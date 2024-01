Jak vláda občanům vysvětlí své selhání v odhadu zdanění bank?

5. 1. 2024

čas čtení 2 minuty

Jak je možné, že ministerstvo financí oficiálně, veřejně počítalo s tím, že od bank (konkrétně šlo o šest konkrétních ústavů) vybere na tzv. windfall tax více než 30 miliard, aby z toho pak nebyla ani jedna miliarda? Jenom 700 milionů.

Různí ekonomové to mohou pro média komentovat nezávazně v rovině názorů, pocitů, domněnek, jenže vláda je přece odpovědná za hospodaření státu a musí sloužit občanům. Co to říká o její kompetenci, zejména o ministerstvu financí? V létě byl pan ministr překvapen, že vybral na korporátních daních mnohem více, než čekal. Dnes zase můžeme být překvapeni všichni, že vybral na windfall tax mnohem méně, než čekal.

Může za to ČNB? Cožpak se stát nemůže s ČNB domluvit na něčem důvěryhodném a predikovatelném? Nebo za to může schopnost bank různě optimalizovat? Daly více peněz klientům nebo zaměstnancům?

Chtěl bych zdůraznit, že mi nevadí konkrétní částka. Kdyby vláda sdělila, že vybere zhruba miliardu, a vybrala by 700 milionů, byl bych spokojen. Nechci tvrdit, že banky měly být podojeny více. To nevím. Jen obecně vím, že sanace státního dluhu by neměla vést k tomu, že chudí budou ještě chudší a bohaté ještě bohatší.

Co mi vadí konkrétně v tomto případě, je nedůvěryhodnost vlády. Jak máme věřit vládě právě v otázkách sanace rozpočtu a v ekonomických záležitostech obecně, když nám věší na nos bulíky o tom, že vybere na windfall od bank 30 miliard? Někdo by za to měl být odpovědný a měl by jasně vysvětlit, proč to nevyšlo a co vlastně ještě můžeme vládě věřit.

Zdroj:

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-stat-mel-zalusk-na-miliardy-od-bank-nakonec-nevybral-ani-jednu-40456147







1