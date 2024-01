USA v roce 2023 přistoupily k obnovení hlavních vojenských základen z období 2. světové války, aby se připravily na střet s Čínou

5. 1. 2024

čas čtení 6 minut

USA začaly v roce 2023 resuscitovat hlavní vojenská zařízení v Tichomoří z období 2. světové války, v rámci rozsáhlého obratu k přípravě na potenciální konflikt s Čínou, upozorňuje Micaela Burrow. USA začaly v roce 2023 resuscitovat hlavní vojenská zařízení v Tichomoří z období 2. světové války, v rámci rozsáhlého obratu k přípravě na potenciální konflikt s Čínou,

Začátkem prosince generál amerického letectva uvedl, že USA učinily "významný pokrok" směrem k opětovnému získání letiště Tinian North na Mariánských ostrovech, ze kterého během 2. světové války USA vysílaly strategické bombardéry proti Japonsku, informovaly japonské noviny Nikkei. Plán, který nebyl oficiálně oznámen ministerstvem obrany (DOD), odráží trend rozšiřování a přeskupování amerických jednotek v tichomořském regionu, protože Pentagon slibuje, že odstraší Čínu a v případě potřeby bude čelit hrozbám pro USA.

"Pokud budete v příštích několika měsících dávat pozor, uvidíte významný pokrok, zejména na severu Tinianu," řekl Nikkei generál Kenneth Wilsbach, velitel tichomořských vzdušných sil.

Letiště "má rozsáhlou startovací plochu pod zarostlou džunglí. Budeme tuto džungli čistit od nynějška do léta," řekl Wilsbach a dodal, že stavba bude po dokončení "rozsáhlá", ale neřekl, kdy k tomu dojde.

Přístup na letiště podpoří strategii letectva rozptýlit letadla po celém Indo-Pacifiku a zajistit lepší schopnost přežití prostředků proti čínské raketové hrozbě, což je posun od postojů studené války, uvedl Nikkei. Letectvo americké armády po válce pásmo opustilo, i když USA si stále nárokují územní kontrolu nad Severními Mariánskými ostrovy.

"Vytváříte problém se zaměřováním a můžete skutečně utrpět nějaké zásahy, ale stále máte převahu svých sil, které stále vytvářejí efekt," řekl Wilsbach pro Nikkei.

Tinian leží 3 700 mil západně od Havaje a pouhých 124 mil severně od amerického území Guam.

Prezident Joe Biden ve svém projevu o stavu Unie v roce 2023 uvedl, že USA jsou v "nejsilnější pozici za poslední desetiletí", aby čelily čínské hrozbě.

"Než jsem nastoupil do úřadu, příběh byl o tom, jak Čínská lidová republika zvyšuje svou moc a Amerika ve světě upadá," řekl Biden podle přepisu svých poznámek. "Teď už ne."

Čínské ministerstvo obrany ve čtvrtek uvedlo, že asijsko-pacifický region by měl být ve "vysoké pohotovosti", protože USA rozšiřují svou vojenskou stopu v regionu poté, co se objevily zprávy, že Pentagon plánuje oživit letiště Tinian, uvedla agentura Reuters.

Čínská lidová osvobozenecká armáda (PLA) bude chránit námořní suverenitu a bezpečnost Pekingu v regionu a bude bedlivě sledovat americké vojenské aktivity, uvedl mluvčí.

"Spojené státy pokračují v posilování svých asijsko-pacifických misí, což je plné mentality studené války," řekl ve čtvrtek podle agentury Reuters mluvčí čínského ministerstva obrany, plukovník Wu Čchien. "Jejich cílem jsou vlastní sobecké zisky a udržení hegemonie. Jejich podstatou je podněcovat konfrontaci."

Ministerstvo obrany odkázalo nadaci Daily Caller News Foundation na předchozí ujištění o úsilí ministerstva "o mír, stabilitu a odstrašení na podporu svobodného a otevřeného indo-pacifického regionu".

V lednu námořní pěchota formálně otevřela svou první novou základnu po 70 letech, známou jako Camp Blaz, na Guamu, který je zhruba ve stejné vzdálenosti mezi Japonskem a Tchaj-wanem, uvedla CNN. Plány na zřízení základny se zrodily během Obamovy administrativy jako prostředek k přemístění mariňáků z japonského ostrova Okinawa, kde jejich přítomnost vyvolala místní opozici.

"Předsunutá a trvalá přítomnost je klíčem k regionální bezpečnosti a stabilitě v Indo-Pacifiku. Základní tábor námořní pěchoty Blaz je toho kritickou součástí. Víc než to, ukazuje to náš nerozdělený vztah s japonskou vládou," řekl bývalý velitel námořní pěchoty generál David Berger při zahajovacím ceremoniálu.

Blaz bude nakonec sloužit jako výcvikové centrum pro námořní pěchotu, která bude střežit spojence, kritické námořní trasy a tichomořské ostrovy v případě čínské invaze, uvádí CNN.

Přibližně ve stejné době začala námořní pěchota přepracovávat svou přítomnost na Okinawě založením "pobřežních pluků námořní pěchoty", malých skupin asi 2 00 vojáků, uvedla agentura Reuters. Strategie vyzývá k vyzbrojení zhruba 18 000 příslušníků námořní pěchoty nasazených na Okinawě raketami a bezpilotními letouny, které mají poskytnout hbitější průzkum a schopnost úderů na velké vzdálenosti proti široké námořní hrozbě Číny a zvýšit jejich manévrovatelnost, pokud budou povoláni k obraně Tchaj-wanu před čínskou invazí.

Americká armáda kontrolovala Okinawu po 2. světové válce, ale Washington ji v roce 1972 vrátil Japonsku, uvedla agentura Reuters. Rozmístění jednotek americké námořní pěchoty po ostrově by bylo prvním případem, kdy by se američtí vojáci od té doby vrátili.

15. listopadu námořní pěchota přejmenovala 12. pluk námořní pěchoty na 12. pobřežní pluk námořní pěchoty během ceremoniálu v Camp Hansen na Okinawě v Japonsku. 12. MLR bude trvale umístěna na Okinawě do roku 2025, uvedl server Breaking Defense.

V lednu pak USA a Filipíny oznámily dohodu, která umožňuje USA rotovat jednotky na dalších vojenských základnách ve strategických regionech, zatímco Čína zdvojnásobila neuznané územní nároky v Západofilipínském moři, uvedla CNN. I když tato dohoda, založená na dohodě z roku 2014, neumožňuje trvalou přítomnost amerických jednotek, umožňuje ministerstvu obrany přístup na filipínské základny pro společný výcvik, budování vojenských zařízení a předběžný rozmístění vybavení.

Pentagon v dubnu odhalil čtyři nová místa: Námořní základnu Camilo Osias a letiště Lal-lo v provincii Cagayan a Camp Melchor Dela Cruz v provincii Isabela – všechny směřují k Tchaj-wanu – a ostrov Balabac u Palawanu – poblíž Spratlyho ostrovů, které Čína podle agentury Reuters kontroluje. Místní opozice proti rozhodnutí prezidenta Ferdinanda Marcose Jr. otevřít se USA kvůli obavám ze zatažení Filipín do konfliktu s Čínou zpozdila konečné oznámení.

Filipíny, které byly až do konce 2. světové války americkým územím, poté, co oba národy usilovaly o porážku imperiálního Japonska, rychle upevnily dohodu o vzájemné obraně s USA poté, co získaly nezávislost, která přetrvala i během studené války. Filipínský senát však v roce 1992 neobnovil nájemní smlouvu, což vedlo k vyhoštění amerických vojáků.

Zdroj v angličtině: ZDE

0