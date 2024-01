Izraelské bombardování civilistů v Gaze pokračuje

4. 1. 2024

čas čtení 5 minut

Agentura AFP hovořila s obyvateli Gazy, kteří přežili izraelské údery přes noc na čtvrtek, zatímco jejich rodinní příslušníci a lidé ukrývající se poblíž nikoli.



Baha Abu Hatab uvedl, že jeho synovci byli zabiti při izraelském úderu na jihu Gazy, při kterém zahynuli vysídlení Palestinci žijící ve stanech.



Bydleli "ve stanu, který je chránil před chladným počasím, ale izraelské nálety je zasáhly ve spánku", dodal.



"Proč?" zeptal se. "Protože ohrožovali Izrael a Spojené státy?"



- Podle agentury AFP zuřily v centrální oblasti Gazy Deir al-Balah a v uprchlickém táboře Al-Maghazi požáry vyvolané bombardováním.



"Lidé byli ve svých domovech v bezpečí, dům byl plný dětí," řekl AFP obyvatel Ibrahim al-Ghimri. "Bylo tam asi 30 lidí. Najednou na ně spadly jejich domy... Co to ty děti udělaly?" dodal.





Baha Abu Hatab uvedl, že jeho synovci byli zabiti při izraelském úderu na jihu Gazy, při kterém zahynuli vysídlení Palestinci žijící ve stanech.Bydleli "ve stanu, který je chránil před chladným počasím, ale izraelské nálety je zasáhly ve spánku", dodal.

- Vládní mediální úřad v Gaze obvinil Izrael, že opakovaně nutí palestinské obyvatele, aby opustili své domovy a přestěhovali se do oblastí, které Izrael následně bombarduje.



V prohlášení, o němž informovala Al-Džazíra, se uvádí: "V uplynulých třech dnech se okupační armáda dopustila šesti masakrů tím, že donutila civilisty opustit své domovy a přesunout se do jiných oblastí, o nichž tvrdila, že jsou ve městě Rafáh na jihu pásma Gazy bezpečné, a poté je bombardovala, což mělo za následek smrt 31 lidí.



Izraelská okupační armáda opakovaně spáchala zločin, když pod hrozbou zbraní a smrti donutila civilisty k útěku z jejich bezpečných domovů a obytných čtvrtí do jiných oblastí, o nichž tvrdila, že jsou bezpečné, ale bombardovala je."







- Hani Mahmoud, který pro Al Jazeeru připravuje reportáž z Rafáhu na jihu Gazy, napsal, že při izraelských úderech na evakuační zónu al-Mawasi bylo zabito 14 Palestinců.





- Žádost Jihoafrické republiky o předběžné opatření mezinárodního soudního dvora, které by zabránilo Izraeli v páchání potenciální genocidy - především výzvou k zastavení bojových operací - najednou nabyla na naléhavosti a aktuálnosti, která se ještě před čtrnácti dny zdála být nepravděpodobná.

Bude to již čtvrtá krizová cesta amerického ministra zahraničí na Blízký východ, uvedl americký představitel.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0

315

Píše:"V noci načtvrtek probíhalo neustálé bombardování, které se zaměřovalo na oblasti v blízkosti evakuační zóny al-Mawasi, kde izraelská armáda nařídila lidem, aby se tam ukrývali.Jeden dům v blízkosti této oblasti byl zničen. Dvě rodiny, které se tam ukrývaly, byly všechny zabity, to je celkem 14 lidí. Nejmladší oběti bylo pět let. Naprostá většina byla mladší deseti let. Protože úder dopadl poblíž evakuační zóny al-Mawasi, všechny trosky a sutiny dopadly na lidi uvnitř jejich stanů a zranily desítky lidí."V dopise zveřejněném na serveru Medium vyzývají Bidena, aby vyzval k příměří v Gaze. Píší:"Štáb Biden for President zaznamenal, že dobrovolníci houfně odcházejí a lidé, kteří po desetiletí volili modré, se kvůli tomuto konfliktu cítí nejistě, zda tak znovu učiní, a to vůbec poprvé."Bidenova kampaň na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.V listopadu podepsalo více než tisíc úředníků americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USaid), která je součástí ministerstva zahraničí, otevřený dopis, v němž vyzvali Bidenovu administrativu, aby vyzvala k okamžitému příměří.Nejméně tři telegramy kritizující politiku administrativy byly již dříve podány na interní "disentní kanál" ministerstva zahraničí, přičemž ministr zahraničí Antony Blinken v listopadovém dopise tyto neshody uznal.V prosinci někteří zaměstnanci Bidenovy administrativy uspořádali poblíž Bílého domu vigilii, kde požadovali příměří v Gaze.Sestavují se právní týmy, země vydávají prohlášení na podporu Jihoafrické republiky a Izrael prohlásil, že se bude bránit u soudu, čímž změnil desetiletí trvající politiku bojkotu nejvyššího soudu OSN a jeho 15 zvolených soudců.První slyšení v Haagu je stanoveno na 11. a 12. ledna. Pokud je precedens vodítkem, je možné, že ICJ vydá předběžné rozhodnutí během několika týdnů, a to rozhodně v době, kdy izraelské útoky na Gazu pravděpodobně ještě probíhají.Americký ministr zahraničí Antony Blinken odletí ve čtvrtek na Blízký východ, včetně zastávky v Izraeli, sdělil ve středu agenturám Reuters a Agence France-Presse nejmenovaný vysoký americký představitel.Úředník, který informoval novináře pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že do Izraele pojede také americký diplomatický vyslanec Amos Hochstein, který se bude snažit uklidnit napětí mezi touto zemí a Hizballáhem.Blinken odjíždí ve čtvrtek večer "na zastávky v řadě hlavních měst, včetně Izraele", uvedl úředník, ale neposkytl žádné další podrobnosti.