Vědci přivítali nové antibiotikum, které dokáže zničit bakterie odolné vůči lékům

4. 1. 2024

čas čtení 4 minuty





Zosurabalpin zlikvidoval kmeny pneumonie a sepse u myší. Vzbuzuje to naději pro testy na lidech



Vědci objevili zcela novou třídu antibiotik, která zřejmě dokáže zabít jednu ze tří bakterií považovaných za největší hrozbu pro lidské zdraví kvůli jejich rozsáhlé rezistenci vůči lékům.



Zosurabalpin porazil vysoce rezistentní kmeny Acinetobacter baumannii (Crab) odolné vůči karbapenemům v myších modelech zápalu plic a sepse a je nyní testován na lidech.

Vědci objevili zcela novou třídu antibiotik, která zřejmě dokáže zabít jednu ze tří bakterií považovaných za největší hrozbu pro lidské zdraví kvůli jejich rozsáhlé rezistenci vůči lékům.Zosurabalpin porazil vysoce rezistentní kmeny Acinetobacter baumannii (Crab) odolné vůči karbapenemům v myších modelech zápalu plic a sepse a je nyní testován na lidech.

Crab je Světovou zdravotnickou organizací klasifikován jako kritický patogen s prioritou 1 spolu s dalšími dvěma formami bakterií rezistentních vůči lékům - Pseudomonas aeruginosa a Enterobacteriaceae.



"Krab je významnou příčinou infekcí v nemocnicích, zejména u lidí napojených na ventilátory," uvedl dr. Andrew Edwards, vedoucí lektor molekulární mikrobiologie na Imperial College London, který se na výzkumu nepodílel. "Přestože se nejedná o agresivní patogen, je rezistentní vůči mnoha různým antibiotikům, což velmi ztěžuje jeho léčbu.



"Bohužel vývoj nových léčebných postupů proti této bakterii je nesmírně náročný, protože velmi efektivně umí zabránit, aby se antibiotika nedostala přes její vnější buněčnou vrstvu. Proto je tato práce opravdu vzrušující a poskytuje jistotu, že přístupy používané k hledání nových antibiotik mohou přinést ovoce."



Infekce odolné vůči antibiotikům představují naléhavou hrozbu pro lidské zdraví - zejména ty, které způsobuje velká skupina bakterií známých jako gramnegativní bakterie, které jsou chráněny vnějším obalem obsahujícím látku zvanou lipopolysacharid (LPS).



"LPS umožňuje bakteriím žít v drsném prostředí a také jim umožňuje vyhnout se útoku našeho imunitního systému," uvedl Dr. Michael Lobritz, globální vedoucí oddělení infekčních onemocnění ve společnosti Roche Pharma Research and Early Development ve švýcarské Basileji, která nový lék vyvinula.



Žádné nové antibiotikum na gramnegativní bakterie nebylo schváleno již více než 50 let.



Společnost Roche již dříve identifikovala, že zosurabalpin je schopen blokovat růst A baumannii, ale nebylo jasné, jak funguje, ani zda bude účinný u zvířat s infekcemi spojenými s Crabem,



Prof. Daniel Kahne z Harvardovy univerzity v Cambridge v USA a jeho kolegové sérií experimentů publikovaných v časopise Nature prokázali, že lék brání přenosu LPS na vnější membránu bakterie, čímž ji zabíjí. Zjistili také, že zosurabalpin výrazně snížil hladinu bakterií u myší s Crabem vyvolaným zápalem plic a zabránil smrti myší se sepsí vyvolanou zápalem Crab.



Lobritz řekl: "Je to poprvé, co jsme objevili něco, co působí tímto způsobem, takže je to unikátní chemickým složením a mechanismem účinku."



Zdůraznil sice, že tato molekula sama o sobě nevyřeší hrozbu pro veřejné zdraví, kterou představují infekce rezistentní vůči antimikrobiálním látkám, ale tento objev by mohl položit základy pro budoucí snahy o léčení stejného transportního systému u jiných bakterií.



Edwards uvedl, že jiný typ vyvíjeného antibiotika, známý jako murepavadin, se podobně zaměřuje na transport LPS - i když jiným mechanismem.



"Ukázalo se, že je to účinné proti bakterii zvané Pseudomonas aeruginosa, což naznačuje, že by mohlo být možné rozšířit tuto práci na další bakterie odolné vůči více antibiotikům, jako jsou Klebsiella a E. coli," řekl.



Upozornil však, že postup nových léčiv ze studií na zvířatech k lidem může být velmi obtížný.



Britský výbor pro vědu, inovace a technologie mezitím vyzval ke krokům k rozvoji potenciálu virů zabíjejících bakterie - tzv. bakteriofágů - které by mohly být alternativou k antibiotikům při rezistentních infekcích.



Ve zprávě zveřejněné ve středu výbor uvedl, že vývoj fágových terapií se dostal do slepé uličky, do začarovaného kruhu, protože aby mohly být zařazeny do klinických zkoušek, musí být vyrobeny podle určitých vysokých standardů, avšak investice do výrobních závodů zaručujících tyto vysoké standardy závisí na úspěšných klinických zkouškách.



Výbor doporučil, aby vláda zvážila zřízení malého zařízení v zakonzervované laboratoři Rosalinda Franklina ve West Midlands, která byla původně zřízena pro zpracování testů Covid během pandemie.





Podrobnosti v angličtině ZDE

0