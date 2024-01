Chcete skutečně, aby to v ČR se zbraněmi dopadlo tak jako v Americe?

9. 1. 2024

Trump o nejnovější střelbě v americké škole: "Musíte se s tím vyrovnat"





Možná jste ten titulek přehlédli, protože se stal tak děsivě běžným: děti zastřelené ve škole. Stalo se to v malém městečku Perry ve státě Iowa. Minulý čtvrtek zahájil ve školní jídelně střelbu student střední školy, který zabil jednoho člověka a sedm jich zranil, než zemřel sebevraždou. Jsme sotva týden po začátku nového roku a podle databáze K-12 School Shooting Database byly zaznamenány již čtyři, čtyři případy střelby ve školách, píše Robert Reich, bývalý americký ministr práce.



Střelba v Iowě přichází v těžké době pro republikánské prezidentské kandidáty. Vzhledem k blízkosti střelby (volební shromáždění v Iowě se koná příští pondělí) byli nuceni zabývat se násilím páchaným střelnými zbraněmi ve školách. Jak už se také stalo u politiků zvykem, bývalý prezident Donald Trump nabídl "myšlenky a modlitby". Trump však zašel ještě dál, když řekl: "Je to prostě hrozné, tak překvapivé, že to tady vidíme. Ale musíme se s tím vyrovnat, musíme jít kupředu."



Mnoho Američanů na to reaguje: Ne, pane Trumpe, nemusíme ses tím vyrovnat. Nikdy.

Zatímco nám Republikánská strana říká, že se máme bát imigrantů přicházejících přes jižní hranici, máme se "vyrovnat" s rostoucím počtem dětí zavražděných ve školách.



Máme se také "vyrovnat" s nikdy nekončícími obavami, které se honí hlavou každému rodiči, když veze své děti do školy: Bude škola mého dítěte terčem útoku? Stane se moje dítě obětí?



Vzpomeňte si na první otázku, kterou si položíte, když se dozvíte o střelbě ve škole: Kde se to stalo?



Americké školy loni dohromady vydaly 12 miliard dolarů za ochranku, což je druhý největší výdaj po platech učitelů a nezahrnuje další miliony za detektory kovů, kamery a zámky na dveřích. Přesto vraždy pokračují. Počet incidentů dramaticky roste. V roce 2017 došlo k 59 střelbám ve školách. V následujícím roce se tento počet více než zdvojnásobil. A za šest let se počet střelby ve školách vyšplhal téměř šestkrát na 346 případů za poslední rok.



Nemusíme se také "vyrovnávat" s nesmyslnými zákony o zbraních, které mladým lidem a dalším osobám usnadňují získání střelné zbraně hromadného ničení. V Texasu si může 18letý mladík koupit útočnou pušku, ale nemůže si koupit pistoli.



Mnoho slabých zákonů o zbraních v zemi lze vysledovat díky činnosti Národní asociace držitelů zbraní. NRA je lobbistická skupina, která po léta odváděla mistrovskou práci v marketingu falešných příběhů a obsazování státních zákonodárných sborů zástupci podporujícími zbraně, kteří tyto zákony přijímali. Organizace je nyní v úpadku a její dlouholetý generální ředitel Wayne LaPierre odstoupil právě v době, kdy probíhá soud s touto organizací kvůli obvinění z podvodu. Newyorský generální prokurátor chce tuto neziskovou organizaci rozpustit poté, co si její vedení údajně přišlo na desítky milionů darovaných dolarů.



Možná se ptáte, co se dá dělat? Studenti z Iowy, které tato střelba rozzlobila, uspořádali v pondělí protestní pochod ke státnímu Kapitolu, který se konal v první den nového zasedání zákonodárného sboru. Co můžete udělat vy? Seznam je dlouhý. Zavolejte svým voleným zástupcům, všem: místním, státním i federálním, a požadujte přísnější zákony o zbraních. A nezapomeňte na sílu volebních uren. A co je možná nejdůležitější, nepřestávejte se starat.



Nezbývá než doufat, že pokud jde o narůstající problém střelby ve školách, Amerika jako celek to "nepřekousne". Doufáme, že se znovu zasadíme o jeho omezení, ne-li přímo ukončení.

