci zeptali, Kaczyński se rozčílil, vysvětlil, že to není nic divného a že to může udělat každý, pak se ještě víc rozčílil, když se ho zeptali na další věci, urazil novináře z nezávislých médií a odešel.Ale zřejmě mít šéfa TVP okamžitě na telefonu umožnilo Kaczyńskému zasahovat do práce televize i jinak. Dozvěděli jsme se, že stanice zařadila na černou listinu několik filmů - většinu z nich režírovali nebo v nich hráli kritici PiS, jako Agnieszka Hollandová, Krystyna Janda nebo Jerzy Stuhr, ale také filmy, které se dotýkaly témat jako oplodnění in vitro, potraty nebo kamarádství s černými uprchlíky. Někteří rozhlasoví novináři prozradili , že byli instruováni, aby před rozhovory s politiky PiS nebo po nich nepouštěli písně s texty v polštině pro případ, že by v nich některý z textů mohl být vykládán nesprávným způsobem...Naštěstí se ukazuje, že PiS a její spojenci už nebudou mít zvláštní zacházení. Poslanec PiS Łukasz Mejza právě dostal pokutu 78 500 zlotých za to, že během nedávné volební kampaně polepil město tisícovkou svých transparentů bez povolení. Energetická společnost chce žalovat svého bývalého generálního ředitele jmenovaného stranou PiS za ztráty způsobené prosazováním výstavby uhelného energetického bloku, který musel být zbourán poté, co v něm bylo utopeno přes 650 milionů zlotých. A plán církve postavit luxusní hotel na pozemcích v chráněné oblasti, které dostala od státu zdarma, musel být zastaven poté, c o soud zrušil stavební povolení . A komise pro vyšetřování pedofilních zvyklostí v církvi oznámila, že končí s s pouhým "zdvořilým požádáním církve" o poskytnutí požadovaných dokumentů, a pokud to bude nutné, bude do kurie vyslána policie, aby si je vzala násilím. Ale to všechno jsou jen drobnosti ve srovnání se skutečným stresem, kterému polská justice čelí v souvislosti s Maciejem Wąsikem a Mariuszem Kamińským. A tohle je natolik komplikované, že to musíme znovu prozkoumat v chronologickém sledu:1. Wąsik a Kamiński vedli Ústřední protikorupční úřad v předchozím období vlády PiS v letech 2005 a 2007. Protože Kaczyński měl problém se svým koaličním partnerem Andrzejem Lepperem, dostali za úkol hodit na něj falešný korupční skandál. To se jim nepodařilo, vše vedlo k rozpadu koalice a PiS byla odstavena od moci poté, co musela vyhlásit předčasné volby.2. Wąsik a Kamiński byli obviněni z překročení pravomocí a zneužití svého postavení, za což byli v roce 2015 odsouzeni k trestu odnětí svobody. Andrzej Duda jim udělil prezidentskou milost (více zde ).3. Prezidentská milost byla zpochybněna, protože byli odsouzeni pouze soudem první instance a odvolali se, a protože člověk je nevinný, dokud mu není prokázána vina, nemohli být omilostněni, protože nelze omilostnit nevinného člověka. Andrzej Duda argumentoval tím, že "chce zbavit justici břemene zabývat se tímto případem", ale faktem je, že Kaczyński chtěl, aby tito lidé převzali kontrolu nad polskými speciálními službami.4. Justice se rozhodla, že se přece jen zatíží, a poté, co Nejvyšší soud rozhodl, že prezidentská milost je neplatná, pokračovala v soudním řízení. Nedávno byli Wąsik a Kamiński uznáni vinnými a odsouzeni každý ke dvěma letům vězen í. A tady se věci komplikují, takže si připoutejte bezpečnostní pásy, protože to bude divoká jízda:5. Kamiński a Wąsik byli zvoleni za poslance nového parlamentu, a protože jsou nyní odsouzenými zločinci, předseda parlamentu Szymon Hołownia jejich mandáty zrušil (šlo jen o formalitu a měli být nahrazeni kandidáty PiS z obvodu, který získal další největší počet hlasů). Hołownia uznal, že mají právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat, ale požádal je, aby projevili trochu slušnosti a neúčastnili se parlamentních jednání, protože věc je celkem jasná.6. Druhý den přichází Kamiński do parlamentu, aplaudují mu jeho straničtí kolegové a ukazuje znak vítězství a poté udělá vulgární gesto směrem k vládní koalici:7. Kamiński a Wąsik podávají odvolání a vyhnou se přitom řádným procedurám (měli by ho podat předsedovi parlamentu, ale místo toho doručí papíry komoře Nejvyššího soudu, kterou vytvořila strana PiS a kterou Nejvyšší soud, Evropský soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva označily za nezákonnou - tedy v podstatě nezákonnému soudu.Den poté předseda Hołownia doručí kompletní papíry soudu, ale protože předsedou Vrchního soudu je další soudce nezákonně jmenovaný stranou PiS, pošle osobního posla, aby zajistil, že papíry budou uloženy na správném oddělení obsazeném zákonně jmenovanými soudci, ale část papírů unesou nezákonní soudci jmenovaní stranou PiS, kteří "rozhodnou", že zbavení Wāsika mandátu předsedou Hołowniou bylo nezákonné, a vrátí papíry Hołowniovi, který je pošle zpět správné komoře soudu.Existence předchozího "rozhodnutí" však znamená, že tato komora nyní musí nejprve rozhodnout, zda tuto jinou komoru lze považovat za zákonný soud, či nikoliv, neboť komora nemůže rozhodovat znovu ve stejné věci.8. Celý tento právní zápas u Nejvyššího soudu zabere nějaký čas , což staví předsedu Hołowniu do svízelné situace , neboť se musí rozhodnout, zda Wąsikovi a Kamenskému umožní další účast na práci parlamentu, či nikoliv, což by mohlo vést k tomu, že některá jeho rozhodnutí budou v budoucnu napadena, zatímco strana PiS si již připravuje půdu pro to, aby z Wásika a Kamińského udělala mučedníky a označila je za "politické vězně, které chce Donald Tusk zavřít, protože bojovali proti korupci".Jak jsem psal minule, bude to chtít hodně času a práce, aby se polská demokracie vrátila do starých kolejí...