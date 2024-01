Human Rights Watch: Izrael: Dělníci z Gazy byli několik týdnů drženi v izolaci

4. 1. 2024

Jeden muž uvedl, že byl cestou na Západní břeh zastaven na kontrolním stanovišti, byly mu zavázány oči, ruce pevně spoutány zipovými páskami a odvezen nejprve do věznice Ofer a poté na neznámé druhé místo. Tam, jak řekl: "Donutili mě svléknout si všechno oblečení... a vyfotografovali mě....Intenzivně mě bili, byl jsem při tom nahý, bylo to ponižující. Nejhorší bylo, když na [mě] útočili psi. Měl jsem zavázané oči a ruce spoutané kovovými pouty, nevěděl jsem, jestli ty psy někdo ovládá, nebo je nechal, aby mě napadli, byl jsem vyděšen."

Druhý muž řekl, že byl hodiny bit, pak byl vláčen po štěrku obličejem dolů a připoután ke zdi nebo plotu za spoutané ruce a pak znovu bit: "Pokaždé, když jsem spadl na zem, byl jsem nucen vstát a opět další bití a já jsem spadl na zem. S každým bitím a pádem byla plastová pouta na rukou pevnější a bolestivější".

"Pátrání po pachatelích a podněcovatelích útoků ze 7. října neospravedlňuje týrání dělníků, kterým bylo uděleno povolení k práci v Izraeli."

"Pátrání po pachatelích a podněcovatelích útoků ze 7. října neospravedlňuje týrání dělníků, kterým bylo uděleno povolení k práci v Izraeli."

(Jeruzalém) - Izraelské úřady zadržovaly po útocích ze 7. října několik týdnů tisíce dělníků z Gazy v izolační vazbě a přinejmenším některé z nich vystavily nelidským a ponižujícím podmínkám, konstatuje organizace Human Rights Watch. Další tisíce lidí zůstávají uvězněny na okupovaném Západním břehu Jordánu bez platného právního statusu a jsou ohroženy zatýkáním.



Osoby zadržené po 7. říjnu byly zadržovány izraelskými orgány v Izraeli a na Západním břehu Jordánu a některé z nich byly vyslýchány kvůli údajným vazbám na útoky nebo vědomostem o nich. Dne 3. listopadu bylo více než 3 000 palestinských pracovníků propuštěno ze zadržení a převezeno do Gazy. Izraelské úřady zatím neuvedly celkový počet pracovníků z Gazy v Izraeli 7. října ani počet pracovníků, kteří byli zadrženi nebo zůstávají ve vazbě. Izraelské úřady nesdělily, zda byli pracovníci z Gazy obviněni z nějakého trestného činu. (Jeruzalém) - Izraelské úřady zadržovaly po útocích ze 7. října několik týdnů tisíce dělníků z Gazy v izolační vazbě a přinejmenším některé z nich vystavily nelidským a ponižujícím podmínkám, konstatuje organizace Human Rights Watch. Další tisíce lidí zůstávají uvězněny na okupovaném Západním břehu Jordánu bez platného právního statusu a jsou ohroženy zatýkáním.Osoby zadržené po 7. říjnu byly zadržovány izraelskými orgány v Izraeli a na Západním břehu Jordánu a některé z nich byly vyslýchány kvůli údajným vazbám na útoky nebo vědomostem o nich. Dne 3. listopadu bylo více než 3 000 palestinských pracovníků propuštěno ze zadržení a převezeno do Gazy. Izraelské úřady zatím neuvedly celkový počet pracovníků z Gazy v Izraeli 7. října ani počet pracovníků, kteří byli zadrženi nebo zůstávají ve vazbě. Izraelské úřady nesdělily, zda byli pracovníci z Gazy obviněni z nějakého trestného činu.



"Izraelské úřady zadržovaly tisíce dělníků několik týdnů bez obvinění v izolační vazbě a přinejmenším některé z nich vystavily ponižujícímu špatnému zacházení," uvedla Michelle Randhawaová, vedoucí pracovnice pro práva uprchlíků a migrantů v organizaci Human Rights Watch. "Pátrání po pachatelích a podněcovatelích útoků ze 7. října neospravedlňuje týrání dělníků, kterým bylo uděleno povolení k práci v Izraeli."



Podle izraelských úřadů bylo při útocích vedených Hamásem 7. října zabito přibližně 1 200 lidí, převážně civilistů. Podle úřadů v Gaze bylo během bojů zabito více než 21 600 Palestinců, včetně více než 8 500 dětí.



Odhaduje se, že 7. října mělo povolení k práci v Izraeli přibližně 18 500 pracovníků z Gazy, není však jasné, kolik z nich bylo v ten den v Izraeli. Aby žadatelé z Gazy povolení získali, prošli přísným bezpečnostním hodnocením.



Ve dnech 19. a 21. prosince se organizace Human Rights Watch písemně obrátila na izraelskou armádu a Izraelskou vězeňskou službu se žádostí o vyjádření, ale do doby psaní tohoto článku neobdržela žádnou odpověď.



Human Rights Watch hovořila se čtyřmi pracovníky z Gazy, které izraelské úřady zadržely po 7. říjnu. Tři pracovníci byli součástí malé skupiny propuštěné na Západní břeh Jordánu před 3. listopadem a jeden byl propuštěn 3. listopadu do Gazy.



Jeden muž se pokusil odjet na Západní břeh poté, co zjistil, že jeho pracovní povolení bylo zrušeno a vymazáno z aplikace Al Munasiq v telefonu, kde jsou pracovní povolení uložena. Uvedl, že byl cestou na Západní břeh zastaven na kontrolním stanovišti, byly mu zavázány oči, ruce pevně spoutány zipovými páskami a odvezen nejprve do věznice Ofer a poté na neznámé druhé místo. Tam řekl: "Donutili mě svléknout si všechno oblečení... a vyfotografovali mě....Intenzivně mě bili, byl jsem při tom nahý, bylo to ponižující. Nejhorší bylo, když na [mě] útočili psi. Měla jsem zavázané oči a ruce spoutané kovovými pouty, nevěděl jsem, jestli ty psy někdo ovládá, nebo je nechal, aby mě napadli, byl jsem vyděšený."



Při výslechu byl požádán, aby na letecké mapě Gazy identifikoval svůj domov, a byl také dotazován na konkrétní osoby. Poté byl 3. listopadu na přechodu Kerem Šalom do Gazy propuštěn.



Jiný muž uvedl, že izraelská policie ve městě Rahat na jihu Izraele zatkla jeho a další dělníky z Gazy po útocích 7. října a odvezla je na armádní základnu v izraelském Ofakimu.



[Izraelské síly nás "donutily svléknout se", řekl. "[Byli jsme] úplně nazí. Dali nám plenky Pampers, abychom si je oblékli, a tenké bílé kombinézy..... Zůstali jsme se zavázanýma očima a spoutaní [zipy na rukou a nohou] po dobu 10 dnů...". Stále jsme se ptali, proč jsme zadržováni. Nikdy jsme nedostali odpověď, jen slovní útoky a výhrůžky smrtí."



Řekl, že byl hodiny bit, pak byl vláčen po štěrku obličejem dolů a připoután ke zdi nebo plotu za spoutané ruce a pak znovu bit: "Pokaždé, když jsem spadl na zem, byl jsem nucen vstát a opět další bití a já jsem spadl na zem. S každým bitím a pádem byla plastová pouta na rukou pevnější a bolestivější".



Poté byl převezen do věznice Ofer, kde strávil dalších čtyři nebo pět dní, než byl propuštěn na Západní břeh.



Další muž, který pracoval v Rahatu, uvedl, že on a další dělníci byli zatčeni a odvezeni na policejní stanici v Rahatu přibližně 9. října. Když měli zavázané oči a ruce svázané zipem za zády, "izraelské síly nám neustále nadávaly... a vyhrožovaly nám zabitím..... Byli jsme zadržováni 12 hodin. Nebylo nám dovoleno napít se ani použít toaletu."





Izraelské síly ho také převezly do věznice Ofer, kde byl podle svých slov vyslýchán ohledně Hamásu v Gaze. Dne 22. října ho izraelské úřady propustily do rukou palestinských zdravotníků Červeného půlměsíce, kteří ho sanitkou převezli do veřejné nemocnice v Ramalláhu, kde mu personál ošetřil zranění způsobená zipem. Organizace Human Rights Watch viděla jizvy na jeho zápěstích.



Mluvčí izraelské armády potvrdil listu Haaretz, že dva pracovníci z Gazy, jeden s rakovinou, druhý s cukrovkou, zemřeli v izraelské vazbě: "Oba zemřeli v důsledku [...] složitého zdravotního stavu, kterým trpěli před příchodem do zařízení. Probíhá vyšetřování okolností jejich úmrtí." Oba muži byli zatčeni po 7. říjnu. Jeden z mužů, se kterým organizace Human Rights Watch vedla rozhovor, uvedl, že s ním byl v Oferu pacient s rakovinou, který po několika dnech v bolestech zemřel.



Izraelské lidskoprávní skupiny Gisha a HaMoked sdělily organizaci Human Rights Watch, že rodiny v Gaze je kontaktovaly po 7. říjnu, kdy se jim přestali ozývat příbuzní s pracovním povolením v Izraeli. Obě organizace žádaly o povolení navštívit zadržené, telefonicky s nimi hovořit a získat informace o jejich soudním postavení, avšak bezvýsledně.



"S pracovníky z Gazy jsme nebyli v kontaktu, dokud byli zadržováni," řekla Nadya Daqqah, právnička z HaMoked. "Větší izolace už být nemůže."



23. října podalo šest organizací na ochranu lidských práv v Izraeli naléhavou petici k izraelskému Nejvyššímu soudu, v níž uvedly, že izraelské úřady odmítly poskytnout jakékoli informace o tom, kde jsou dělníci zadržováni, podle jakého zákona a na jak dlouho.



Dne 2. listopadu podaly organizace Gisha a HaMoked izraelskému Nejvyššímu soudu druhou naléhavou petici, v níž uvedly, že "zadržení jsou drženi... bez přístupu k právnímu zastoupení" a údajně jsou vystaveni "fyzickému násilí a psychickému týrání, jakož i... nelidským podmínkám".



Izraelský kabinet 2. listopadu odhlasoval návrat "pracovníků z Gazy, kteří byli v den vypuknutí války v Izraeli", zpět do Gazy. Následujícího dne izraelské úřady propustily 3 026 palestinských pracovníků do Gazy přes přechod Kerem Šalom. Soudní dvůr 13. listopadu zamítl petici vzhledem k propuštění pracovníků 3. listopadu.



Propuštění palestinští dělníci poskytli médiím rozhovory, v nichž popsali týrání a ponižující podmínky ve vazbě, včetně toho, že byli vystaveni elektrickým šokům, pomočeni, napadáni psy a také drženi několik dní bez jídla a vody. Human Rights Watch nebyla schopna tato svědectví ověřit. Organizace Gisha vedla rozhovory se dvěma bratry, kteří podobně vyprávěli o tom, že jim byly zavázány oči, byli biti a drženi bez možnosti komunikace s rodinou nebo právníky.



Dne 9. listopadu zveřejnila izraelská vláda mimořádné nařízení o "zadržování a deportaci nezákonných obyvatel [Gazy]". V nařízení se uvádí, že pracovníci z Gazy již nemají právní důvod k pobytu v Izraeli - protože izraelské úřady zrušily jejich pracovní povolení - a budou drženi ve vazbě až do vyhoštění. Nařízení sice stanoví časové limity pro zadržení, ale umožňuje také prodloužení na základě bezpečnostních potřeb.



Situace tisíců pracovníků z Gazy, kteří uprchli nebo byli propuštěni na Západní břeh, zůstává nejasná. Mnozí z nich žijí v dočasných přístřešcích poskytovaných palestinskou samosprávou a nevládními organizacemi. Existují zprávy z konce listopadu, že izraelské obranné síly zatkly pracovníky z Gazy, kteří se ukrývali v soukromých domech.



Dne 10. listopadu Izrael v koordinaci s palestinskou samosprávou přesunul přes přechod Kerem Šalom do Gazy další skupinu 982 pracovníků z Gazy, kteří se ukrývali na Západním břehu Jordánu.



Dne 28. listopadu izraelské orgány propustily přes přechod Kerem Šalom do Gazy 300 palestinských pracovníků. Podle Osnata Cohena-Lifshitze, vedoucího právního oddělení organizace Gisha, byli tito pracovníci propuštěni z vojenské základny Anatot.



"Izraelské úřady by měly zveřejnit, kolik dělníků z Gazy bylo 7. října v Izraeli, kolik jich bylo zadrženo, zda někteří zůstávají ve vazbě a na základě čeho byli zadrženi," uvedl Randhawa. "Měly by prošetřit zprávy o týrání osob při zadržování a zajistit humánní zacházení se všemi zadrženými."



