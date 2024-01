Válka Izraele proti Gaze: Britský chirurg svědčí britské policii o izraelských válečných zločinech

8. 1. 2024

- Izraelská armáda v neděli večer zastřelila tříletou holčičku: Last night, Israeli occupation forces shot and killed 3-year-old Ruqaya Abu Dahok at a military checkpoint near occupied #Jerusalem in the occupied West Bank.



Whether in Gaza or the West Bank, Israel continues to kill children with impunity. pic.twitter.com/FtcJxrAkTC — MIFTAH #CeasefireNOW #GazaGenocide (@miftahpal) January 8, 2024 - Izrael zabil dalšího novináře i s členy jeho rodiny:

#BREAKING| Israel has killed journalist Abdullah Breis and several members of his family in a strike on their house in Khan Yunis refugee camp in Gaza. pic.twitter.com/EugzsUA6gu — Quds News Network (@QudsNen) January 8, 2024

Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo při izraelských úderech na Gazu za posledních 24 hodin zabito 73 Palestinců a 99 jich bylo zraněno.



- Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvádí, že do včerejška bylo zabito nejméně 22 835 Palestinců a dalších 58 416 bylo zraněno. Tento údaj nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty, ale odhaduje se, že 70 % z nich jsou ženy a děti. Dalších 7 000 osob se údajně pohřešuje a většina z nich je pravděpodobně mrtvá.



- Britsko-palestinský lékař, který pracoval v nemocnicích v Gaze v době, kdy izraelské síly město bombardovaly, řekl agentuře APF, že doufá, že svědectví, která poskytl britské policii, povedou k trestnímu stíhání za válečné zločiny.



Ghassan Abu Sitta, plastický chirurg specializující se na zranění z válečných konfliktů, strávil 43 dní jako dobrovolník v Gaze, většinou v nemocnicích al-Ahli a Šifa na severu země.



Čtyřiapadesátiletý muž již vypovídal před londýnskou Metropolitní policií, o zraněních, která viděl, a o druzích použitých zbraní v rámci důkazů shromažďovaných pro mezinárodní trestní soud, který vyšetřuje údajné válečné zločiny spáchané oběma stranami.



Tento týden má odcestovat do Haagu, kde se setká s vyšetřovateli Mezinárodního trestního soudu.



Abu Sitta uvedl, že intenzita války byla největší z mnoha konfliktů, v nichž pracoval, včetně dalších v Gaze, Iráku, Sýrii, Jemenu a jižním Libanonu.



"Je to rozdíl mezi povodní a tsunami - celý rozsah je úplně jiný," řekl agentuře AFP během nedělního rozhovoru v Londýně.



Abú Sitta svědčí, že ošetřoval popáleniny způsobené bílým fosforem. Jeho použití jako chemické zbraně je podle mezinárodního práva zakázáno, ale je povoleno pro osvětlení bojišť a jako kouřová clona.



"Způsobuje velmi výrazné zranění," řekl.



"Fosfor pokračuje v hoření až do nejhlubší části těla, až se dostanete ke kosti."



Metropolitní policie konstatuje, že je povinna shromažďovat důkazy pro šetření Mezinárodního trestního soudu o údajných válečných zločinech spáchaných oběma stranami.

- Blinken se setká se saúdským korunním princem. Varuje Izrael, že Palestinci nesmí být nuceni opustit Gazu

Od 26. prosince to bylo již počtvrté, co WHO musela odvolat plánovanou misi, jejímž cílem bylo dopravit do nemocnice Al-Awda a centrálního skladu léků v severní Gaze naléhavě potřebné zdravotnické potřeby.



"Je to již 12 dní, co se nám naposledy podařilo dostat do severní Gazy," napsala kancelář WHO na okupovaných palestinských územích na Twitteru.



"Těžké bombardování, omezení pohybu a přerušené komunikace téměř znemožňují pravidelné a bezpečné dodávky zdravotnického materiálu po celé Gaze, zejména na severu."



Dodávka plánovaná na neděli byla podle WHO určena k zajištění provozu pěti nemocnic v severní části enklávy.



Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že je "šokován rozsahem zdravotnických potřeb a devastace v severní Gaze".



"Další zpoždění povedou k další smrti a utrpení příliš mnoha lidí," napsal na Twitteru.



- Al-Džazíra obvinila Izrael z "cíleného zabití" dvou palestinských novinářů



Al-Džazíra obvinila Izrael z "cíleného zabíjení" poté, co byli dva její palestinští novináři v pásmu Gazy zabiti při izraelském útoku na jejich auto.



Hamza Wael Dahdouh a Mustafa Thuria, který pracoval také jako videostringer pro agenturu AFP a další zpravodajské organizace, byli zabiti, když "byli na cestě k plnění svých povinností" pro kanál v pásmu Gazy, uvedla televize.



Třetí nezávislý novinář, který cestoval s nimi, Hazem Radžáb, byl vážně zraněn.



Al-Džazíra ve svém prohlášení uvedla, že "důrazně odsuzuje zásah izraelských okupačních sil proti autu palestinských novinářů", a obvinila Izrael z "cílení" na novináře a "porušování zásad svobody tisku".



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze rovněž potvrdilo úmrtí a obvinilo z něj izraelský úder.



- Izrael odsoudil žalobu Jihoafrické republiky u mezinárodního soudního dvora, která obvinila Izrael z genocidy a válečných zločinů v Gaze, jako podporu Hamásu.



Izrael označil obvinění, že úmyslně zabíjí tisíce palestinských civilistů - které by měl MTS začít projednávat ve čtvrtek - za "krvavou pomluvu". Židovské organizace v Jihoafrické republice obvinily vládnoucí Africký národní kongres, že se staví na stranu terorismu a antisemitismu.





- Izraelské obranné síly (IDF) v poslední hodině na Telegramu a Twitteru zveřejnily, že v noci "zasáhly četné cíle Hizballáhu v Libanonu".



V příspěvku se uvádí, že "stíhačky IAF zasáhly vojenský komplex Hizballáhu v oblasti Marwahin". Rovněž se v něm uvádí, že v Ajta aš-Šábu bylo zasaženo raketometné zařízení a infrastruktura.



Již dříve IDF potvrdily, že raketová palba Hizballáhu poškodila strategickou leteckou základnu v severním Izraeli, a to v sobotu.



IDF odmítly komentovat rozsah škod na letecké základně Mt Meron, která je vzdálena necelých 10 km od hranic s Libanonem.



- Izraelská armáda tvrdí, že dokončila svou misi na zničení infrastruktury Hamásu na severu Gazy a omezila tam své vojenské operace, zatímco ofenziva se přesouvá na jih.



- Některé pekárny v Gaze obnovily provoz po více než 50 dnech uzavření kvůli nedostatku pohonných hmot a elektřiny v důsledku izraelských smrtících útoků v pásmu. Světový potravinový program v neděli oznámil obnovení provozu pekáren v Gaze a dodal, že poskytuje pšeničnou mouku, sůl, cukr a droždí, aby pekárny mohly opět začít péct chléb.



- Na obrazovkách bejrútského letiště se v neděli objevily hackerské zprávy, uvedla podle agentury Agence France-Presse libanonská státní tisková agentura. Podle libanonských médií vzkazy vyzývaly Hizballáh, aby "nezatahoval zemi do války". V dalším vzkazu se píše: "Chystáte se vyhodit do povětří naše letiště tím, že přivezete zbraně. Nechť je letiště osvobozeno ze sevření státního útvaru [Hizballáhu]."



- Na okupovaném Západním břehu Jordánu zemřelo devět lidí v důsledku útoku izraelského bezpilotního letounu v Dženínu. Při leteckém útoku izraelské armády v uprchlickém táboře Dženin bylo zasaženo sedm Palestinců a při operaci byl zabit izraelský policista, uvedla izraelská armáda. Při dalším incidentu severně od Ramalláhu byl rovněž zastřelen izraelský civilista, uvedla armáda.



Raketová palba Hizballáhu v sobotu večer poškodila strategickou leteckou základnu v severním Izraeli, potvrdila armáda země. Izraelské obranné síly odmítly komentovat rozsah škod na letecké základně Mt Meron, která se nachází necelých 10 km od hranic s Libanonem.



- Dva novináři byli zabiti při izraelském leteckém útoku v jižní části Gazy . Hamza Wael Al-Dahdou z Al-Džazíry a Mustafa Thuria, nezávislý kameraman agentury AFP, zemřeli při cestě v autě, potvrdilo ministerstvo zdravotnictví a zdravotníci.



- Zástupce ředitele UNRWA pro Gazu Scott Anderson poskytl aktuální informace o zhoršující se humanitární situaci v Gaze v důsledku izraelských smrtících útoků, při nichž zahynulo téměř 23 000 Palestinců a téměř 2 miliony přeživších byly vnitřně vysídleny. V rozhovoru pro CNN Anderson uvedl: "Hlad v Gaze je poměrně silný. Od Rafáhu na sever je to tím horší, čím dále na sever jdete."

- Posádky organizací Medical Aid for Palestinians (MAP) a International Rescue Committee byly nuceny stáhnout se z nemocnice al-Aksá v Gaze kvůli izraelskému bombardování. V nedělním prohlášení MAP se uvádí: "V důsledku rostoucí izraelské vojenské aktivity v okolí nemocnice al-Aksá, jediné fungující nemocnice ve střední oblasti Gazy, se musela lékařská pomoc Palestincům (MAP) a pohotovostní lékařský tým (EMT) Mezinárodního záchranného výboru (IRC) stáhnout a ukončit činnost."





- Izrael jmenoval svého bývalého předsedu Nejvyššího soudu Aharona Baraka jako svého člena do panelu Mezinárodního soudního dvora (ICJ), který má tento týden projednat obvinění z genocidy vznesené proti němu, uvedl izraelský představitel. Podle pravidel MTS si stát, který již nemá v senátu soudce své státní příslušnosti, může vybrat soudce ad hoc, který se bude jeho případem zabývat, uvedla agentura Reuters.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Americký ministr zahraničí Antony Blinken pokračuje ve své čtvrté cestě po Blízkém východě od útoků Hamásu ze 7. října.V pondělí má navštívit Spojené arabské emiráty a Saúdskou Arábii, kde bude hovořit s korunním princem Mohammedem bin Salmánem. Poté zamíří do Izraele, kde bude v úterý jednat.Před odjezdem z katarského Dauhá uspořádal Antony Blinken tiskovou konferenci, na níž pronesl několik výroků k válce mezi Izraelem a Gazou, mj. i tuto:Palestinští civilisté musí mít možnost vrátit se domů, jakmile to podmínky dovolí... Nemohou, nesmí být tlačeni k opuštění Gazy.Někteří izraelští ministři se v poslední době vyslovili pro "povzbuzení" Palestinců k odchodu a znovuzřízení židovských osad na tomto území, ačkoli to není oficiální izraelská politika, uvedla agentura France-Presse.Blinken také varoval, že bez společného mírového úsilí by se válka mezi Izraelem a Gazou mohla rozšířit do celého regionu:Pro region je to okamžik hlubokého napětí. Jedná se o konflikt, který by mohl snadno metastázovat a způsobit ještě větší nejistotu a utrpení.Americký ministr zahraničí uvedl, že izraelským představitelům sdělí, že je nezbytné, aby učinili více pro zabránění civilním obětem v Gaze.Válka nesmí být zastavena, dokud nedosáhneme všech cílů: likvidace Hamásu, návratu všech našich rukojmích a zajištění toho, že Gaza již nebude představovat hrozbu pro Izrael... Říkám to jak našim nepřátelům, tak našim přátelům., poté co nedostala bezpečnostní záruky, informuje agentura Reuters.