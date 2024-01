Dokáží se Spojené státy vyhnout neofašismu?

5. 1. 2024

Minulý týden jsem poukázal na to, že Amerika již dvakrát úspěšně upravila pravidla politické ekonomie tak, aby omezila politickou moc bohatých menšin na vrcholu, a může to udělat znovu, píše Robert Reich.



To se nám však podaří pouze tehdy, pokud Američané pochopí, co je v sázce a před jakou skutečnou volbou nyní stojíme: mezi tím, zda učiníme systém skutečně spravedlivým a demokratickým tím, že omezíme moc velkých korporací, Wall Streetu a ultrabohatých, nebo ztratíme demokracii ve prospěch neofašistické diktatury.

Dnes chci v této diskusi pokračovat a prozkoumat novou americkou oligarchii - proč představuje hrozbu pro demokracii, co se můžeme naučit z předchozích dvou amerických ér oligarchie, jak tato třetí oligarchie vedla k Trumpovi a co musí Biden (s podporou nás ostatních) udělat nyní.





1. Nová americká oligarchie





PŘED PŮL STOLETÍM, kdy měla Amerika početnou a rostoucí střední třídu, chtěli lidé "na levici" silnější sociální záchranné sítě a více veřejných investic do škol, silnic a výzkumu. Lidé na "pravici" se snažili více spoléhat na takzvaný volný trh.



Ale protože se moc a bohatství přesunuly na vrchol, skutečné rozdělení už není mezi levicí a pravicí, jak jsme je dříve definovali. Je mezi demokracií a fašistickou oligarchií.



V prezidentském volebním cyklu 2020 připlynulo federálním kandidátům, stranickým výborům a super PAC více než 14 miliard dolarů - dvojnásobek oproti 7 miliardám dolarů rozděleným v cyklu 2016. Celkové dary v roce 2024 budou mnohem vyšší.



Tyto peníze nepodporují americkou demokracii. Přispívají k trumpovskému neofašismu.



S tím, jak se na vrcholu koncentruje stále více bohatství, se peněžní zájmy obávají, že jim ho většina odebere prostřednictvím vyšších daní, přísnějších regulací (ve všech oblastech od obchodu po změnu klimatu), prosazování antimonopolních zákonů, proodborových iniciativ a cenových kontrol.



Proto utápějí stále větší část svého bohatství v protidemokratických kandidátech, jako je Donald Trump a jeho stoupenci.



Trump se v těchto dnech plně fašizuje a získává podporu prominentních miliardářů. Zatímco Trumpova základna přispívá jen malými částkami, velké peníze přicházejí od nejbohatších lidí v USA.



Několik miliardářů přispělo Trumpově super PAC Make America Great Again, Inc:



Phil Ruffin (čisté jmění 3,4 miliardy dolarů), 88letý kasinový a hotelový magnát, poskytl několik příspěvků v hodnotě 1 milionu dolarů.



Charles Kushner (čisté jmění rodiny 1,8 miliardy dolarů), realitní magnát a otec Jareda, který v prosinci 2020 dostal od Trumpa milost za pozdní propuštění, přispěl nejméně jedním milionem dolarů.



Robert "Woody" Johnson (čisté jmění 3,7 miliardy dolarů), bývalý Trumpův velvyslanec ve Spojeném království a spolumajitel fotbalového klubu New York Jets, daroval nejméně 1 milion dolarů.



Mezi další významné Trumpovy dárce patří spoluzakladatel společnosti Home Depot Bernie Marcus, Robert Bigelow, majitel společnosti Budget Suites of America a zakladatel společnosti Bigelow Aerospace, manažer hedgeového fondu z Jižní Karolíny Scott Bessent a kalifornský podnikatel Howard Groff.



Zatímco celkové částky za čtvrté čtvrtletí Trumpovy kampaně ještě nejsou k dispozici, během třetího čtvrtletí Trump získal neuvěřitelných 45,5 milionu dolarů a na konci září měl ve své volební pokladně přes 37,5 milionu dolarů.



Několik dalších významných republikánských dárců podporovalo Trumpovy soupeře v boji o nominaci Republikánské strany ale očekává se, že s tím, jak soupeři odpadnou, se přesunou k Trumpovi. Patří mezi ně přepravní magnát Richard Uihlein a jeho manželka Elizabeth, Warren Stephens, generální ředitel společnosti Stephens Inc, ropný a plynárenský magnát Harold Hamm, potrubářský magnát Kelcy Warren, Midland Energy Inc. generální ředitel Syed Javaid Anwar; miliardář a šéf energetické společnosti Jeffery Hildebrand; arkansaský podnikatel Ronald Cameron; a Americans for Prosperity, politická síť založená miliardářskými průmyslníky bratry Charlesem a Davidem Kochovými.



2. Dvě předcházející americké oligarchie





SLOVO "OLIGARCHIE" pochází z řeckého slova oligarkhes, což znamená "málo vládnoucí nebo velící". Označuje vládu několika mimořádně bohatých lidí nebo rodin, kteří ovládají hlavní společenské instituce, a mají tedy největší moc nad životy ostatních lidí, a vládu několika málo z nich.



Oligarchové se mohou snažit skrýt svou moc za instituce nebo ospravedlňovat svou moc frázemi o veřejném blahu či omlouvat svou moc filantropií a "společenskou odpovědností firem". Nikdo by se však neměl nechat oklamat. Oligarchové mají moc ve svůj vlastní prospěch.



Současné Rusko je oligarchie. Hrstka miliardářů tam ovládá většinu hlavních průmyslových odvětví a dominuje politice i ekonomice.



I systém, který si říká demokracie, se může stát oligarchií, pokud se moc soustředí v rukou korporátní a finanční elity. Jejich moc a bohatství časem vzrůstají, protože vytvářejí zákony, které jsou pro ně výhodné, manipulují finančními trhy ve svůj prospěch a vytvářejí nebo využívají hospodářské monopoly, které jim přinášejí ještě větší bohatství.





Jak jsem již poznamenal, Amerika zažila oligarchii již dříve. Mnozí z mužů, kteří Ameriku založili, byli bílí oligarchové, kteří vlastnili otroky. V té době Spojené státy neměly příliš velkou střední třídu. Většina bělochů byli farmáři, nevolníci, nádeníci, obchodníci, nádeníci a řemeslníci. Černoši tvořili pětinu obyvatelstva a téměř všichni byli otroci.



O sto let později vznikla druhá oligarchie, kterou tvořili muži, kteří nahromadili majetek díky svým železničním, ocelářským, ropným a finančním impériím - muži jako J. Pierpont Morgan, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt a Andrew Mellon. Ti uvedli zemi do průmyslové revoluce, která značně rozšířila hospodářskou produkci.



Také korumpovali vládu, brutálně snižovali mzdy, vytvářeli nebývalou nerovnost a městskou chudobu, drancovali konkurenty, zavírali konkurenty a vydělávali jako lupiči - proto si vysloužili přezdívku "loupeživí baroni".



Pokroková éra, která začala prezidentstvím Teddyho Roosevelta v roce 1901, podnikla řadu reforem, aby oslabila moc loupeživých baronů. První světová válka a velká hospodářská krize ve 30. letech 20. století připravily loupeživé magnáty o velkou část jejich majetku. A od roku 1933, po zvolení Franklina D. Roosevelta, bratrance Teddyho Roosevelta z pátého kolena, spolu s demokratickou většinou ve Sněmovně reprezentantů a Senátu, byla většina jejich moci eliminována.



V následujícím půlstoletí se zisky z hospodářského růstu dělily víc. Demokracie začala lépe reagovat na potřeby a aspirace průměrných Američanů. Během těchto let se v Americe vytvořila nejpočetnější střední třída, jakou kdy svět viděl.



Stále však zbývalo mnoho práce - občanská práva a volební právo pro černošské Američany, širší ekonomické příležitosti pro ně i pro ženy a Latinoameričany, ochrana životního prostředí. Téměř ve všech ohledech však národ dosahoval pokroku.





3. Jak třetí americká oligarchie vedla k Trumpovi





POČÍNAJE ROKEM 1980 SE OBJEVILA TŘETÍ AMERICKÁ OLIGARCHIE. Je ještě méně zásadová a ochotnější rozvracet demokracii než ta druhá.



Podle analýzy mých kolegů z Berkeley Emmanuela Saeze a Gabriela Zucmana se od roku 1980 podíl národního bohatství, které vlastní 400 nejbohatších Američanů, zečtyřnásobil - z necelého 1 % na 3,5 % -, zatímco podíl, který vlastní celá spodní polovina Ameriky, klesl na 1,3 %.



Nejbohatších 130 000 amerických rodin nyní vlastní téměř tolik bohatství jako dolních 90 procent - 117 milionů rodin - dohromady.



Tři nejbohatší Američané vlastní tolik, co celá spodní polovina populace.



Jedinou další zemí s podobně vysokou mírou koncentrace bohatství je Rusko.



To je doprovázeno dramatickým nárůstem politické moci superbohatých a stejně dramatickým poklesem politického vlivu všech ostatních.



Dva z nejuznávanějších amerických politologů - profesoři Martin Gilens z Princetonu a Benjamin Page z Northwestern University - analyzovali 1 799 politických otázek a zjistili, že "preference průměrného Američana mají na veřejnou politiku zřejmě jen nepatrný, téměř nulový, statisticky nevýznamný vliv".



Místo toho zjistili, že američtí zákonodárci reagují na požadavky bohatých jednotlivců (obvykle ředitelů firem a magnátů z Wall Street) a velkých korporací - těch, kteří mají největší lobbistické schopnosti a nejhlubší kapsy na financování kampaní. A "když většina občanů nesouhlasí s ekonomickými elitami nebo s organizovanými zájmy, většinou prohrají".



Pozoruhodné je, že Gilensův a Pageův výzkum vycházel z údajů shromážděných v letech 1981 až 2002 - tedy ještě předtím, než Nejvyšší soud otevřel stavidla velkým penězům ve věci Citizens United v. Federal Election Commission (2010) a McCutcheon v. Federal Election Commission (2014). Jestliže preference průměrných Američanů neměly proti požadavkům ekonomických elit velkou šanci před rozhodnutím v těchto případech, dnes mají šanci ještě menší.



Všimněme si, že velké peníze se do americké politiky dostávaly již dříve díky dvěma předchozím rozhodnutím Nejvyššího soudu - Buckley v. Valeo (1976) a First National Bank of Boston v. Bellotti (1978) -, která rozhodla, že uplácení politiků miliardáři a korporacemi není trestné, a dala korporátním "osobám" právo sypat do politických kampaní neomezené množství "temných peněz". (Rozhodnutí ve věci Bellotti napsal sám Lewis Powell - autor nechvalně proslulého memoranda pro Obchodní komoru USA z roku 1971, v němž vyzýval k většímu zapojení korporátních peněz do americké politiky).



Na rozdíl od příjmu nebo bohatství je moc hra s nulovým součtem. Čím více jí je na vrcholu, tím méně jí je kdekoli jinde.



Ve volebním cyklu 2016 - který Trumpovi vynesl Bílý dům - připadlo na nejbohatší setinu procenta Američanů rekordních 40 % všech příspěvků na volební kampaně. (Naproti tomu v roce 1980 připadalo na 0,01 procenta nejbohatších pouze 15 procent všech příspěvků).



Ne všichni bohatí lidé se ovšem provinili. Ke zneužívání dochází na pomezí bohatství a moci - tam, kde ti, kdo mají velké bohatství, ho využívají k získání moci a následně tuto moc využívají k hromadění dalšího bohatství. Takzvaný "volný trh" byl ovládnut kapitalismem, záchranou podniků a sociálními dávkami pro podniky.



Takto oligarchie ničí demokracii. A jak oligarchie vede k neofašismu.



Když oligarchové plní pokladny politických kandidátů a nasazují čety lobbistů a pracovníků pro styk s veřejností, kupují si demokracii.



Oligarchové vědí, že politici nebudou útočit na ty, kteří je živí. Nebudou odvážně reagovat na to, že většině lidí nerostou výplaty, ani na klimatické změny, ani na systémový rasismus, ani na rostoucí náklady na zdravotní pojištění, léky, vysoké školy a bydlení. To nejsou hlavní starosti oligarchie.



Nedojde k žádnému prosazování antimonopolních pravidel, které by omezilo moc jejich obřích korporací. Místo toho se jejich korporace budou zvětšovat.



Nebude existovat žádné významné omezení nebezpečné závislosti Wall Street na hazardu. Hazardní hry budou růst.



Nebudou omezeny platy generálních ředitelů, obchodníků z Wall Street, manažerů hedgeových fondů a soukromých kapitálových fondů. Jejich platy budou i nadále růst.



Vláda bude velkým korporacím a Wall Street poskytovat ještě více dotací, záchranných programů a úvěrových záruk. Omezí nebo zruší ochranu spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí. Stane se vládou pro oligarchii, z oligarchie a pro oligarchii.



Když Trump označuje své oponenty za "havěť", rozdmýchává rasovou zášť, podněcuje nenávist vůči přistěhovalcům a šíří strach z komunistů a socialistů - což je téměř stejná strategie, jakou uplatňoval Adolf Hitler a nacisté v Německu ve 30. a 40. letech 20. století - dává oligarchii volnější ruce.



Trump tím odvádí pozornost Američanů od toho, jak oligarchie drancuje národ - kupuje si politiky a umlčuje kritiky.



Způsobuje, že Američané si nedůvěřují a bojují proti sobě, místo sledovali, kam se bohatství a moc skutečně poděly.



4. Co musí udělat Biden



Joe Biden důrazně mluvil o tom, jak je důležité chránit americkou demokracii před Trumpovým neofašismem.



Nyní je čas, aby Biden zašel ještě o krok dál a slíbil, že pokud bude zvolen na druhé funkční období, zaváže se k tomu, že dostane velké peníze z politiky - i kdyby to vyžadovalo změnu ústavy.



Jeho prodemokratický program pro druhé funkční období by se měl zaměřit také na posílení volebního práva, ukončení potlačování volebního práva, rozbití monopolů a přijetí progresivní daně z bohatství pro velké koncentrace majetku.



Takový silný prodemokratický program není ani "pravicový", ani "levicový". Je základem pro vše ostatní, co musí Amerika udělat.







