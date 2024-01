Izrael se snaží uklidnit USA návrhy pro Gazu, Blinken míří na Blízký východ

5. 1. 2024

čas čtení 8 minut





Washington chce od Netanjahuovy administrativy ústupky, podle kritiků však izraelské plány postrádají detaily a závazky, píše Jason Burke.





Izraelští představitelé se před potenciálně obtížným setkáním nejvyššího amerického diplomata s Benjaminem Netanjahuem snaží odvrátit rostoucí frustraci ve Washingtonu tím, že nabízejí řadu politických návrhů týkajících se Gazy, které podle kritiků postrádají podrobnosti nebo závazky. Izraelští představitelé se před potenciálně obtížným setkáním nejvyššího amerického diplomata s Benjaminem Netanjahuem snaží odvrátit rostoucí frustraci ve Washingtonu tím, že nabízejí řadu politických návrhů týkajících se Gazy, které podle kritiků postrádají podrobnosti nebo závazky.





Spojené státy od vypuknutí války s Hamásem před třemi měsíci nabízejí Izraeli pevnou podporu, ale chtějí si od Netanjahua zajistit určité ústupky, které by snížily napětí v regionu a pomohly odvrátit širší konflikt na Blízkém východě.



Antony Blinken, americký ministr zahraničí, v pátek přicestoval do Turecka, aby zahájil týdenní cestu po Blízkém východě. Očekává se, že během své nadcházející návštěvy Izraele bude Blinken vyvíjet tlak na Netanjahua, aby se více zasadil o ochranu civilistů v Gaze, umožnil větší přísun pomoci na toto území a omezil výřečné krajně pravicové ministry, kteří vyzývají k masovému přesídlování Palestinců, což je rétorika, kterou USA odsoudily jako podvratnou a nezodpovědnou.





Netanjahu také rozzlobil Washington tím, že se dosud odmítal zapojit do jakéhokoli podrobného plánování správy Gazy po ukončení izraelské vojenské ofenzívy a odmítal možnosti, které USA preferují.













Během své cesty navštíví Blinken Izrael, Palestinskou samosprávu na Západním břehu Jordánu a pět arabských zemí, Egypt, Jordánsko, Katar, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty, uvedlo ministerstvo zahraničí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

170

V posledních dnech si vysocí izraelští ministři pospíšili s nabídkou některých poválečných návrhů a zopakovali dřívější sliby, že izraelská armáda přejde na taktiku, která bude méně vražedná pro civilisty.Ve čtvrtek izraelský ministr obrany navrhl, aby si Izrael ponechal bezpečnostní kontrolu nad Gazou, avšak s tím, že každodenní správu bude vykonávat blíže neurčený palestinský orgán řízený Izraelem a odpovědnost za obnovu území převezmou USA, EU a regionální partneři.Podle plánu Yoava Gallanta by izraelská ofenziva v Gaze pokračovala, dokud by nebyla osvobozena rukojmí zajatá při útoku Hamásu na Izrael 7. října a dokud by nebyly zlikvidovány "vojenské a řídící kapacity" Hamásu.Poté by začala nová fáze, během níž by správu území převzaly blíže nespecifikované palestinské orgány - zřejmě místní úředníci nebo komunitní vůdci.Izraelští pozorovatelé však poznamenali, že Gallantovy návrhy nejsou oficiální politikou, musí být teprve předloženy ostatním ministrům a pravděpodobně nebudou fungovat."Izraelská armáda předkládá svůj plán politikům ke zvážení. Je to recept na katastrofu. Myšlenka, že chcete, aby místní Palestinci dělali domácí vládu, je správný přístup, ale musíte je nechat, aby si vybrali," řekl Mairav Zonszein, vedoucí analytik pro Izrael a Palestinu z Mezinárodní krizové skupiny.Plán, který nastínil Gallant, se výrazně liší od amerických výzev, aby obnovená palestinská samospráva, která sídlí na okupovaném Západním břehu Jordánu, převzala kontrolu i nad Gazou a aby začala nová jednání směřující k vytvoření palestinského státu po boku Izraele."Neočekáváme, že každý rozhovor na této cestě bude snadný... Je zřejmé, že před regionem stojí těžké otázky a obtížná rozhodnutí," řekl Matthew Miller, mluvčí ministerstva zahraničí.Bidenova administrativa si již dříve připsala zásluhy za přemlouvání Izraele v několika otázkách pomoci, včetně povolení omezeného vjezdu pohonných hmot a komerčních nákladních vozidel do pásma Gazy. Tento týden izraelští představitelé navrhli, že by mohly být otevřeny další vstupní body z Izraele, aby se do severní části Gazy dostalo více pomoci.Gallant také naznačil přesnější přístup k cílení na bojovníky Hamásu a jejich vůdce, což se zdá být další reakcí na tlak Washingtonu.Spojené státy tlačí na Izrael, aby přešel k vojenským operacím v Gaze nižší intenzity, které by byly přesněji zaměřeny na Hamás, který území ovládl v roce 2007. Ve vzácné veřejné kritice Biden minulý měsíc varoval, že Izrael ztrácí mezinárodní podporu kvůli svému "nevybíravému bombardování".Podle ministerstva zdravotnictví, které na tomto území řídí Hamás, izraelská kampaň v Gaze zabila více než 22 400 lidí, z toho více než dvě třetiny žen a dětí, další tisíce lidí jsou podle odhadů pohřbeny pod troskami a desetitisíce jsou zraněny.V Gallantově prohlášení se uvádí, že v severní Gaze přejdou izraelské síly na "nový bojový přístup", který bude klást důraz na nálety, ničení tunelů, "letecké a pozemní aktivity a speciální operace".Nebylo bezprostředně jasné, v čem by se to mohlo lišit od současných operací, ačkoli nedávné stažení izraelských vojsk z Gazy může signalizovat blížící se změnu taktiky.Palestinci uvedli, že izraelské nálety a ostřelování od oznámení nepolevily a letadla a tanky zintenzivnily útoky na hustě obydlené oblasti Maghází, Burej a Nuseirát v centru Gazy.Na jihu Gazy, kam se na izraelské doporučení přestěhovaly statisíce Palestinců, bylo při útoku na Chán Júnis zabito šest Palestinců, uvedli místní zdravotníci.Dalším problémem pro Bidenovu administrativu jsou výzvy krajně pravicových členů Netanjahuova kabinetu, aby byli Palestinci vyzváni k hromadnému opuštění Gazy.V neděli Bezalel Smotrich, ministr financí, který byl vyloučen z válečného kabinetu a z diskusí o opatřeních pro den poté v Gaze, vyzval palestinské obyvatele Gazy, aby obléhanou enklávu opustili a uvolnili tak místo Izraelcům, kteří by mohli "nechat poušť rozkvést".O den později ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že konflikt je příležitostí "podpořit migraci obyvatel Gazy", což by podle něj bylo "správné, spravedlivé, morální a humánní řešení".Taková prohlášení, která přicházejí uprostřed nepotvrzených zpráv z Izraele o návrzích přesvědčit jiné země, aby přijaly velké množství Palestinců, vyvolala ve velké části arabského světa obavy, že Izrael chce Palestince vyhnat z území, kde chtějí vybudovat budoucí stát, a zopakovat tak masové vyvlastňování Palestinců během válek, které provázely vznik Izraele v roce 1948.Rwanda v pátek označila zprávy izraelského zpravodajství o rozhovorech mezi Rwandou a Izraelem o přesunu Palestinců z Gazy za "zcela nepravdivé dezinformace ... [které] by měly být ignorovány".Smotrich, jehož tvrdě pravicová strana Náboženský sionismus čerpá podporu izraelské osadnické komunity, se již v minulosti vyjádřil podobně, čímž rozzlobil USA. Biden dal prý Netanjahuovi jasně najevo, že ho považuje za odpovědného za ministrovy výroky."Jasně, důsledně a jednoznačně jsme řekli, že Gaza je palestinská země a zůstane palestinskou zemí, kde Hamás již nemá kontrolu nad její budoucností a kde žádné teroristické skupiny nemohou ohrožovat Izrael," řekl Miller z amerického ministerstva zahraničí novinářům.V další zjevné snaze uklidnit USA v souvislosti s blížící se Blinkenovou návštěvou Gallant uvedl, že ačkoli si Izrael vyhradí právo působit uvnitř území, jeho plán předpokládá "nulovou izraelskou civilní přítomnost v pásmu Gazy poté, co bude dosaženo cílů války".Někteří obyvatelé Gazy neochotně uvažují o tom, že by území v budoucnu opustili."Vím, že to Izraelci chtějí, ale myslím na budoucnost svých dětí a přemýšlím, kam bychom mohli jít. Za normálních okolností bych nikdy nechtěl odejít, ale teď tu není nic: žádné školy, žádné silnice, žádný dům," řekl jeden pracovníků OSN, který žije v přeplněném přístřešku poblíž Chán Júnisu od chvíle, kdy byl před o něco více než dvěma měsíci zničen jeho dům.Velká část severní Gazy je v troskách. Asi 85 % z 2,3 milionu obyvatel Gazy bylo vysídleno a je nuceno žít na stále menších územích. Podle OSN nyní čtvrtina obyvatel hladoví, protože se do země nedostává dostatek zásob.