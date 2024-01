Britský chirurg v Gaze: V čekárně a v pooperačním oddělení nám zraněné děti trvale brečí a křičí bolestí

5. 1. 2024

čas čtení 5 minut

Moderátorka, BBC Radio 4, World At One, čtvrtek 4. ledna 2024, 13 hodin: Minulý týden jsme touto dobou hovořili s ortopedem z britského státního zdravotnictví Grahamem Groomem. Právě tehdy přijel do Gazy s charitativní organizací IDEALS . Využil své vánoční dovolené, aby tam pracoval, a dnes ráno jsem ho znovu zastihla, abych si vyslechla, jakou práci odvádí v Evropské nemocnici v Gaze v městě Chán Unis.

Profesor Grahamem Groom: Poslední týden byl hektický a chaotický. Všude jsou pacienti. Když jsme tu minulý týden začínali, bylo tu 900 pacientů v nemocnici, která měla původně 240 lůžek a během covidu se rozšířila na 450 lůžek a v současné době zdvojnásobila svou kapacitu. Když jsme přijeli, bylo tu 500 operačních případů, 100 jich bylo vyhrazeno pro návštěvy. Takže jsme se věnovali těm případům, o které jsme byli požádáni. Děláme si operační seznamy, operujeme pacienty podle potřeby a zpracovávali jsme těch 100, ale samozřejmě. To zní klidně a plánovitě a progresivně. Ale je to všechno, jen to ne.









Profesor Grahamem Groom: Dnes jsme jich měli naplánovaných 20 u 14 pacientů, včera večer jsme přidali jednu navíc. Chudák dvanáctiletý kluk, který přišel včera večer a museli jsme mu amputovat nohu. A tak máme nyní 21 operací u 15 pacientů. To nemusí být zrovna typický den. V pozadí převládá zoufalství a utrpení lidí, kteří přecházejí přes náš operační sál, zejména dětí. Dnes jsme na seznamu měli tři děti. Přidali jsme čtvrté. Byli jsme na sálech s plastickými chirurgy. Byly tam další dvě. Takže to znamená, že na našem dnešním seznamu budeme mít šest dětí, všechny strašlivě zraněné při explozích a s navždy změněnými životy. A samozřejmě, že v čekárně a v zotavovně je dominantním hlukem v pozadí jejich pláč a křik bolestí.







Moderátorka: Jak jste se cítili v uplynulém týdnu? Jak bezpečně jste se cítili vzhledem k tomu, co se stalo?





Profesor Grahamem Groom: Cítili jsme se naprosto bezpečně, víte, všude kolem nás je jako součást hluku na pozadí nad nářkem dětí slyšet občasné bomby, střelbu z tanků, dělostřeleckou palbu, automatické zbraně, a my opravdu víme, že je velmi, velmi, velmi nepravděpodobné, že by něco z toho přišlo k nám.





Moderátorka: Ale když slyšíte bombu, myslíte si, že "zítra uvidím její dopady"?





Profesor Grahamem Groom: No, předevčírem jsme to viděli. Dělali jsme obchůzku. Přišli jsme z intenzivní péče. Vrátili jsme se na sál, abychom uspořádali seznam na další den, a ve dvou operačních sálech byla dvojice bratrů, 16 a 18 let, strašlivě zraněných, a ti se stali obětí bomby, kterou jsme slyšeli. O dvacet minut dříve mu výbuch úplně amputoval kyčel a měl další příšerná zranění. Druhý měl úplně sedraný bok a bohužel, přes všechno, co jsme mohli udělat, oba druhý den zemřeli.





Moderátorka: A ty děti, které vidíte, přemýšlíte o tom, jaké mají vyhlídky, jaká je jejich budoucnost?





Profesor Grahamem Groom: Rozhodně. Dítě, které přišlo včera večer a které k nám bylo převezeno z jiné nemocnice, bylo jedním ze sedmi sourozenců. Bylo jediným, kdo přežil výbuch bomby, která zabila oba jeho rodiče a šest jeho sourozenců. Takže nejen zranění mu změní život. Je to i ztráta jeho nejbližší rodiny.









Profesor Grahamem Groom: Protože si myslím, že tato válka v Gaze je naprosto odlišná od všech předchozích. A myslím si, že když vezmeme v úvahu konflikty po celém světě, myslím, že tento. ilustruje krutost a zbabělost moderní války názorněji než kterýkoli jiný.









Profesor Grahamem Groom: Nesmírně provinile. Myslím, že se všichni cítíme provinile. Připadá mi jako zrada odejít a nechat je na holičkách. Máme program, v němž doufáme, že se nám podaří získat odpovídající finanční prostředky pro skupiny, které budou z britského zdravotnictví přijíždět šestkrát nebo osmkrát v tomto roce, takže doufáme, že každých šest nebo osm týdnů, a díky tomu se cítíme o něco méně provinile.





Moderátorka Chirurg Graham Groom se mnou dnes ráno hovořil z Gazy.





0

271

Kolik operací provedete v běžný den?Jste neuvěřitelně zaneprázdněný a myslím, že běžně rozhovory neposkytujete. Proč jste souhlasil s těmito rozhovory?Jste tam více než týden. Zbývá vám tam ještě necelý týden a vy se pak, myslím, vrátíte k práci v britském zdravotnictví. Jak se budete cítit, až odejdete?