"Putinismus je víc než Putin. Je to plnohodnotná ideologie"

8. 1. 2024

čas čtení 3 minuty

Michail Suslov, profesor ruštiny na Univerzitě v Bratislavě, v nové knize Putinismus – ideologie postsovětského ruského režimu (Routledge, Kodaň 2024) tvrdí, že Putinova válka na Ukrajině představuje "konečné potvrzení", že jeho režim je ideologický. Kdyby tomu tak nebylo, jednání lídra Kremlu na Ukrajině by nedávalo smysl. Michail Suslov, profesor ruštiny na Univerzitě v Bratislavě, v nové knize Putinismus – ideologie postsovětského ruského režimu (Routledge, Kodaň 2024) tvrdí, že Putinova válka na Ukrajině představuje "konečné potvrzení", že jeho režim je ideologický. Kdyby tomu tak nebylo, jednání lídra Kremlu na Ukrajině by nedávalo smysl.

Podle Suslova je Putinova ideologie eklektická a nezformovala se jako intelektuální projekt, ale spíše v průběhu zabývání se praktickými problémy šéfa Kremlu. Opírá se o tři klíčové myšlenky: Identitářský konzervatismus, pravicový populismus a komunitarismus.

"Putin není intelektuál," říká analytik. "Nesedal si ke stolu... jako Lenin v roce 1917 a nenapsal knihy věnované ideologii." Ale kolem diktátora, který může v Rusku sesadit z úřadu kohokoliv, kdo s ním nesouhlasí, existuje celý tým lidí, kteří se snaží zachytit co si myslí, a pak mu to předkládají, sledujíce svůj vlastní prospěch.

Válka v Ukrajina to vše potvrzuje, protože zahrnuje všechny klíčové myšlenky putinismu. Za ním se skrývají představy, že Rusko je zapojeno do konfrontace se západním světem a že je mesiášskou zemí, která "osvobozuje celý svět od západní hegemonie."

Neexistuje žádný rozpor s myšlenkou, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ. Pro Putina je Ukrajina okupována Západem, a proto "není protivníkem, ale spíše bitevním polem, ne tématem, ale místem, kde se střetává Rusko se silami Západu".

Protože putinismus není plně artikulovaná ideologie, existují některé základní rozpory uvnitř něj. Na jedné straně je zde problém identifikovat, kdo je suverénní a kdo ne. Ale na druhé straně – a to je mnohem "zásadnější" – je tu střet mezi jeho partikularismem a jeho trvání na univerzalismu.

Putinismus by se rád stal univerzální ideologií pro všechny, podobně jako marxismus-leninismus. Do jisté míry se to podařilo. Ale adepti putinismu mají poněkud podivný pohled: Trvají na tom, že to, co je univerzální, je to, že neexistuje žádný univerzalismus, že každý národ půjde svou vlastní cestou.

To je pro některé přitažlivé, protože to je argument pro odmítnutí univerzalistických západních hodnot, ale vyvolává to otázku, jak mohou všichni, kdo tak činí, dlouhodobě spolupracovat. Ne všichni Rusové to přijímají a ti, kteří s tím nesouhlasí, jsou v zahraničí, protože každý má svou vlastní vizi.

Putinismus je víc než Putin - a jako takový nemůže být poražen na bojišti. Je to ideologický bojový pokřik a musí být poražen nejen na bitevním poli, ale ve válce idejí, protože Putinův partikularismus a jeho odpor vůči Západu oslovuje mnoho lidí v různých částech světa.

Někteří mylně se domnívají, že to, že putinismus postrádá představu o budoucnosti. To je ale chyba, protože to je pro tuto ideologii důležité. Ideologie naznačuje, že každý si zvolí svou vlastní budoucnost A že dát lidem takovou svobodu volby je to, oč tu běží.

Západ a Rusové, kteří podporují demokracii a lidská práva, mohou porazit putinismus, jen pokud věří ve své vlastní hodnoty a jsou připraveni pracovat na tom, aby je důsledně bránili. "Bohužel," zdůrazňuje Suslov, "na Západě ani zdaleka všichni nejsou připraveni zajít tak daleko, aby bránili své hodnoty."

Zdroj v ruštině: ZDE

