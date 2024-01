Británie se obává, že Izrael v Gaze porušil mezinárodní právo

9. 1. 2024

čas čtení 19 minut

- Britský ministr zahraničí David Cameron říká, že viděl věci týkající se války, které ho "hluboce znepokojují".



Britský ministr zahraničí David Cameron přiznal, že je "znepokojen" tím, že Izrael mohl v Gaze podniknout kroky, které by mohly být v rozporu s mezinárodním právem.



Na otázky předsedkyně parlamentního výboru pro zahraniční věci Alicie Kearnsové Cameron odmítl sdělit, zda viděl nějaké právní doporučení ministerstva zahraničí, podle něhož Izrael v Gaze porušil mezinárodní humanitární právo. Řekl:



"Důvodem, proč na tuto otázku neodpovídám, je, že si nemohu vzpomenout na každý kousek papíru, který mi byl předložen. Dívám se na všechno. Samozřejmě se stala spousta věcí, u kterých si říkáte, že to bylo určitě něco, co se nemělo stát."



Připustil, že viděl věci týkající se konfliktu, které byly "hluboce znepokojující", ale řekl, že není jeho úkolem dělat "právní úsudek". Cameron uvedl: "Znepokojuje mě, že Izrael podnikl kroky, které by mohly být v rozporu s mezinárodním právem, protože tento konkrétní objekt byl bombardován, nebo cokoli jiného? Ano, samozřejmě.

- Mezinárodní trestní soud uvedl, že vyšetřuje možné zločiny proti novinářům v Gaze



Britský ministr zahraničí David Cameron přiznal, že je "znepokojen" tím, že Izrael mohl v Gaze podniknout kroky, které by mohly být v rozporu s mezinárodním právem.Na otázky předsedkyně parlamentního výboru pro zahraniční věci Alicie Kearnsové Cameron odmítl sdělit, zda viděl nějaké právní doporučení ministerstva zahraničí, podle něhož Izrael v Gaze porušil mezinárodní humanitární právo. Řekl:"Důvodem, proč na tuto otázku neodpovídám, je, že si nemohu vzpomenout na každý kousek papíru, který mi byl předložen. Dívám se na všechno. Samozřejmě se stala spousta věcí, u kterých si říkáte, že to bylo určitě něco, co se nemělo stát."



Mezinárodní trestní soud (ICC) potvrdil, že vyšetřuje možné zločiny proti novinářům od vypuknutí války mezi Izraelem a Hamásem, uvedli Reportéři bez hranic (RSF).



Tato skupina na ochranu médií podala u ICC dvě stížnosti, v nichž konstatuje, že došlo k válečným zločinům v souvislosti se smrtí novinářů, kteří se snažili o konfliktu informovat. RSF ve svém prohlášení uvedla:



"Úřad prokurátora Karima Khana organizaci ujistil, že zločiny proti novinářům jsou zahrnuty do vyšetřování v Palestině."



RSF citovala prohlášení kanceláře prokurátora ICC:



" Zločiny proti novinářům jsou v rámci probíhajícího vyšetřování situace v Palestině zkoumány úřadem prokurátora, kromě jiných možných zločinů, a cíle a akce RSF musí být podporovány a mají zásadní význam v Gaze i jinde."



Podle Výboru na ochranu novinářů bylo od začátku války před třemi měsíci zabito nejméně 79 novinářů a pracovníků médií, z nichž naprostá většina byla palestinská.





V neděli Al-Džazíra obvinila Izrael z cíleného zabití dvou svých novinářů, Hamzy Dahdouha a Mustafy Thuria, kteří byli na misi v Gaze. Třetí nezávislý pracovník, Hazem Radžáb, byl zraněn. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze potvrdilo úmrtí a obvinilo z něj izraelský úder. Mluvčí izraelské vlády usmrcení přiznal a vysvětlil, že to bylo proto, že kameraman dvou novinářů natáčel prostřednictvím dronu.

IDF claimed Hamza Dahdouh was riding in a car w/ someone operating a terrorism drone.



But when asked for evidence, its spokesman punted:



“We understand they were using a drone. And using a drone in a war zone, it’s a problem. It looks like terrorists.” https://t.co/73gGyF899v — Monica Marks (@MonicaLMarks) January 9, 2024

The number of journalists killed during Israel’s war on Hamas is appalling and unprecedented.



79 in just three months, according to @pressfreedom



Journalists in Gaza are our eyes and ears for the truth, and must be protected, like civilians, under the laws of war. pic.twitter.com/eSSsv2nK1B — Christiane Amanpour (@amanpour) January 8, 2024



- Blinkenova tisková konference v Izraeli: Blinken vyzývá Izrael, aby se vyhnul "dalším civilním škodám" v Gaze



Americký ministr zahraničí Antony Blinken se v Tel Avivu setkal s nejvyššími izraelskými představiteli na regionální cestě, jejímž cílem je dosáhnout konsensu o budoucnosti území a zastavit eskalaci války na celém Blízkém východě.



Američtí představitelé uvedli, že Blinken v úterý sdělil izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že jeho síly se musí vyvarovat dalších škod na civilistech v Gaze.



Matthew Miller, mluvčí ministerstva zahraničí, uvedl, že Blinken potvrdil americkou podporu izraelské snaze zastavit jakékoli opakování útoku Hamásu ze 7. října, ale "zdůraznil, že je důležité vyhnout se dalším civilním škodám a chránit civilní infrastrukturu v Gaze".



V době setkání obou mužů však nic nenasvědčovalo tomu, že by násilí v Gaze polevilo, neboť na jihu a v centru území pokračovaly intenzivní boje, ostřelování a letecké bombardování.



Na sporné hranici mezi Izraelem a Libanonem dochází již několik týdnů k intenzivním střetům mezi Izraelem a militantní islamistickou organizací Hizballáh.



Hizballáh v úterý zaútočil na klíčovou izraelskou základnu a prohlásil, že útok je součástí jeho reakce na nedávné izraelské atentáty na vysokých místech v Libanonu. Krátce poté Izrael zabil další čtyři členy Hizballáhu, včetně jednoho na pohřbu vysokého velitele elitních jednotek Radwan, který byl zabit den předtím.



- Blinken řekl, že OSN provede "hodnotící misi" před návratem Palestinců do severní části Gazy



Blinken uvedl, že dnes také jednal s izraelskými představiteli o postupné změně izraelské vojenské kampaně.



USA podle něj budou i nadále "nabízet naše nejlepší rady", jak může Izrael dosáhnout svého cíle a zajistit, aby se útoky Hamásu ze 7. října již nikdy nemohly opakovat.



Americký ministr zahraničí uvedl, že OSN provede "hodnotící misi", která má určit, "co je třeba udělat, aby se vysídlení Palestinci mohli bezpečně vrátit do svých domovů na severu Gazy".



To se podle něj nestane přes noc a dodává, že existují "vážné bezpečnostní, infrastrukturní a humanitární problémy".



Tato hodnotící mise však zahájí proces, který tyto překážky vyhodnotí a zjistí, jak je lze překonat, říká a dodává:



"Bylo mi naprosto jasné, že palestinským civilistům musí být umožněn návrat domů, jakmile to podmínky dovolí. Nesmí být nuceni Gazu opustit."



- Blinken říká, že počet obětí na životech civilistů v Gaze je "příliš vysoký"



Americký ministr zahraničí Antony Blinken tvrdí, že každodenní oběti na životech civilistů v Gaze, zejména dětí, jsou "příliš vysoké".



Poukazuje na údaje OSN, podle nichž se 90 % obyvatel území potýká s akutním nedostatkem potravin, což má pro děti celoživotní následky.



Blinken říká, že během dnešního jednání s izraelskými představiteli zdůraznil, že do Gazy je třeba dostat více potravin, vody, léků a dalšího nezbytného zboží.



Izrael podle něj také musí "udělat vše, co je v jeho silách, aby odstranil veškeré překážky", které brání tomu, aby se pomoc do Gazy dostala.



- Blinken říká, že obvinění Izraele z genocidy je "odváděním pozornosti



Antony Blinken říká, že žaloba Jihoafrické republiky u Mezinárodního soudního dvora proti Izraeli pouze "odvádí pozornost světa", a dodává, že obvinění Izraele z genocidy je "nebezpečné". Říká:



Je to obzvláště zarážející, protože ti, kdo na Izrael útočí - Hamás, Hizballáh, Hútíové -, nadále otevřeně vyzývají k vyhlazení Izraele a masovému vyvražďování Židů.



Říká, že se v posledních dnech setkal s vedoucími představiteli Turecka, Řecka, Jordánska, Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie, kteří "sdílejí obavy z šíření konfliktu.



Všichni tito představitelé jsou podle něj "odhodláni" využít svého vlivu, aby zabránili eskalaci konfliktu.





- Antony Blinken zdůraznil, že "nesmírné lidské ztráty" jsou jedním z důvodů, proč USA nadále stojí na straně Izraele, aby se útoky Hamásu ze 7. října již nikdy nemohly opakovat.



USA se podle něj "intenzivně soustředí" na to, aby se zbývající rukojmí v Gaze vrátili domů, aby se vyřešila humanitární krize, aby se posílila ochrana civilistů v Gaze a aby se konflikt nerozšířil po celém regionu.



- Odborníci OSN na mezinárodní právo kritizovali zabití zástupce vůdce Hamásu Sáliha al-Arúrího a dalších bojovníků při úderech bezpilotních letounů v Libanonu s tím, že se jednalo o zločiny mimosoudního usmrcení a vraždy.



"Zabíjení na cizím území je svévolné, pokud není povoleno podle mezinárodního práva," uvedli v prohlášení zvláštní zpravodajové OSN Ben Saul a Morris Tidball-Binz.



Izrael neuplatňoval sebeobranu, protože nepředložil žádné důkazy o tom, že oběti páchaly ozbrojený útok na Izrael z libanonského území.



Experti OSN rovněž uvedli, že "neexistuje žádný právní základ pro geograficky neomezené útoky proti členům ozbrojené skupiny, ať se nacházejí kdekoli".



Izrael nepotvrdil ani nevyvrátil, že zavraždil Arouriho, který byl zabit při útoku bezpilotního letounu na kancelář Hamásu v Múše

- Podle Downing Street musí Izrael "jednat opatrně" a vyhnout se riziku další eskalace války s Hamásem.



Tisková agentura PA uvedla, že na otázku, zda britský premiér Rishi Sunak sdílí obavy svého ministra zahraničí Davida Camerona, zda Izrael jedná v rámci mezinárodního práva, odpověděl mluvčí No 10:



Je to otázka, kterou nadále sledujeme, a samozřejmě jsme izraelské vládě na několika úrovních jasně sdělili náš názor na tuto záležitost.



Mluvčí Downing Street dodal:



Nadále chceme, aby Izrael jednal opatrně a vyvaroval se všeho, co by mohlo ohrozit civilisty nebo co by mohlo vést k další eskalaci. V zásadě však uznáváme, že je to především Izrael, kdo reaguje na teroristický útok.



- Palestinská samospráva obvinila izraelské síly z přejetí těla bojovníka na Západním břehu Jordánu



Palestinská samospráva (PA) obvinila Izrael z "brutálního zločinu" poté, co se na sociálních sítích objevily záběry, které ukazují vojenské vozidlo, jak na okupovaném Západním břehu přejelo mrtvého bojovníka.



Jak jsme již dříve informovali, na videozáznamech je zřejmě vidět, jak vojáci střílejí na zraněného Palestince ležícího na zemi a jak izraelské obrněné vozidlo přejíždí přes tělo jednoho z mrtvých mužů, poté se zastaví a pokračuje přes tělo, které vleče několik metrů.



Ministerstvo zahraničních věcí Palestinské autonomie uvedlo, že záběry pocházejí z vojenské operace ve městě Tulkarem. V prohlášení se uvádí: "Tento složitý a brutální zločin není prvním a nebude posledním v řadě zločinů příslušníků okupačních a teroristických osadnických milicí."



Na sporné hranici mezi Izraelem a Libanonem dochází již několik týdnů k intenzivnějším střetům mezi Izraelem a militantní islamistickou organizací Hizballáh.



- Hizballáh v úterý zaútočil na klíčovou izraelskou základnu a prohlásil, že útok je součástí jeho reakce na nedávné izraelské atentáty na vysoké představitele v Libanonu. Krátce poté Izrael zabil další čtyři členy Hizballáhu, včetně jednoho na pohřbu vysokého velitele elitních jednotek Radwan, který byl zabit den předtím.



- Šéf Hamásu vyzývá muslimské státy, aby poskytly zbraně



Šéf Hamásu Ismail Haníja vyzval muslimské státy, aby palestinským bojovníkům poskytly zbraně, a dodal, že válka skupiny s Izraelem není "bojem pouze palestinského lidu".



Haníja na konferenci v Dauhá řekl, že Izrael po téměř 100 dnech války v Gaze "nedosáhl žádného ze svých cílů" a podařilo se mu pouze odhalit celému světu svou "krvavou, vražednou tvář poté, co spáchal všechny tyto masakry".



Tvrdil, že útoky Hamásu na Izrael 7. října "přišly po pokusu marginalizovat palestinskou věc". V komentáři, který zveřejnil Hamás, Haníja uvedl:



"Vidíme, že země světa sypou zbraně do okupačního území (Izraele) ... Nastal čas (pro muslimské státy), aby podpořily odpor zbraněmi, protože to ... není boj pouze palestinského lidu."





V loňském roce Kanada oznámila podobnou snahu pomoci Ukrajincům, kteří prchají před ruskou invazí do své země. Program však neměl žádný limit pro počet žádostí o víza a vláda zrušila všechny poplatky za podání žádosti.



"Kanada již dříve ukázala, že když chce pomoci, tak může," řekl právník. "Proč to nedělají v této situaci, kdy jsou domovy lidí bombardovány, je nesmírně frustrující."



- Skupina rabínů a studentů rabínských škol uspořádala v Radě bezpečnosti OSN v New Yorku protestní akci, v níž vyzvala k příměří v Gaze.





WOW. 36 rabbis led by @rodfeishalom just held a prayerful sit-in at the @UN Security Council to remind President Biden that the whole world demands a permanent #CeasefireNOW.



Biden and the US must stop vetoing peace and end Israel’s bombing and starvation of Gaza. https://t.co/WcKWGPgjUB pic.twitter.com/PgOKDyv7cn — IfNotNow🔥✡️ (@IfNotNowOrg) January 9, 2024

Více než 30 rabínů získalo v rámci prohlídky přístup do budovy OSN, kde odříkávali modlitby a skandovali na podporu příměří, uvedl HuffPost.



Novinám to řekl zástupce organizace Židé za rasovou a ekonomickou spravedlnost:



Protože Bidenova administrativa důsledně a samostatně blokuje OSN, aby přijala jakákoli smysluplná opatření pro příměří, organizujeme 36 rabínů a rabínských studentů ze sedmi různých států, aby sami přišli do OSN a řekli: "Mluvíme za lidi, je to morální výzva." Všichni rabíni a studenti rabínských škol se k nám hlásí.



- Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková navštívila v rámci své blízkovýchodní cesty egyptskou stranu hraničního přechodu Rafáh mezi Gazou a Egyptem.



Baerbocková v úterý přistála v al-Aríši, hlavním městě egyptského guvernorátu Severní Sinaj u Středozemního moře, informovala tisková agentura DPA. Poté měla v plánu odcestovat do pohraničního města Rafáh, přičemž tato návštěva byla zpočátku z bezpečnostních důvodů utajována, uvedla agentura.



Německá ministryně předala egyptskému Červenému půlměsíci téměř 10 tun humanitární pomoci pro palestinské obyvatelstvo v Gaze, uvedla agentura.



V projevu na dnešní tiskové konferenci v Káhiře Baerbocková řekla, že mezinárodní společenství má povinnost zajistit bezpečnost v Gaze po válce a že zásadní roli musí v budoucnu sehrát reformovaná palestinská samospráva.



- Egypt podle zprávy odmítl návrh Izraele na větší izraelský dohled nad nárazníkovou zónou na hranici mezi Egyptem a Gazou.



Egyptské bezpečnostní zdroje agentuře Reuters sdělily, že Izrael oslovil Egypt ohledně zabezpečení Filadelfského koridoru, úzkého nárazníkového pásma podél hranice, jako součásti izraelských plánů na zabránění budoucím útokům.



Izraelští představitelé nejednali o kontrole koridoru, ale místo toho požádali o účast na monitorování oblasti, uvedly zdroje.



Tyto rozhovory proběhly během jednání o zprostředkování nového příměří a dohody o rukojmích, v nichž hrál Egypt hlavní roli, uvedly.



Uvedli, že egyptští vyjednavači tuto myšlenku odmítli, ale uvedli, že Egypt posílil fyzické bariéry na své straně hranice.



Egypt upřednostňuje dosažení nové dohody o příměří jako nezbytného základu pro jednání o poválečném Gaze, včetně zajištění koridoru, dodaly zdroje.



Izraelský představitel uvedl, že mezi otázkami, o nichž obě země jednaly, bylo i společné monitorování filadelfského koridoru s Egyptem. Na otázku, zda Egypt odmítl, izraelský představitel odpověděl: "Nejsem si toho vědom."



- Britský ministr zahraničí David Cameron uvedl, že viděl údaje, které ukazují, že schopnost Hamásu odpalovat rakety na Izrael se od izraelského bombardování "značně snížila".



V projevu před parlamentním výborem pro zahraniční věci Cameron řekl, že viděl údaje, podle nichž Hamás "ztratil více než 50 % svých schopností a kapacit, pokud jde o schopnost odpalovat rakety a vše ostatní".



Když předsedkyně výboru Alicia Kearnsová navrhla, že takovéto zásadní oslabení Hamásu by mohlo být příležitostí k přerušení bojů v severní Gaze, Cameron řekl, že to je "velmi dobrá připomínka", a dodal:



"Bylo by užitečnější, kdyby se pauza týkala celé Gazy... ale upřímně řečeno, pomohlo by cokoli." Více než 30 rabínů získalo v rámci prohlídky přístup do budovy OSN, kde odříkávali modlitby a skandovali na podporu příměří, uvedl HuffPost.Novinám to řekl zástupce organizace Židé za rasovou a ekonomickou spravedlnost:Protože Bidenova administrativa důsledně a samostatně blokuje OSN, aby přijala jakákoli smysluplná opatření pro příměří, organizujeme 36 rabínů a rabínských studentů ze sedmi různých států, aby sami přišli do OSN a řekli: "Mluvíme za lidi, je to morální výzva." Všichni rabíni a studenti rabínských škol se k nám hlásí.Baerbocková v úterý přistála v al-Aríši, hlavním městě egyptského guvernorátu Severní Sinaj u Středozemního moře, informovala tisková agentura DPA. Poté měla v plánu odcestovat do pohraničního města Rafáh, přičemž tato návštěva byla zpočátku z bezpečnostních důvodů utajována, uvedla agentura.Německá ministryně předala egyptskému Červenému půlměsíci téměř 10 tun humanitární pomoci pro palestinské obyvatelstvo v Gaze, uvedla agentura.V projevu na dnešní tiskové konferenci v Káhiře Baerbocková řekla, že mezinárodní společenství má povinnost zajistit bezpečnost v Gaze po válce a že zásadní roli musí v budoucnu sehrát reformovaná palestinská samospráva.Egyptské bezpečnostní zdroje agentuře Reuters sdělily, že Izrael oslovil Egypt ohledně zabezpečení Filadelfského koridoru, úzkého nárazníkového pásma podél hranice, jako součásti izraelských plánů na zabránění budoucím útokům.Izraelští představitelé nejednali o kontrole koridoru, ale místo toho požádali o účast na monitorování oblasti, uvedly zdroje.Tyto rozhovory proběhly během jednání o zprostředkování nového příměří a dohody o rukojmích, v nichž hrál Egypt hlavní roli, uvedly.Uvedli, že egyptští vyjednavači tuto myšlenku odmítli, ale uvedli, že Egypt posílil fyzické bariéry na své straně hranice.Egypt upřednostňuje dosažení nové dohody o příměří jako nezbytného základu pro jednání o poválečném Gaze, včetně zajištění koridoru, dodaly zdroje.Izraelský představitel uvedl, že mezi otázkami, o nichž obě země jednaly, bylo i společné monitorování filadelfského koridoru s Egyptem. Na otázku, zda Egypt odmítl, izraelský představitel odpověděl: "Nejsem si toho vědom."V projevu před parlamentním výborem pro zahraniční věci Cameron řekl, že viděl údaje, podle nichž Hamás "ztratil více než 50 % svých schopností a kapacit, pokud jde o schopnost odpalovat rakety a vše ostatní".Když předsedkyně výboru Alicia Kearnsová navrhla, že takovéto zásadní oslabení Hamásu by mohlo být příležitostí k přerušení bojů v severní Gaze, Cameron řekl, že to je "velmi dobrá připomínka", a dodal:"Bylo by užitečnější, kdyby se pauza týkala celé Gazy... ale upřímně řečeno, pomohlo by cokoli."







Zdroj v angličtině Z DE

0

361

V prohlášení IDF se uvádí, že Palestinec byl zastřelen poté, co se pokusil pobodat vojáka poblíž města Ramalláh. Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že 31letý muž byl zabit v nedaleké vesnici Ein Sinya.Izraelské síly zabily na Západním břehu Jordánu od začátku války před třemi měsíci více než 330 Palestinců, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.V prosinci kanadští představitelé pod rostoucím tlakem advokátních skupin uvedli, že lidem prchajícím z Gazy nabídnou 1 000 víz.Během trvalého leteckého bombardování pásma Gazy ze strany Izraele byly vysídleny statisíce lidí. Kanadský program umožňuje úspěšným žadatelům uchýlit se do Kanady na tři roky, pokud je jejich rodiny budou po tuto dobu finančně podporovat.Jeden z imigračních právníků však uvedl, že málo zveřejněných podrobností o procesu podávání žádostí, který se otevírá 9. ledna, znamená, že obyvatelé Kanady se obávají, že nebudou moci pomoci rodinným příslušníkům."Když vláda říká 1 000 míst - co to znamená? Máme klienta, který má v Gaze více než 20 rodinných příslušníků. Představují jednu žádost? Nebo dvacet? To nevíme," řekl právník. "Máme jednu klientku, která doufá, že se jí podaří zachránit rodinu, ale skutečnost je taková, že v této situaci soutěží se všemi ostatními."Matthew Krupovich, mluvčí kanadského ministerstva pro přistěhovalectví, v úterý uvedl, že limit 1000 víz "zohledňuje nestabilitu na místě a obtíže, které Kanada a podobně smýšlející země mají s přesunem lidí z Gazy do Egypta". .Národní rada kanadských muslimů vyzvala vládu ke zrušení limitu s tím, že potřeba je mnohem větší než přidělených 1 000 víz.