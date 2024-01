Papež František o válečném vraždění civilistů

10. 1. 2024

čas čtení 1 minuta

Možná si musíme uvědomit jasněji, že civilní oběti nejsou "kolaterální škody". Jsou to muži a ženy. Mají svá jména a přijmení. Přicházejí o život. Jsou to děti, z nichžy se stávají sirotci a jsou připraveny o svou budoucnost. Jsou to jednotlivci, kteří trpí hladem, žísní a zimou, anebo jsou zohavováni v důsledku síly moderních výbušnin.



Kdybychom byli schopni se podívat každému z nich do očí, oslovit je jménem, a dovědět se něco z jejich osobní historie, uvědomili bychom si, co je to vlastně válka: nic jiného než obrovská tragédie, "nesmyslná jatka". která urážejí důstojnost každého člověka na této Zemi. https://x.com/ToryFibs/status/1744473491234054473?s=20



Today, Pope Francis in advance of The Hague meeting to try Israel for genocide this week makes it very clear…



You cannot call the death of civilians ‘collateral damage’.pic.twitter.com/LujDDo2Ccx