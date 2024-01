Trump řekl obětem střelby ve škole, že se s tím musejí vyrovnat

6. 1. 2024

Donald Trump to řekl v Iowě 36 hodin poté, co byl během prvního školního dne v novém roce zabit jeden student a sedm lidí zraněno.



Poté, co vyjádřil soustrast obětem střelby v městě Perry ve státě Iowa a jejich rodinám, Trump na akci v Sioux Center řekl: "Je to prostě hrozné. Ale musíme se s tím vyrovnat. Musíme jít dál."



Páteční výroky nebyly za poslední rok prvním případem, kdy se Trump zjevně snažil odvést pozornost od věcného rozhovoru o násilí páchaném střelnými zbraněmi v USA. Během projevu v dubnu 2023 před Národní střeleckou asociací Trump tvrdil, že dlouhá historie smrtících střeldeb ve školách v USA "není problémem zbraní". Místo toho z tohoto problému obvinil demokraty, problémy s duševním zdravím, marihuanu a transgenderovou komunitu.

Trumpův nedávn= výroky ke střelbě v městě Perry kritizoval demokratický superklub American Bridge.



"Věděli jsme, že Trumpovi chybí empatie k druhým, ale nikdo si nemyslel, že by mohl klesnout tak hluboko a říct obyvatelům Iowy, aby se s tím prostě 'smířili', když truchlí nad situací, kterou komunity v celé zemi až příliš dobře znají," uvedl v prohlášení k Trumpovým komentářům ředitel komunikace prezidentské kampaně American Bridge Brandon Weathersby. "To je za hranicí únosnosti i pro Trumpa."



Při střelbě v Perry zemřel jeden žák šesté třídy a sedm dalších bylo zraněno. Policie střelce identifikovala jako sedmnáctiletého studenta, který navštěvoval střední školu v cílovém areálu. Mladistvý útočník zemřel na následky střelného poranění, které si sám způsobil, uvedla policie.



Policie sdělila, že při prohlídce školy při zásahu proti střelbě našla improvizované výbušné zařízení.



Čtyři ze zraněných byli studenti, dva učitelé a ředitel, který byl údajně v kritickém stavu, ale - stejně jako ostatní oběti - se nezdálo, že by byl v ohrožení života.





Ke střelbě došlo krátce před zahájením vyučování v první školní den po prázdninách.







