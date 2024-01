Izraelská velvyslankyně ve Velké Británii: "Každá škola, každá mešita, každý dům" musí být cílem izraelského útoku

4. 1. 2024

Izraelská velvyslankyně ve Velké Británii ve čtvrtek prohlásila, že "každá škola, každá mešita, každý dům" musí být cílem izraelského útoku. Tzipi Hotovelyová v ranním rozhovoru naznačila, že všechny budovy v Gaze jsou pro Izrael cílem.

🗣 “Every school, every mosque, every second house” must be targeted, the Israeli ambassador to the UK has said



