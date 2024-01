Kdybych byl ústavním soudcem

10. 1. 2024 / Boris Cvek

Ústavní soud projednává stížnost poslanců na zpomalení valorizace důchodů. Ministr Jurečka podle iRozhlasu uvedl na obhajobu vlády, že stát si nemůže dovolit být dlužníkem. Je přitom zajímavé, že snad všechny vyspělé státy jsou dlužníky, a to většími než Česká republika.

Ale kdybych byl ústavním soudcem, souhlasil bych s panem ministrem. Ptal bych se ho na to, kdo má nést v této zemi náklady inflace, energetické krize a výdaje na válku. A kdo vlastně na tom všem vydělal. Má se vláda u soudu chlubit zrovna tím, že ušetřila na důchodcích? Devatenáct miliard. Zrovna na důchodcích. Kolik ušetřila na dotačním byznysu? Kolik vybrala na daních těch, kdo na krizi obscénně zbohatli?

Českým oligarchům vzrostl majetek za poslední rok o stovky miliard korun, ale zrovna na důchodcích se musí šetřit devatenáct miliard. Byl-li bych ústavním soudcem, ptal bych se na to, jak stabilizace rozpočtu souvisí s prosperitou celé země a fungováním demokracie, zda stabilizace rozpočtu není pro tuto vládu důležitější než to, k čemu má sloužit. A opět bych si kladl otázky, zda snížení valorizace důchodů byla opravdu ta správná cesta k ozdravění veřejných financí.

Osobně nemám nejmenší pochybnosti o tom, že řada důchodců na mechanismu valorizace získala nesmyslně mnoho. Když zvyšujete důchody třeba o 10 procent, pak ten, kdo měl už tak vysoký důchod, získá o mnoho více než ten, kdo měl nízký důchod. Je to jako byste do luxusního domu s dvěma mercedesy donesli pořádný balík jídla, zatímco do domu, kde se trpí hlady, jenom suchý rohlík. Ano, to bylo naprosto absurdní. Ale ještě absurdnější je trestat za tohle ty, kdo mají málo. Nota bene v situaci, kdy krize přinesla obscénní zisky firmám a bohatým lidem, na které stát nechce sáhnout. Tam ho rozpočtová odpovědnost netlačí. Vzít slabému je přece tak snadné. Jen aby ten slabý pak nevolil někoho, kdo zničí naši demokracii.

